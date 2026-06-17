Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdi
Pinterest kompaniyasi foydalanuvchilar uchun mahsulotlar izlash va xarid qilish jarayonini yanada soddalashtirish maqsadida Ask Pinterest deb nomlangan eksperimental ilovani ishga tushirdi. Mazkur platforma sunʼiy intellekt yordamida muloqotga kirishish orqali foydalanuvchilarga shaxsiy tavsiyalar berish va murakkab soʻrovlarga javob topish imkonini beradi. Bu qadam kompaniyaning anʼanaviy vizual qidiruv tizimidan chat-bot formatidagi interaktiv xizmatlarga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi ilova Pinterest platformasining ichki maʼlumotlar bazasi hisoblangan “Taste Graph” tizimidan foydalanadi. Ushbu tizim foydalanuvchilarning qiziqishlari, estetik didi va avval saqlab qoʻyilgan “Pin”larini tahlil qilib, ularga eng mos keladigan mahsulotlarni taklif etadi. Hozirda Ask Pinterest cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, u kompaniya uchun yangi texnologiyalarni asosiy ilovaga zarar yetkazmagan holda sinab koʻrish maydonchasi vazifasini oʻtaydi.
Xaridlar va dizayn sohasida yangi imkoniyatlarAsk Pinterest oddiy qidiruv tizimlari bajara olmaydigan murakkab vazifalarni hal qilishga qaratilgan. Masalan, foydalanuvchi ilovadan kechki ovqat ziyofatini rejalashtirish yoki xonani maʼlum bir uslubda jihozlash boʻyicha bosqichma-bosqich yordam soʻrashi mumkin. Sun’iy intellekt nafaqat mahsulotlarni koʻrsatadi, balki foydalanuvchining avvalgi muloqotlari va saqlangan kolleksiyalarini inobatga olgan holda maslahatlar beradi.
Kompaniya vakillarining ta’kidlashicha, Ask Pinterest mustaqil ilova sifatida faoliyat yuritishi uning asosiy platforma interfeysiga ta’sir qilmasligini ta’minlaydi. Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, undagi funksiyalar kelajakda asosiy Pinterest ilovasiga integratsiya qilinishi kutilmoqda. Bu orqali kompaniya Google, Meta va Shopify kabi gigantlar bilan sun’iy intellektga asoslangan elektron tijorat bozorida raqobatlashishni maqsad qilgan.
Reklama beruvchilar uchun yangi vositalarYangi ilova bilan bir qatorda, Pinterest reklama beruvchilar uchun ham qator yangiliklarni e’lon qildi. Xususan, Pinterest Model Context Protocol (MCP) va boshqa sun’iy intellektga asoslangan marketing vositalari taqdim etildi. Ushbu texnologiyalar brendlarga oʻz kampaniyalarini aniqroq maqsadli auditoriyaga yoʻnaltirish va foydalanuvchilarning xarid qilish ehtimoli yuqori boʻlgan kontentlarni yaratishda yordam beradi.
TechCrunch va boshqa texnologik nashrlar xabariga koʻra, ushbu yangiliklar Kanndagi “Cannes Lions” xalqaro festivali arafasida e’lon qilindi. Joriy yilda mazkur tadbirning asosiy mavzusi sun’iy intellektning reklama va marketing sohasidagi oʻrni boʻlishi kutilmoqda. Pinterest oʻzining shaxsiy ma’lumotlaridan foydalangan holda modellarni oʻqitishga e’tibor qaratmoqda, bu esa uning tavsiyalarini ChatGPT kabi umumiy botlardan koʻra aniqroq va sohaviy qiladi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Pinterest asosan dizayn, moda va interyer gʻoyalari uchun asosiy manba hisoblanadi. Ask Pinterest kabi vositalarning keng ommaga taqdim etilishi, foydalanuvchilarga oʻz uylarini jihozlash yoki shaxsiy uslubini yaratishda sun’iy intellekt yordamidan samarali foydalanish imkonini beradi. Hozircha ilovaning toʻliq versiyasi qachon global miqyosda ishga tushishi haqida aniq muddatlar berilmagan.
…