Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdi

·0·Texno
Pinterest sunʼiy intellektga asoslangan yangi Ask Pinterest xarid ilovasini taqdim etdi

Pinterest kompaniyasi foydalanuvchilar uchun mahsulotlar izlash va xarid qilish jarayonini yanada soddalashtirish maqsadida Ask Pinterest deb nomlangan eksperimental ilovani ishga tushirdi. Mazkur platforma sunʼiy intellekt yordamida muloqotga kirishish orqali foydalanuvchilarga shaxsiy tavsiyalar berish va murakkab soʻrovlarga javob topish imkonini beradi. Bu qadam kompaniyaning anʼanaviy vizual qidiruv tizimidan chat-bot formatidagi interaktiv xizmatlarga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi ilova Pinterest platformasining ichki maʼlumotlar bazasi hisoblangan “Taste Graph” tizimidan foydalanadi. Ushbu tizim foydalanuvchilarning qiziqishlari, estetik didi va avval saqlab qoʻyilgan “Pin”larini tahlil qilib, ularga eng mos keladigan mahsulotlarni taklif etadi. Hozirda Ask Pinterest cheklangan doiradagi foydalanuvchilar uchun ochiq boʻlib, u kompaniya uchun yangi texnologiyalarni asosiy ilovaga zarar yetkazmagan holda sinab koʻrish maydonchasi vazifasini oʻtaydi.

Xaridlar va dizayn sohasida yangi imkoniyatlar

Ask Pinterest oddiy qidiruv tizimlari bajara olmaydigan murakkab vazifalarni hal qilishga qaratilgan. Masalan, foydalanuvchi ilovadan kechki ovqat ziyofatini rejalashtirish yoki xonani maʼlum bir uslubda jihozlash boʻyicha bosqichma-bosqich yordam soʻrashi mumkin. Sun’iy intellekt nafaqat mahsulotlarni koʻrsatadi, balki foydalanuvchining avvalgi muloqotlari va saqlangan kolleksiyalarini inobatga olgan holda maslahatlar beradi.

Kompaniya vakillarining ta’kidlashicha, Ask Pinterest mustaqil ilova sifatida faoliyat yuritishi uning asosiy platforma interfeysiga ta’sir qilmasligini ta’minlaydi. Agar ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, undagi funksiyalar kelajakda asosiy Pinterest ilovasiga integratsiya qilinishi kutilmoqda. Bu orqali kompaniya Google, Meta va Shopify kabi gigantlar bilan sun’iy intellektga asoslangan elektron tijorat bozorida raqobatlashishni maqsad qilgan.

Reklama beruvchilar uchun yangi vositalar

Yangi ilova bilan bir qatorda, Pinterest reklama beruvchilar uchun ham qator yangiliklarni e’lon qildi. Xususan, Pinterest Model Context Protocol (MCP) va boshqa sun’iy intellektga asoslangan marketing vositalari taqdim etildi. Ushbu texnologiyalar brendlarga oʻz kampaniyalarini aniqroq maqsadli auditoriyaga yoʻnaltirish va foydalanuvchilarning xarid qilish ehtimoli yuqori boʻlgan kontentlarni yaratishda yordam beradi.

TechCrunch va boshqa texnologik nashrlar xabariga koʻra, ushbu yangiliklar Kanndagi “Cannes Lions” xalqaro festivali arafasida e’lon qilindi. Joriy yilda mazkur tadbirning asosiy mavzusi sun’iy intellektning reklama va marketing sohasidagi oʻrni boʻlishi kutilmoqda. Pinterest oʻzining shaxsiy ma’lumotlaridan foydalangan holda modellarni oʻqitishga e’tibor qaratmoqda, bu esa uning tavsiyalarini ChatGPT kabi umumiy botlardan koʻra aniqroq va sohaviy qiladi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Pinterest asosan dizayn, moda va interyer gʻoyalari uchun asosiy manba hisoblanadi. Ask Pinterest kabi vositalarning keng ommaga taqdim etilishi, foydalanuvchilarga oʻz uylarini jihozlash yoki shaxsiy uslubini yaratishda sun’iy intellekt yordamidan samarali foydalanish imkonini beradi. Hozircha ilovaning toʻliq versiyasi qachon global miqyosda ishga tushishi haqida aniq muddatlar berilmagan.

PinterestSun’iy IntellektTexnologiyaAsk PinterestElektron Tijorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiRossiya Visa va Mastercard kartalaridan butunlay voz kechish rejasini eʼlon qildiBugun, 15:59Uber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiUber 2027-yilda Xyustonda premium robotaksi xizmatini ishga tushiradiBugun, 15:52AQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiAQSH hukumati va Anthropic kelisha olmadi: Claude Fable 5 modeli cheklov ostida qoldiBugun, 15:50Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Slowtech inqilobi: Nega odamlar zamonaviy smartfonlardan voz kechib, eski gadjetlarga qaytmoqda?Bugun, 15:28Fizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiFizikada inqilob: Olimlar ilk bor toriy-229 asosidagi yadro soatini yaratishdiBugun, 15:24Sunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiSunʼiy intellektning yangi chegarasi: Robotlarni oʻqitish uchun maʼlumotlar yetishmayaptiBugun, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi