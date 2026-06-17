Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdi
Stanford universiteti bitiruvchilari Jenni Duan va Abhinav Agarval ayollar salomatligini monitoring qilishda yangi davrni boshlab beruvchi Clair Health startapiga asos soldilar. Ushbu loyiha gormonal oʻzgarishlarni real vaqt rejimida, noinvaziv (terini teshmagan holda) usulda kuzatuvchi ilk taqiladigan qurilmani ishlab chiqmoqda. Mazkur texnologiya ayollarga oʻz organizmidagi murakkab jarayonlarni yaxshiroq tushunishga va salomatlikdagi muammolarni erta aniqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotga koʻra, Clair Health loyihasi Khosla Ventures boshchiligidagi investitsiya raundida 11,6 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Moliyalashtirish jarayonida a16z speedrun, Cartan Capital va boshqa nufuzli venchur jamgʻarmalari hamda taniqli investor Enn Vojitski ishtirok etgan. Jalb qilingan mablagʻlar qurilmaning datchiklar tizimini takomillashtirish va sunʼiy intellekt algoritmlarini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.
Anʼanaviy aqlli soatlardan ustunliklariHozirgi kunda ommalashgan Apple Watch yoki Pixel Watch kabi qurilmalar asosan giroskop, optik sensorlar va tana haroratini oʻlchash bilan cheklanadi. Clair Health asoschilarining taʼkidlashicha, bu datchiklar gormonal salomatlik haqida toʻliq tasavvur berish uchun yetarli emas. Yangi gadjet 10 ta turli biosensor, jumladan, gormonlar dinamikasini tahlil qila oladigan noyob biomagnit sensor bilan jihozlangan.
Qurilma nafaqat hayz siklini, balki organizmdagi yalligʻlanish jarayonlari, shishlar, energiya darajasi va perimenopauza (menopauzaga oʻtish davri) belgilarini ham kuzatib boradi. Bu maʼlumotlar ayollarga shifokor qabulida oʻz simptomlarini shunchaki soʻz bilan tushuntirish oʻrniga, aniq raqamlar va grafiklar koʻrinishidagi tibbiy maʼlumotlarni taqdim etish imkonini beradi.
Ovozli sunʼiy intellekt va individual yondashuvStartapning yana bir oʻziga xos jihati — foydalanuvchi bilan muloqot qilish usulidir. Clair Health oʻzining maxsus sunʼiy intellekt modelini yaratgan boʻlib, u foydalanuvchining ovozi orqali biomarkerlarni tahlil qila oladi. Bir necha daqiqalik suhbatdan soʻng, tizim ayol kishining siklning qaysi bosqichida ekanligini va uning gormonal holatini aniqlashga qodir.
Jenni Duanning soʻzlariga koʻra, mavjud mobil ilovalar koʻpincha cheklangan miqdordagi simptomlarni belgilashga imkon beradi. Clair Health esa ovozli interfeys orqali foydalanuvchiga oʻz muammolarini erkin bayon qilish imkonini beradi, sunʼiy intellekt esa ushbu maʼlumotlarni tahlil qilib, individual tavsiyalar ishlab chiqadi.
Loyiha hozirda prototip bosqichida boʻlib, uning yakuniy koʻrinishi nafaqat yuqori texnologik, balki estetik jihatdan ham jozibador boʻlishi kutilmoqda. Bu kabi innovatsiyalar Oʻzbekiston kabi mamlakatlarda ham ayollar salomatligiga raqamli texnologiyalar orqali masofaviy tashxis qoʻyish va profilaktika choralarini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.
…