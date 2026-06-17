Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdi

·16·Texno
Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdi

Stanford universiteti bitiruvchilari Jenni Duan va Abhinav Agarval ayollar salomatligini monitoring qilishda yangi davrni boshlab beruvchi Clair Health startapiga asos soldilar. Ushbu loyiha gormonal oʻzgarishlarni real vaqt rejimida, noinvaziv (terini teshmagan holda) usulda kuzatuvchi ilk taqiladigan qurilmani ishlab chiqmoqda. Mazkur texnologiya ayollarga oʻz organizmidagi murakkab jarayonlarni yaxshiroq tushunishga va salomatlikdagi muammolarni erta aniqlashga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotga koʻra, Clair Health loyihasi Khosla Ventures boshchiligidagi investitsiya raundida 11,6 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Moliyalashtirish jarayonida a16z speedrun, Cartan Capital va boshqa nufuzli venchur jamgʻarmalari hamda taniqli investor Enn Vojitski ishtirok etgan. Jalb qilingan mablagʻlar qurilmaning datchiklar tizimini takomillashtirish va sunʼiy intellekt algoritmlarini kengaytirishga yoʻnaltiriladi.

Anʼanaviy aqlli soatlardan ustunliklari

Hozirgi kunda ommalashgan Apple Watch yoki Pixel Watch kabi qurilmalar asosan giroskop, optik sensorlar va tana haroratini oʻlchash bilan cheklanadi. Clair Health asoschilarining taʼkidlashicha, bu datchiklar gormonal salomatlik haqida toʻliq tasavvur berish uchun yetarli emas. Yangi gadjet 10 ta turli biosensor, jumladan, gormonlar dinamikasini tahlil qila oladigan noyob biomagnit sensor bilan jihozlangan.

Qurilma nafaqat hayz siklini, balki organizmdagi yalligʻlanish jarayonlari, shishlar, energiya darajasi va perimenopauza (menopauzaga oʻtish davri) belgilarini ham kuzatib boradi. Bu maʼlumotlar ayollarga shifokor qabulida oʻz simptomlarini shunchaki soʻz bilan tushuntirish oʻrniga, aniq raqamlar va grafiklar koʻrinishidagi tibbiy maʼlumotlarni taqdim etish imkonini beradi.

Ovozli sunʼiy intellekt va individual yondashuv

Startapning yana bir oʻziga xos jihati — foydalanuvchi bilan muloqot qilish usulidir. Clair Health oʻzining maxsus sunʼiy intellekt modelini yaratgan boʻlib, u foydalanuvchining ovozi orqali biomarkerlarni tahlil qila oladi. Bir necha daqiqalik suhbatdan soʻng, tizim ayol kishining siklning qaysi bosqichida ekanligini va uning gormonal holatini aniqlashga qodir.

Jenni Duanning soʻzlariga koʻra, mavjud mobil ilovalar koʻpincha cheklangan miqdordagi simptomlarni belgilashga imkon beradi. Clair Health esa ovozli interfeys orqali foydalanuvchiga oʻz muammolarini erkin bayon qilish imkonini beradi, sunʼiy intellekt esa ushbu maʼlumotlarni tahlil qilib, individual tavsiyalar ishlab chiqadi.

Loyiha hozirda prototip bosqichida boʻlib, uning yakuniy koʻrinishi nafaqat yuqori texnologik, balki estetik jihatdan ham jozibador boʻlishi kutilmoqda. Bu kabi innovatsiyalar Oʻzbekiston kabi mamlakatlarda ham ayollar salomatligiga raqamli texnologiyalar orqali masofaviy tashxis qoʻyish va profilaktika choralarini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Clair HealthGormonlarTexnologiyaStartapAyollar Salomatligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi