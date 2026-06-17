Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqda
Google korporatsiyasi uzoq yillik tanaffusdan soʻng aqlli dinamiklar bozoriga katta yangilik bilan qaytmoqda. Kompaniya oʻzining Gemini sunʼiy intellekt tizimiga asoslangan ilk mustaqil qurilmasi — Google Home Speaker modelini taqdim etdi. Bu gadjet 2020-yilda chiqarilgan Nest Audio qurilmasidan keyingi ilk jiddiy yangilanish boʻlib, u uydagi texnologiyalar bilan muloqot qilish uslubini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi Google Home Speaker shunchaki musiqa pleyeri yoki chiroqni yoquvchi vosita emas, balki toʻlaqonli aqlli yordamchidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning asosiy ustunligi uning tabiiy tilni tushunish qobiliyatidadir. Endilikda foydalanuvchilar murakkab va koʻp bosqichli buyruqlarni berishlari mumkin. Masalan, "yotoqxonadagi chiroqdan tashqari hamma chiroqlarni oʻchir" yoki "oshxonadagi chiroqni xiralashtirib, tinchlantiruvchi musiqa qoʻy va 20 daqiqaga taymer oʻrnat" kabi gaplarni sunʼiy intellekt bir urinishda tushunadi.
Tabiiy muloqot va Gemini imkoniyatlariYangi qurilmaning oʻziga xos jihatlaridan biri — xatolarni nutq davomida tuzatish imkoniyatidir. Agar siz "kofe mashinasini oʻchir... yoʻq, yoqib qoʻy!" desangiz, Gemini adashmasdan oxirgi buyruqni bajaradi. Shuningdek, qurilmaga 10 ta yangi ovoz qoʻshilgan boʻlib, ular bilan xuddi smartfondagi Gemini kabi turli mavzularda chuqur suhbat qurish mumkin. "Continued Conversation" funksiyasi esa har safar "OK, Google" deyish zaruratini yoʻqotib, muloqotni yanada jonli qiladi.
Tashqi koʻrinishidan qurilma oʻzidan oldingi modellarga oʻxshash boʻlib, 3D-toʻqilmali mato bilan qoplangan va ixcham hajmga ega. Qurilmaning pastki qismida maxsus yorugʻlik halqasi joylashtirilgan boʻlib, u dinamik sizni eshitayotgani, oʻylayotgani yoki javob berayotganini bildiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu qurilma aqlli uy ekotizimini yaratishda muhim boʻlishi kutilmoqda, chunki u Google Home ilovasi orqali boshqa koʻplab aqlli qurilmalarni birlashtiradi.
Premium obuna va qoʻshimcha xizmatlarGoogle yangi texnologiyalarni monetizatsiya qilishning ham yoʻlini topdi. Garchi asosiy funksiyalar bepul boʻlsa-da, yanada kengroq imkoniyatlar uchun Google Home Premium obunasi joriy etildi. Oyiga 10 dollar yoki yiliga 100 dollar evaziga foydalanuvchilar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladilar:
- Gemini Live orqali erkin va cheklovsiz muloqot qilish;
- Nest kameralari yozib olgan voqealarni tahlil qilish va savollarga javob olish;
- Siz uyda boʻlmagan vaqtda sodir boʻlgan voqealar haqida qisqacha hisobot olish.
…