Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqda

·20·Texno
Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqda

Google korporatsiyasi uzoq yillik tanaffusdan soʻng aqlli dinamiklar bozoriga katta yangilik bilan qaytmoqda. Kompaniya oʻzining Gemini sunʼiy intellekt tizimiga asoslangan ilk mustaqil qurilmasi — Google Home Speaker modelini taqdim etdi. Bu gadjet 2020-yilda chiqarilgan Nest Audio qurilmasidan keyingi ilk jiddiy yangilanish boʻlib, u uydagi texnologiyalar bilan muloqot qilish uslubini tubdan oʻzgartirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi Google Home Speaker shunchaki musiqa pleyeri yoki chiroqni yoquvchi vosita emas, balki toʻlaqonli aqlli yordamchidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmaning asosiy ustunligi uning tabiiy tilni tushunish qobiliyatidadir. Endilikda foydalanuvchilar murakkab va koʻp bosqichli buyruqlarni berishlari mumkin. Masalan, "yotoqxonadagi chiroqdan tashqari hamma chiroqlarni oʻchir" yoki "oshxonadagi chiroqni xiralashtirib, tinchlantiruvchi musiqa qoʻy va 20 daqiqaga taymer oʻrnat" kabi gaplarni sunʼiy intellekt bir urinishda tushunadi.

Tabiiy muloqot va Gemini imkoniyatlari

Yangi qurilmaning oʻziga xos jihatlaridan biri — xatolarni nutq davomida tuzatish imkoniyatidir. Agar siz "kofe mashinasini oʻchir... yoʻq, yoqib qoʻy!" desangiz, Gemini adashmasdan oxirgi buyruqni bajaradi. Shuningdek, qurilmaga 10 ta yangi ovoz qoʻshilgan boʻlib, ular bilan xuddi smartfondagi Gemini kabi turli mavzularda chuqur suhbat qurish mumkin. "Continued Conversation" funksiyasi esa har safar "OK, Google" deyish zaruratini yoʻqotib, muloqotni yanada jonli qiladi.

Tashqi koʻrinishidan qurilma oʻzidan oldingi modellarga oʻxshash boʻlib, 3D-toʻqilmali mato bilan qoplangan va ixcham hajmga ega. Qurilmaning pastki qismida maxsus yorugʻlik halqasi joylashtirilgan boʻlib, u dinamik sizni eshitayotgani, oʻylayotgani yoki javob berayotganini bildiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu qurilma aqlli uy ekotizimini yaratishda muhim boʻlishi kutilmoqda, chunki u Google Home ilovasi orqali boshqa koʻplab aqlli qurilmalarni birlashtiradi.

Premium obuna va qoʻshimcha xizmatlar

Google yangi texnologiyalarni monetizatsiya qilishning ham yoʻlini topdi. Garchi asosiy funksiyalar bepul boʻlsa-da, yanada kengroq imkoniyatlar uchun Google Home Premium obunasi joriy etildi. Oyiga 10 dollar yoki yiliga 100 dollar evaziga foydalanuvchilar quyidagi imkoniyatlarga ega boʻladilar:

  • Gemini Live orqali erkin va cheklovsiz muloqot qilish;
  • Nest kameralari yozib olgan voqealarni tahlil qilish va savollarga javob olish;
  • Siz uyda boʻlmagan vaqtda sodir boʻlgan voqealar haqida qisqacha hisobot olish.
Kompaniya foydalanuvchilarni yangi tizimga oʻrgatish uchun 6 oylik bepul sinov muddatini taklif qilmoqda. Bu strategiya orqali Google nafaqat qurilma sotishdan, balki sunʼiy intellekt xizmatlaridan ham doimiy daromad olishni koʻzlagan. Hozircha qurilma AQShda 99.99 dollar narxda sotuvga chiqmoqda va tez orada jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻlishi kutilmoqda.

GoogleGeminiAqlli UySunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiSunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadiBugun, 17:22Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi