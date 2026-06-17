Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jahon iqtisodiyoti va kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib borayotganiga qaramay, jamiyatda ushbu innovatsiyaga nisbatan ishonchsizlik kuchaymoqda. Pew Research markazi tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, AQSH aholisining atigi 16 foizi sunʼiy intellektning yaqin 20 yillikdagi taʼsirini ijobiy baholaydi. Aksariyat respondentlar esa texnologik jadal rivojlanishdan xavotirda ekanini bildirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, amerikaliklarning qariyb 40 foizi sunʼiy intellekt jamiyat uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi deb hisoblaydi. Eng qiziqarli jihati shundaki, texnologiyalar bilan hamnafas ulgʻaygan 30 yoshgacha boʻlgan yoshlar orasida pessimistik kayfiyat yanada yuqori. Ushbu yosh toifasidagilarning atigi 14 foizi sunʼiy intellektning kelajagiga umid bilan qaramoqda. Bu holat raqamli avlodning yangi texnologiyalar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan ijtimoiy va iqtisodiy xavflarni chuqurroq his qilayotganidan dalolat beradi.

Nazorat va xavfsizlik masalasidagi shubhalar

Fuqarolar nafaqat texnologiyaning oʻzidan, balki uni tartibga soluvchi institutlardan ham norozi. Soʻrovda qatnashganlarning 67 foizi AQSH hukumati sunʼiy intellektni mazmunli tartibga solishiga ishonmaydi. Shuningdek, 59 foiz respondent texnologik kompaniyalar ushbu vositalarni xavfsiz tarzda ishlab chiqishiga shubha bilan qaraydi. Koʻpchilikning fikricha, sunʼiy intellektning rivojlanish surʼati haddan tashqari tezlashib ketgan va bu jarayonni jilovlash qiyin kechadi.

Shunga qaramay, odamlar kundalik hayotda sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishni toʻxtatgani yoʻq. Aksincha, chatbotlardan foydalanish koʻrsatkichi kundan-kunga ortib bormoqda. Bugungi kunda amerikaliklarning chorak qismi har kuni turli AI-botlarga murojaat qiladi. Ulardan asosan ish jarayonida va ilmiy tadqiqotlar oʻtkazish maqsadida foydalanilmoqda. Bu esa jamiyatda texnologiyaga nisbatan oʻziga xos "paradoks" — ham qoʻrquv, ham ehtiyoj mavjudligini koʻrsatadi.

Bozordagi yetakchi platformalar

Chatbotlar orasida OpenAI kompaniyasining ChatGPT mahsuloti mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda. Tadqiqotda qayd etilishicha, AQSHdagi katta yoshli aholining 44 foizi ushbu botdan foydalanadi, bu koʻrsatkich 2023-yildagiga nisbatan ikki baravar koʻpdir. Boshqa ommabop platformalar roʻyxati quyidagicha shakllangan:

  • ChatGPT — 44 foiz;
  • Gemini (Google) — 24 foiz;
  • Copilot (Microsoft) — 17 foiz;
  • MetaAI — 14 foiz;
  • Grok (Elon Musk) — 8 foiz.
Tadqiqotda gender tafovutlari ham koʻzga tashlanadi. Erkaklar sunʼiy intellektga nisbatan koʻproq qiziqish va ishonch bildirgan holda, turli brendlarning (masalan, Copilot va Grok) xizmatlaridan faol foydalanishmoqda. Ayollar esa texnologiyaga nisbatan koʻproq ehtiyotkorlik bilan yondashib, uning axloqiy va ijtimoiy jihatlaridan xavotirda ekanliklarini maʼlum qilishgan. Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan boʻlsa-da, uning ijtimoiy qabul qilinishi hali ham past darajada qolmoqda.

Sunʼiy IntellektChatGPTOpenAITexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiAmazon yuzlab sunʼiy yoʻldoshlarni tayyorlab qoʻydi: Loyiha raketa tanqisligiga duch keldiBugun, 17:30Yandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiYandex Pėy foydalanuvchilari endi Plus ballarini naqd pulga almashtira oladiBugun, 17:27Ayollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiAyollar salomatligida inqilob: Clair Health gormonlarni kuzatuvchi aqlli qurilma yaratdiBugun, 16:59Rossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiRossiya va Xitoy oʻrtasida yangi aloqa kanali ishga tushirildi: Internet tezligi oshadiBugun, 16:54Turkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiTurkiyaning „Akkuyu“ AES ikkinchi energoblokida muhim bosqich boshlandiBugun, 16:53Google aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaGoogle aqlli uy tizimini Gemini sunʼiy intellekti yordamida qayta kashf etmoqdaBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi