Sunʼiy intellekt xavfi: Amerikaliklarning atigi 16 foizi texnologiya kelajagiga ishonadi
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari jahon iqtisodiyoti va kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanib borayotganiga qaramay, jamiyatda ushbu innovatsiyaga nisbatan ishonchsizlik kuchaymoqda. Pew Research markazi tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, AQSH aholisining atigi 16 foizi sunʼiy intellektning yaqin 20 yillikdagi taʼsirini ijobiy baholaydi. Aksariyat respondentlar esa texnologik jadal rivojlanishdan xavotirda ekanini bildirgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Tadqiqot maʼlumotlariga koʻra, amerikaliklarning qariyb 40 foizi sunʼiy intellekt jamiyat uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi deb hisoblaydi. Eng qiziqarli jihati shundaki, texnologiyalar bilan hamnafas ulgʻaygan 30 yoshgacha boʻlgan yoshlar orasida pessimistik kayfiyat yanada yuqori. Ushbu yosh toifasidagilarning atigi 14 foizi sunʼiy intellektning kelajagiga umid bilan qaramoqda. Bu holat raqamli avlodning yangi texnologiyalar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan ijtimoiy va iqtisodiy xavflarni chuqurroq his qilayotganidan dalolat beradi.
Nazorat va xavfsizlik masalasidagi shubhalarFuqarolar nafaqat texnologiyaning oʻzidan, balki uni tartibga soluvchi institutlardan ham norozi. Soʻrovda qatnashganlarning 67 foizi AQSH hukumati sunʼiy intellektni mazmunli tartibga solishiga ishonmaydi. Shuningdek, 59 foiz respondent texnologik kompaniyalar ushbu vositalarni xavfsiz tarzda ishlab chiqishiga shubha bilan qaraydi. Koʻpchilikning fikricha, sunʼiy intellektning rivojlanish surʼati haddan tashqari tezlashib ketgan va bu jarayonni jilovlash qiyin kechadi.
Shunga qaramay, odamlar kundalik hayotda sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishni toʻxtatgani yoʻq. Aksincha, chatbotlardan foydalanish koʻrsatkichi kundan-kunga ortib bormoqda. Bugungi kunda amerikaliklarning chorak qismi har kuni turli AI-botlarga murojaat qiladi. Ulardan asosan ish jarayonida va ilmiy tadqiqotlar oʻtkazish maqsadida foydalanilmoqda. Bu esa jamiyatda texnologiyaga nisbatan oʻziga xos "paradoks" — ham qoʻrquv, ham ehtiyoj mavjudligini koʻrsatadi.
Bozordagi yetakchi platformalarChatbotlar orasida OpenAI kompaniyasining ChatGPT mahsuloti mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda. Tadqiqotda qayd etilishicha, AQSHdagi katta yoshli aholining 44 foizi ushbu botdan foydalanadi, bu koʻrsatkich 2023-yildagiga nisbatan ikki baravar koʻpdir. Boshqa ommabop platformalar roʻyxati quyidagicha shakllangan:
- ChatGPT — 44 foiz;
- Gemini (Google) — 24 foiz;
- Copilot (Microsoft) — 17 foiz;
- MetaAI — 14 foiz;
- Grok (Elon Musk) — 8 foiz.
…