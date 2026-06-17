Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildi

·22·Texno
Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildi

Rossiyalik muhandislar Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi ishiga toʻsqinlik qiluvchi «Volna Kupol Garant» nomli yangi radioelektron kurash tizimini ishlab chiqishdi. Ushbu majmua koinotdagi apparatlarga maxsus «parazit» signallarini uzatish orqali ularni yer ostidagi foydalanuvchilar bilan aloqa oʻrnatish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bu haqda Kompleks uchuvchisiz yechimlar markazi (SKBR) bosh konstruktori Dmitriy Kuzyakin maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertning soʻzlariga koʻra, «Volna Kupol Garant» tizimi dron va sunʼiy yoʻldosh oʻrtasidagi aloqa kanalini uzish bilan cheklanib qolmaydi. Uning asosiy vazifasi bevosita Starlink sunʼiy yoʻldoshining oʻzini radioefirda «koʻr qilib qoʻyish»dan iborat. Natijada koinotdagi apparat yerdan kelayotgan foydalanuvchi signallarini qabul qila olmaydi va tanimaydi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash prinsipi

«Volna Kupol Garant» tizimi yoʻnaltirilgan fazali antenna panjarasi bilan jihozlangan kuchli majmuadir. ixbt.com nashri xabariga koʻra, ushbu texnologiya sunʼiy yoʻldosh guruhini Rossiyaga qarshi zarbalar berishda foydalanilayotganiga javob tariqasida ishlab chiqilgan. Tizim sunʼiy yoʻldoshning sezgirligini pasaytirib, uni maʼlumotlarni qayta ishlash qobiliyatidan mahrum etadi.

Maʼlumki, Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasi dastlab fuqarolik maqsadlari uchun yaratilgan edi. U anʼanaviy kabel interneti yoki mobil aloqa mavjud boʻlmagan chekka hududlarni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlashga xizmat qiladi. Biroq, soʻnggi yillarda ushbu tarmoq harbiy harakatlar zonasida jangovar dronlarni boshqarish va aloqa oʻrnatish uchun keng qoʻllanila boshlandi.

Geosiyosiy va texnologik qarama-qarshilik

Dmitriy Kuzyakinning taʼkidlashicha, agar Kaliforniya kompaniyasi oʻz tizimining harbiy maqsadlarda qoʻllanilishiga qarshi hech qanday chora koʻrmasa, bunday radioelektron kurash vositalaridan foydalanish zaruratga aylanadi. Bu kabi texnologiyalar zamonaviy urushlarda sunʼiy yoʻldosh aloqasining ahamiyati ortib borayotganini koʻrsatadi.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq Starlink Ukrainada «Kiyevstar» va Veon operatorlari bilan hamkorlikda sunʼiy yoʻldosh maʼlumotlarini uzatish xizmatlarini taqdim eta boshlagani haqida xabarlar tarqalgan edi. Rossiya tomonidan yangi tizimning ishga tushirilishi koinotga asoslangan global internet tarmoqlari uchun jiddiy texnik chaqiriq boʻlishi mumkin.

Hozirda Starlink dunyodagi eng yirik sunʼiy yoʻldosh turkumi hisoblanadi. Rossiyaning yangi ishlanmasi ushbu tarmoqning barqarorligini sinovdan oʻtkazishi kutilmoqda. Mutaxassislar ushbu qarama-qarshilikni «koinot va yer oʻrtasidagi texnologik poyga»ning yangi bosqichi deb baholamoqdalar.

StarlinkSpaceXRossiyaRadioelektron KurashTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiAnthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildiKecha, 18:53Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi