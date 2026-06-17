Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildi
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasi Frontier iqlim koalitsiyasiga aʼzo boʻlgan ilk AI kompaniyasiga aylandi. Ushbu qadam sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ortib borayotgan energiya isteʼmoli va atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirish yoʻlidagi muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. TechCrunch va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Anthropic yangi 915 million dollarlik moliyaviy paketning bir qismini oʻz zimmasiga olgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Frontier koalitsiyasi Stripe, Google va Shopify kabi texnologik gigantlar tomonidan atmosferadan karbonat angidrid gazini (CO2) chiqarib tashlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Anthropic kompaniyasining ushbu saflarga qoʻshilishi bilan koalitsiyaning umumiy jamgʻarmasi deyarli ikki baravarga oshib, 1,8 milliard dollarga yetdi. Hozirgacha Frontier 50 dan ortiq loyihalar bilan 1,8 million tonna uglerodni yoʻq qilish boʻyicha 700 million dollarlik shartnomalar imzolagan.
Sunʼiy intellekt va ekologik masʼuliyatSoʻnggi yillarda AI modellari, xususan ChatGPT va Anthropic kompaniyasining Claude botlari kabi tizimlarni oʻqitish hamda ularga xizmat koʻrsatish uchun ulkan hajmdagi elektr energiyasi talab etilmoqda. Bu esa texnologik kompaniyalarning "ekologik izi" kengayishiga sabab boʻlmoqda. Anthropic shu vaqtga qadar barqaror rivojlanish boʻyicha hisobotlarni eʼlon qilmagan edi, biroq Frontier safiga qoʻshilish uning iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashdagi ilk jiddiy qadami boʻldi.
Kompaniyalar Frontier orqali uglerodni yoʻq qilish kreditlarini sotib oladilar. Bu mexanizm balans hisobotlaridagi foyda va zararga oʻxshash boʻlib, kompaniya chiqarayotgan zararli gazlar miqdorini atmosferadan qayta soʻrib olingan uglerod hisobiga qoplash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, aviatsiya kabi hozircha butunlay "yashil" boʻlishi qiyin boʻlgan sohalar uchun juda muhimdir.
Yangi strategiya: Sifat miqdordan ustunFrontier endilikda oʻz strategiyasini oʻzgartirib, koʻplab mayda loyihalarni moliyalashtirishdan koʻra, yirik va samaraliroq texnologiyalarga eʼtibor qaratishini maʼlum qildi. Yangi yoʻnalishga koʻra, yiliga kamida 1 milliard metrik tonna (gigaton) CO2 gazini yoʻq qila oladigan loyihalar ustuvorlikka ega boʻladi. Koalitsiya tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan texnologiyalar roʻyxati quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- Havodan toʻgʻridan-toʻgʻri uglerod tutib olish (Direct Air Capture);
- Togʻ jinslarining tabiiy emirilishini tezlashtirish orqali uglerodni bogʻlash;
- Okean suvi kislotaliligini kamaytirish orqali gazlarni yutish;
- Bio-moylar ishlab chiqarish va biomasani utilizatsiya qilish.
Oʻzbekiston kabi iqlim oʻzgarishiga taʼsirchan mintaqalar uchun ham bunday global tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Global texnologik korporatsiyalarning ekologik masʼuliyati oshishi, kelajakda raqamli iqtisodiyotning atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda rivojlanishiga zamin yaratadi.
…