Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildi

·0·Texno
Anthropic iqlim inqiroziga qarshi: AI giganti Frontier koalitsiyasiga qoʻshildi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi startaplardan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasi Frontier iqlim koalitsiyasiga aʼzo boʻlgan ilk AI kompaniyasiga aylandi. Ushbu qadam sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ortib borayotgan energiya isteʼmoli va atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirish yoʻlidagi muhim strategik harakat sifatida baholanmoqda. TechCrunch va ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Anthropic yangi 915 million dollarlik moliyaviy paketning bir qismini oʻz zimmasiga olgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Frontier koalitsiyasi Stripe, Google va Shopify kabi texnologik gigantlar tomonidan atmosferadan karbonat angidrid gazini (CO2) chiqarib tashlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Anthropic kompaniyasining ushbu saflarga qoʻshilishi bilan koalitsiyaning umumiy jamgʻarmasi deyarli ikki baravarga oshib, 1,8 milliard dollarga yetdi. Hozirgacha Frontier 50 dan ortiq loyihalar bilan 1,8 million tonna uglerodni yoʻq qilish boʻyicha 700 million dollarlik shartnomalar imzolagan.

Sunʼiy intellekt va ekologik masʼuliyat

Soʻnggi yillarda AI modellari, xususan ChatGPT va Anthropic kompaniyasining Claude botlari kabi tizimlarni oʻqitish hamda ularga xizmat koʻrsatish uchun ulkan hajmdagi elektr energiyasi talab etilmoqda. Bu esa texnologik kompaniyalarning "ekologik izi" kengayishiga sabab boʻlmoqda. Anthropic shu vaqtga qadar barqaror rivojlanish boʻyicha hisobotlarni eʼlon qilmagan edi, biroq Frontier safiga qoʻshilish uning iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashdagi ilk jiddiy qadami boʻldi.

Kompaniyalar Frontier orqali uglerodni yoʻq qilish kreditlarini sotib oladilar. Bu mexanizm balans hisobotlaridagi foyda va zararga oʻxshash boʻlib, kompaniya chiqarayotgan zararli gazlar miqdorini atmosferadan qayta soʻrib olingan uglerod hisobiga qoplash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, aviatsiya kabi hozircha butunlay "yashil" boʻlishi qiyin boʻlgan sohalar uchun juda muhimdir.

Yangi strategiya: Sifat miqdordan ustun

Frontier endilikda oʻz strategiyasini oʻzgartirib, koʻplab mayda loyihalarni moliyalashtirishdan koʻra, yirik va samaraliroq texnologiyalarga eʼtibor qaratishini maʼlum qildi. Yangi yoʻnalishga koʻra, yiliga kamida 1 milliard metrik tonna (gigaton) CO2 gazini yoʻq qila oladigan loyihalar ustuvorlikka ega boʻladi. Koalitsiya tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan texnologiyalar roʻyxati quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Havodan toʻgʻridan-toʻgʻri uglerod tutib olish (Direct Air Capture);
  • Togʻ jinslarining tabiiy emirilishini tezlashtirish orqali uglerodni bogʻlash;
  • Okean suvi kislotaliligini kamaytirish orqali gazlarni yutish;
  • Bio-moylar ishlab chiqarish va biomasani utilizatsiya qilish.
Ekspertlarning fikricha, Anthropic kabi kompaniyalarning ushbu sohaga kirib kelishi uglerodni yoʻq qilish boʻyicha yangi sanoatning shakllanishiga turtki beradi. Biroq Frontier vakillarining taʼkidlashicha, ushbu loyihalar abadiy moliyalashtirilmaydi. Har bir yangi shartnoma imzolayotgan startap kelajakda davlat subsidiyalarisiz ham oʻzini oʻzi taʼminlay olishini isbotlashi shart.

Oʻzbekiston kabi iqlim oʻzgarishiga taʼsirchan mintaqalar uchun ham bunday global tashabbuslar muhim ahamiyatga ega. Global texnologik korporatsiyalarning ekologik masʼuliyati oshishi, kelajakda raqamli iqtisodiyotning atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda rivojlanishiga zamin yaratadi.

AnthropicFrontierSunʼiy IntellektEkologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Star Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiStar Age kompaniyasi inson qoʻli kabi harakatlanuvchi Xhand 1 Pro robot-kaftini taqdim etdiKecha, 18:59Koinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKoinotdagi yangi nom: Asteroid qahramon oʻt oʻchiruvchi sharafiga Howaiho deb ataldiKecha, 18:53Ijtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiIjtimoiy tarmoqlarda yangi davr: Algoritmlarni endi foydalanuvchilarning oʻzi boshqaradiKecha, 18:27Yurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaYurent oʻzining yangi avlod IoT-modullari bilan samokatlar aniqligini oshirmoqdaKecha, 18:22Rossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiRossiyada Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini «koʻr qiluvchi» yangi tizim yaratildiKecha, 18:22Kiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKiberjinoyatchilar Fortinet qurilmalarini buzib kirib, yirik kompaniyalarga hujum qildiKecha, 18:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi