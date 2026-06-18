SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldi

·36·Texno
SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining direktorlar kengashi tarkibini kengaytirishga qaror qildi. Kompaniyaning AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etgan rasmiy hisobotiga koʻra, Sequoia Capital venchur jamgʻarmasining sobiq rahbari Roelof Botha SpaceX direktorlar kengashi aʼzoligiga tayinlandi. Bu tayinlov kompaniya tarixidagi eng yirik ommaviy aksiyalar joylashtiruvi (IPO) amalga oshirilganidan bir hafta oʻtmay eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Roelof Botha nafaqat direktorlar kengashi aʼzosi, balki kompaniyaning audit qoʻmitasi tarkibida ham faoliyat yuritadigan boʻldi. SpaceX vakillarining taʼkidlashicha, Bothaning koʻp yillik tajribasi va ommaviy kompaniyalarni boshqarishdagi mahorati korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. U oʻz lavozimida aksiyadorlarning navbatdagi yillik yigʻilishiga qadar faoliyat yuritishi belgilangan.

PayPal davridagi tanishuv va uzoq yillik hamkorlik

Qizigʻi shundaki, Roelof Botha va Ilon Maskning yoʻllari bundan chorak asr avval kesishgan. 2000-yilda Botha PayPal toʻlov tizimida ish boshlaganida, Mask ushbu kompaniyaning bosh direktori lavozimida edi. Garchi oʻsha paytda Mask kompaniyadan ketishga majbur boʻlgan boʻlsa-da, ular oʻrtasidagi professional aloqalar saqlanib qolgan. Botha oʻtgan yilning oxirida Sequoia Capital rahbarligidan ketganidan soʻng, uning SpaceX loyihasiga qoʻshilishi mantiqiy davom sifatida koʻrilmoqda.

Sequoia Capital jamgʻarmasi SpaceX kompaniyasiga 2019-yilda sarmoya kiritgan edi. Maʼlumotlarga koʻra, IPO jarayoniga qadar jamgʻarma kosmik gigantning 1,5 foiz ulushiga egalik qilgan. Bugungi kunda ushbu ulushning bozor qiymati 20 milliard dollardan oshishi taxmin qilinmoqda, bu esa venchur kapitali bozoridagi eng muvaffaqiyatli investitsiyalardan biri hisoblanadi.

Kengash tarkibi va strategik ahamiyati

Bothaning kelishi bilan SpaceX direktorlar kengashi aʼzolari soni toʻqqiz kishiga yetdi. Hozirda kengash tarkibida Ilon Maskning eng yaqin ishonchli vakillari, jumladan, Antonio Gracias, Luke Nosek va SpaceX operatsion direktori Gwynne Shotwell kabi tajribali mutaxassislar bor. Shuningdek, Google ijrochi direktori Donald Harrison ham kengash aʼzosi sifatida faoliyat yuritadi.

Ekspertlarning fikricha, bunday yuqori darajadagi moliyachi va strategning kengashga qoʻshilishi SpaceX uchun oʻta muhim bosqichda yuz berdi. Kompaniya endilikda nafaqat xususiy loyihalarni amalga oshiruvchi startap, balki ommaviy bozorning yirik ishtirokchisi sifatida shaffoflik va hisobdorlikni oshirishi lozim. Roelof Bothaning audit sohasidagi tajribasi aynan shu masalalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Hozircha Botha ushbu tayinlov yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Biroq SpaceX tomonidan taqdim etilgan hujjatlar kompaniyaning uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni taʼminlashga jiddiy eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi. Bu kabi oʻzgarishlar kosmik texnologiyalar bozorida investorlarning ishonchini yanada mustahkamlashi shubhasiz.

SpaceXIlon MaskRoelof BothaSequoia CapitalTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiSunʼiy intellekt bozorida asosiy foydani texnologiya egalari emas, ilovalar koʻradiBugun, 21:56Yerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiYerda hayot qachon tugaydi: Olimlar biosferaning halokat muddatini qayta hisoblab chiqdiBugun, 20:55Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi