SpaceX direktorlar kengashiga taniqli investor Roelof Botha aʼzo boʻldi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi oʻzining direktorlar kengashi tarkibini kengaytirishga qaror qildi. Kompaniyaning AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) taqdim etgan rasmiy hisobotiga koʻra, Sequoia Capital venchur jamgʻarmasining sobiq rahbari Roelof Botha SpaceX direktorlar kengashi aʼzoligiga tayinlandi. Bu tayinlov kompaniya tarixidagi eng yirik ommaviy aksiyalar joylashtiruvi (IPO) amalga oshirilganidan bir hafta oʻtmay eʼlon qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Roelof Botha nafaqat direktorlar kengashi aʼzosi, balki kompaniyaning audit qoʻmitasi tarkibida ham faoliyat yuritadigan boʻldi. SpaceX vakillarining taʼkidlashicha, Bothaning koʻp yillik tajribasi va ommaviy kompaniyalarni boshqarishdagi mahorati korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. U oʻz lavozimida aksiyadorlarning navbatdagi yillik yigʻilishiga qadar faoliyat yuritishi belgilangan.
PayPal davridagi tanishuv va uzoq yillik hamkorlikQizigʻi shundaki, Roelof Botha va Ilon Maskning yoʻllari bundan chorak asr avval kesishgan. 2000-yilda Botha PayPal toʻlov tizimida ish boshlaganida, Mask ushbu kompaniyaning bosh direktori lavozimida edi. Garchi oʻsha paytda Mask kompaniyadan ketishga majbur boʻlgan boʻlsa-da, ular oʻrtasidagi professional aloqalar saqlanib qolgan. Botha oʻtgan yilning oxirida Sequoia Capital rahbarligidan ketganidan soʻng, uning SpaceX loyihasiga qoʻshilishi mantiqiy davom sifatida koʻrilmoqda.
Sequoia Capital jamgʻarmasi SpaceX kompaniyasiga 2019-yilda sarmoya kiritgan edi. Maʼlumotlarga koʻra, IPO jarayoniga qadar jamgʻarma kosmik gigantning 1,5 foiz ulushiga egalik qilgan. Bugungi kunda ushbu ulushning bozor qiymati 20 milliard dollardan oshishi taxmin qilinmoqda, bu esa venchur kapitali bozoridagi eng muvaffaqiyatli investitsiyalardan biri hisoblanadi.
Kengash tarkibi va strategik ahamiyatiBothaning kelishi bilan SpaceX direktorlar kengashi aʼzolari soni toʻqqiz kishiga yetdi. Hozirda kengash tarkibida Ilon Maskning eng yaqin ishonchli vakillari, jumladan, Antonio Gracias, Luke Nosek va SpaceX operatsion direktori Gwynne Shotwell kabi tajribali mutaxassislar bor. Shuningdek, Google ijrochi direktori Donald Harrison ham kengash aʼzosi sifatida faoliyat yuritadi.
Ekspertlarning fikricha, bunday yuqori darajadagi moliyachi va strategning kengashga qoʻshilishi SpaceX uchun oʻta muhim bosqichda yuz berdi. Kompaniya endilikda nafaqat xususiy loyihalarni amalga oshiruvchi startap, balki ommaviy bozorning yirik ishtirokchisi sifatida shaffoflik va hisobdorlikni oshirishi lozim. Roelof Bothaning audit sohasidagi tajribasi aynan shu masalalarda hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
Hozircha Botha ushbu tayinlov yuzasidan rasmiy bayonot bermadi. Biroq SpaceX tomonidan taqdim etilgan hujjatlar kompaniyaning uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni taʼminlashga jiddiy eʼtibor qaratayotganidan dalolat beradi. Bu kabi oʻzgarishlar kosmik texnologiyalar bozorida investorlarning ishonchini yanada mustahkamlashi shubhasiz.
…