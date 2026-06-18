SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardi

·25·Texno
SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardi

SanDisk kompaniyasi Sony PlayStation 5 oʻyin konsollari uchun maxsus litsenziyalangan, rekord darajadagi 8 TB sigʻimli yangi SSD drayverini taqdim etdi. Biroq qurilmaning narxi koʻpchilikni hayratda qoldirdi: rasmiy saytda ushbu xotira qurilmasining tavsiya etilgan narxi 3700 dollar etib belgilangan. Bu narx zamonaviy oʻyin konsollarining oʻzidan bir necha barobar qimmatroqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda ishlab chiqaruvchining onlayn doʻkonida chegirma amal qilmoqda va mahsulot narxi 2960 dollargacha tushirilgan. Shunga qaramay, ushbu summa hali ham juda yuqori hisoblanadi. Taqqoslash uchun, yaqinda taqdim etilgan va 2 TB ichki xotiraga ega boʻlgan PS5 Pro konsoli AQSH bozorida taxminan 900 dollardan sotilmoqda. Demak, bitta SSD drayver narxiga kamida uchta yoki toʻrtta eng kuchli oʻyin konsolini sotib olish mumkin.

Xotira bozoridagi inqiroz va narxlar koʻtarilishi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori narxlar nafaqat brendning nufuzi, balki jahon bozoridagi NAND-xotira tanqisligi bilan ham bogʻliq. Mutaxassislar xotira qurilmalari narxi oshishda davom etishini prognoz qilmoqdalar. Bu tendensiya aprel oyida Sony konsollari narxining oshishiga ham sabab boʻlgan edi.

Silicon Motion kompaniyasi vitse-prezidenti Nelson Duannning taʼkidlashicha, hozirgi NAND-xotira defitsiti — bu "faqat boshlanishi". Uning soʻzlariga koʻra, vaziyat 2027-yilga borib yanada yomonlashishi mumkin. Duann chakana SSD bozori amalda yoʻqolib borayotganini va ishlab chiqaruvchilar xomashyo topishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotganini ochiq aytdi.

Hozirda hatto yirik shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilari ham yetarli miqdorda original flesh-xotira chiplarini xarid qila olmayaptilar. Koʻplab kompaniyalar tayyor mahsulotlarni sotib olib, ularni qayta ishlashga majbur boʻlmoqdalar. Bu esa yakuniy mahsulot tannarxining keskin oshishiga olib kelmoqda.

Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. PlayStation 5 oʻyinlari hajmi kundan-kunga ortib borayotgan bir paytda, qoʻshimcha xotiraga boʻlgan ehtiyoj yuqori. Biroq, SanDisk taqdim etgan ushbu premium yechim narxi oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki koʻproq professional va kolleksionerlar uchun moʻljallangan koʻrinadi.

Xulosa qilib aytganda, xotira qurilmalari bozoridagi beqarorlik yaqin yillarda texnologik gadjetlar narxiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi. SanDisk va Sony hamkorligidagi ushbu mahsulot hozircha bozordagi eng qimmat va sigʻimli aksessuarlardan biri boʻlib qolmoqda.

SanDiskPlayStation 5SSDSonyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaGalaxy Z Fold7 uchun One UI 8.5 yangilanishi chiqdi: Flagman funksiyalar endi buklama smartfondaBugun, 09:23Rostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiRostex havoda manevr qilishga qodir yangi Supercam S180 dronini taqdim etdiBugun, 08:52Oppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaOppo Reno 15A taqdim etildi: 7000 mAch akkumulyator va IP69 darajasidagi himoyaBugun, 08:50Sunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaSunʼiy intellekt boʻyicha “yopiq klub”: AQSH va Yevropa Ittifoqi yangi ittifoq tuzmoqdaBugun, 08:28Google yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiGoogle yangi turdagi reCAPTCHA tizimini sinovdan oʻtkazmoqda: Endi qoʻl harakati talab etiladiBugun, 08:22Elon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiElon Musk kompaniyasi yangi avlod Prufrock MB2 burgʻulash qurilmasini ishga tushirdiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi