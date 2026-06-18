SanDisk kompaniyasi PS5 uchun 8 TB sigʻimli SSD diskini 3700 dollardan sotuvga chiqardi
SanDisk kompaniyasi Sony PlayStation 5 oʻyin konsollari uchun maxsus litsenziyalangan, rekord darajadagi 8 TB sigʻimli yangi SSD drayverini taqdim etdi. Biroq qurilmaning narxi koʻpchilikni hayratda qoldirdi: rasmiy saytda ushbu xotira qurilmasining tavsiya etilgan narxi 3700 dollar etib belgilangan. Bu narx zamonaviy oʻyin konsollarining oʻzidan bir necha barobar qimmatroqdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda ishlab chiqaruvchining onlayn doʻkonida chegirma amal qilmoqda va mahsulot narxi 2960 dollargacha tushirilgan. Shunga qaramay, ushbu summa hali ham juda yuqori hisoblanadi. Taqqoslash uchun, yaqinda taqdim etilgan va 2 TB ichki xotiraga ega boʻlgan PS5 Pro konsoli AQSH bozorida taxminan 900 dollardan sotilmoqda. Demak, bitta SSD drayver narxiga kamida uchta yoki toʻrtta eng kuchli oʻyin konsolini sotib olish mumkin.
Xotira bozoridagi inqiroz va narxlar koʻtarilishiixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday yuqori narxlar nafaqat brendning nufuzi, balki jahon bozoridagi NAND-xotira tanqisligi bilan ham bogʻliq. Mutaxassislar xotira qurilmalari narxi oshishda davom etishini prognoz qilmoqdalar. Bu tendensiya aprel oyida Sony konsollari narxining oshishiga ham sabab boʻlgan edi.
Silicon Motion kompaniyasi vitse-prezidenti Nelson Duannning taʼkidlashicha, hozirgi NAND-xotira defitsiti — bu "faqat boshlanishi". Uning soʻzlariga koʻra, vaziyat 2027-yilga borib yanada yomonlashishi mumkin. Duann chakana SSD bozori amalda yoʻqolib borayotganini va ishlab chiqaruvchilar xomashyo topishda katta qiyinchiliklarga duch kelayotganini ochiq aytdi.
Hozirda hatto yirik shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilari ham yetarli miqdorda original flesh-xotira chiplarini xarid qila olmayaptilar. Koʻplab kompaniyalar tayyor mahsulotlarni sotib olib, ularni qayta ishlashga majbur boʻlmoqdalar. Bu esa yakuniy mahsulot tannarxining keskin oshishiga olib kelmoqda.
Oʻzbekistonlik geymerlar va texnologiya ishqibozlari uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. PlayStation 5 oʻyinlari hajmi kundan-kunga ortib borayotgan bir paytda, qoʻshimcha xotiraga boʻlgan ehtiyoj yuqori. Biroq, SanDisk taqdim etgan ushbu premium yechim narxi oddiy foydalanuvchilar uchun emas, balki koʻproq professional va kolleksionerlar uchun moʻljallangan koʻrinadi.
Xulosa qilib aytganda, xotira qurilmalari bozoridagi beqarorlik yaqin yillarda texnologik gadjetlar narxiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi. SanDisk va Sony hamkorligidagi ushbu mahsulot hozircha bozordagi eng qimmat va sigʻimli aksessuarlardan biri boʻlib qolmoqda.
…