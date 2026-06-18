Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladi

·20·Texno
Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladi

Oʻzbekiston raqamli texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlamoqda: mamlakatimizda Amazon kompaniyasining past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar orqali yuqori tezlikdagi internet yetkazib beruvchi Amazon Leo (Project Kuiper) tarmogʻi faoliyat boshlaydi. Mazkur loyiha respublikaning eng chekka hududlarida ham barqaror va sifatli aloqani taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bergan bayonotiga koʻra, ushbu servisni ishga tushirish boʻyicha kelishuv yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Vazirning taʼkidlashicha, Amazon Leo tizimi oʻzining texnik parametrlari va raqobatbardoshligi boʻyicha hatto mashhur Starlink tarmogʻidan ham oʻzib ketishi mumkin.

Yangi kelishuv imzolangach, Amazon Leo terminallaridan Oʻzbekiston hududida erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu, ayniqsa, anʼanaviy optik tolali aloqa liniyalarini olib borish qiyin boʻlgan togʻli va choʻl hududlari, olis qishloqlar uchun katta ahamiyatga ega. Shu tariqa, mamlakatning barcha nuqtalarida yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoni paydo boʻladi.

Starlink bilan raqobat va texnik imkoniyatlar

Amazon kompaniyasi oʻzining past orbitali (Low Earth Orbit — LEO) turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga chiqarishni jadallashtirgan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yaqinda Yevropaning Ariane 6 raketasi 36 ta Amazon sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqqan. Hozirda kompaniyaning Floridadagi bazasida yuzlab tayyor qurilmalar navbatdagi parvozlarni kutmoqda.

Ekspertlarning fikricha, Amazon loyihasining Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi sohada sogʻlom raqobatni kuchaytiradi. Bu nafaqat xizmat sifatining oshishiga, balki yakuniy isteʼmolchilar uchun narxlarning arzonlashishiga ham zamin yaratishi mumkin. Amazon Leo tarmogʻi 2026-yildan boshlab toʻliq quvvat bilan ishga tushishi rejalashtirilgan.

Hozirda Oʻzbekiston hukumati raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish va aholining barcha qatlamlari uchun axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish ustida ishlamoqda. Amazon bilan hamkorlik ushbu strategik maqsadlarning ajralmas qismi boʻlib, mamlakatning mintaqaviy IT-xabga aylanish yoʻlidagi intilishlarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Loyiha doirasida quyidagi natijalarga erishish kutilmoqda:

  • Olis hududlarda raqamli tengsizlikni bartaraf etish;
  • Togʻli va choʻl zonalarida barqaror aloqa oʻrnatish;
  • Taʼlim va tibbiyot muassasalarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash;
  • Xalqaro texnologik gigantlarning Oʻzbekiston bozoriga qiziqishini oshirish.

AmazonInternetTexnologiyaOʻzbekistonSunʼiy Yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdiApple narx oshishi haqida mijozlarga jiddiy ogohlantiruv berdiBugun, 12:03Waymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiWaymo 4000 ga yaqin robotaksilarini qayta chaqirib olmoqda: Avtopilot yoʻl taʼmirlash hududlarini tanimay qoldiBugun, 11:58Bir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBir marta quvvatlash bilan uch kun: OnePlus N6 smartfonining oʻziga xos jihatlari maʼlum boʻldiBugun, 11:52Caviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiCaviar kompaniyasi iPhone 17 Pro Max uchun noyob magnitli panellarni taqdim etdiBugun, 11:51Samsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinSamsung Galaxy S27 flagmani kutilgan yangilanishlarsiz qolishi mumkinBugun, 11:29Rossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaRossiyada iPhone 17 Pro narxi keskin pasaydi: Flagman arzonlashishda davom etmoqdaBugun, 10:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi