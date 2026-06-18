Oʻzbekistonda Amazon Leo sunʼiy yoʻldosh interneti ishga tushiriladi
Oʻzbekiston raqamli texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlamoqda: mamlakatimizda Amazon kompaniyasining past orbitali sunʼiy yoʻldoshlar orqali yuqori tezlikdagi internet yetkazib beruvchi Amazon Leo (Project Kuiper) tarmogʻi faoliyat boshlaydi. Mazkur loyiha respublikaning eng chekka hududlarida ham barqaror va sifatli aloqani taʼminlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida bergan bayonotiga koʻra, ushbu servisni ishga tushirish boʻyicha kelishuv yaqin kunlarda imzolanishi kutilmoqda. Vazirning taʼkidlashicha, Amazon Leo tizimi oʻzining texnik parametrlari va raqobatbardoshligi boʻyicha hatto mashhur Starlink tarmogʻidan ham oʻzib ketishi mumkin.
Yangi kelishuv imzolangach, Amazon Leo terminallaridan Oʻzbekiston hududida erkin foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu, ayniqsa, anʼanaviy optik tolali aloqa liniyalarini olib borish qiyin boʻlgan togʻli va choʻl hududlari, olis qishloqlar uchun katta ahamiyatga ega. Shu tariqa, mamlakatning barcha nuqtalarida yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoni paydo boʻladi.
Starlink bilan raqobat va texnik imkoniyatlarAmazon kompaniyasi oʻzining past orbitali (Low Earth Orbit — LEO) turkumidagi sunʼiy yoʻldoshlarini koinotga chiqarishni jadallashtirgan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, yaqinda Yevropaning Ariane 6 raketasi 36 ta Amazon sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli olib chiqqan. Hozirda kompaniyaning Floridadagi bazasida yuzlab tayyor qurilmalar navbatdagi parvozlarni kutmoqda.
Ekspertlarning fikricha, Amazon loyihasining Oʻzbekiston bozoriga kirib kelishi sohada sogʻlom raqobatni kuchaytiradi. Bu nafaqat xizmat sifatining oshishiga, balki yakuniy isteʼmolchilar uchun narxlarning arzonlashishiga ham zamin yaratishi mumkin. Amazon Leo tarmogʻi 2026-yildan boshlab toʻliq quvvat bilan ishga tushishi rejalashtirilgan.
Hozirda Oʻzbekiston hukumati raqamli infratuzilmani modernizatsiya qilish va aholining barcha qatlamlari uchun axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish ustida ishlamoqda. Amazon bilan hamkorlik ushbu strategik maqsadlarning ajralmas qismi boʻlib, mamlakatning mintaqaviy IT-xabga aylanish yoʻlidagi intilishlarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Loyiha doirasida quyidagi natijalarga erishish kutilmoqda:
- Olis hududlarda raqamli tengsizlikni bartaraf etish;
- Togʻli va choʻl zonalarida barqaror aloqa oʻrnatish;
- Taʼlim va tibbiyot muassasalarini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash;
- Xalqaro texnologik gigantlarning Oʻzbekiston bozoriga qiziqishini oshirish.
…