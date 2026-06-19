Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davr

·0·Texno
Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davr

Dunyoning eng nufuzli startap akseleratori hisoblangan Y Combinator navbatdagi Demo Day tadbirini yakunladi. 2024-yilgi bahorgi mavsumda taqdim etilgan loyihalar orasida mudofaa texnologiyalari, robototexnika va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga ixtisoslashgan startaplar asosiy eʼtiborni tortdi. TechCrunch nashri sakkiz nafar yirik investor bilan suhbatlashib, ushbu mavsumning eng istiqbolli va shov-shuvli kompaniyalari roʻyxatini tuzib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bu yilgi startaplarning baholanish qiymati kutilganidan ancha yuqori boʻldi. Xususan, kamida ikkita kompaniya 175 million dollardan yuqori baholangan. Investorlar, ayniqsa, avval ham muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirgan tajribali asoschilarga ega startaplar uchun katta mablagʻ tikishga tayyor ekanliklarini koʻrsatishmoqda. Bu esa venchur bozorida sifatli jamoalarga boʻlgan talab hamon yuqoriligidan dalolat beradi.

Mudofaa va xavfsizlik: 9 Mothers loyihasi

Mavsumning eng yirik yulduzlaridan biri 9 Mothers startapi boʻldi. Mazkur kompaniya dronlarga qarshi kurashuvchi sunʼiy intellekt tizimlarini ishlab chiqmoqda. Rossiya-Ukraina mojarosi fonida kichik dronlarning jang maydonidagi ahamiyati ortgani va talafotlarning qariyb 80 foizi aynan ular hissasiga toʻgʻri kelayotgani ushbu loyihaga boʻlgan qiziqishni keskin oshirdi.

9 Mothers tomonidan taklif etilayotgan robotlashtirilgan tizim soatiga 60 mil tezlikda harakatlanayotgan dronlarni kuzatish va yoʻq qilish qobiliyatiga ega. Eng muhimi, ushbu yechim mavjud qimmatbaho analoglaridan ancha arzonligi bilan ajralib turadi. Hozirda kompaniya 1,6 million dollarlik sotuvni amalga oshirib boʻlgan va yil yakuniga qadar shartnomalar hajmini 35 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda. Investorlarning fikricha, startapning umumiy qiymati 200 million dollardan oshib, Y Combinator tarixidagi eng qimmat loyihalardan biriga aylanishi mumkin.

Dasturiy taʼminot sinovi: Arga Labs innovatsiyasi

Yana bir diqqatga sazovor loyiha — Arga Labs boʻlib, u AI-agentlar uchun "raqamli egizak" (digital twin) muhitini yaratish bilan shugʻullanadi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt dasturiy kodlarni juda tez generatsiya qilmoqda, biroq anʼanaviy sinov muhitlari (sandboxes) bunday tezlikka dosh bera olmayapti. Bu esa dasturiy taʼminotni ishlab chiqish jarayonida jiddiy toʻsiqqa aylanmoqda.

Arga Labs ushbu muammoni kompaniya dasturiy taʼminotining nusxasini bir zumda yaratish orqali hal qiladi. Bu AI-agentlarga yangi kodlarni asosiy tizimga zarar yetkazmasdan, xavfsiz va tezkor sinovdan oʻtkazish imkonini beradi. Bunday texnologik yechim yirik IT-kompaniyalar uchun ishlab chiqarish jarayonini bir necha barobar tezlashtirishi kutilmoqda.

Umuman olganda, joriy Demo Day natijalari shuni koʻrsatmoqdaki, jahon bozorida faqatgina nazariy AI loyihalari emas, balki real muammolarni hal etuvchi, xususan mudofaa va infratuzilmani optimallashtiruvchi texnologiyalarga tikilgan sarmoyalar hajmi ortib bormoqda. Oʻzbekistonlik startapchilar va investorlar uchun ham global bozordagi ushbu tendensiyalar kelajakdagi yoʻnalishlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Y CombinatorStartapSunʼiy IntellektInvestitsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Rivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot borasidagi yolgʻon vaʼdalar sabab sudga berildiBugun, 19:26AQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiAQSH hukumati sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun elektr tarmogʻini ochib berdiBugun, 19:22Sunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziSunʼiy intellekt va muhabbat: AQSHda tanishuv ilovalari foydalanuvchilari texnologiyadan noroziKecha, 18:57Rivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiRivian kompaniyasi avtopilot boʻyicha yolgʻon vaʼdalar berganlikda ayblanib sudga berildiKecha, 18:53Amazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaAmazon sunʼiy intellekt chiplari bozorida NVIDIA bilan raqobatlashishga tayyorlanmoqdaKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi