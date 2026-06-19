Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davr
Dunyoning eng nufuzli startap akseleratori hisoblangan Y Combinator navbatdagi Demo Day tadbirini yakunladi. 2024-yilgi bahorgi mavsumda taqdim etilgan loyihalar orasida mudofaa texnologiyalari, robototexnika va sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasiga ixtisoslashgan startaplar asosiy eʼtiborni tortdi. TechCrunch nashri sakkiz nafar yirik investor bilan suhbatlashib, ushbu mavsumning eng istiqbolli va shov-shuvli kompaniyalari roʻyxatini tuzib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bu yilgi startaplarning baholanish qiymati kutilganidan ancha yuqori boʻldi. Xususan, kamida ikkita kompaniya 175 million dollardan yuqori baholangan. Investorlar, ayniqsa, avval ham muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirgan tajribali asoschilarga ega startaplar uchun katta mablagʻ tikishga tayyor ekanliklarini koʻrsatishmoqda. Bu esa venchur bozorida sifatli jamoalarga boʻlgan talab hamon yuqoriligidan dalolat beradi.
Mudofaa va xavfsizlik: 9 Mothers loyihasiMavsumning eng yirik yulduzlaridan biri 9 Mothers startapi boʻldi. Mazkur kompaniya dronlarga qarshi kurashuvchi sunʼiy intellekt tizimlarini ishlab chiqmoqda. Rossiya-Ukraina mojarosi fonida kichik dronlarning jang maydonidagi ahamiyati ortgani va talafotlarning qariyb 80 foizi aynan ular hissasiga toʻgʻri kelayotgani ushbu loyihaga boʻlgan qiziqishni keskin oshirdi.
9 Mothers tomonidan taklif etilayotgan robotlashtirilgan tizim soatiga 60 mil tezlikda harakatlanayotgan dronlarni kuzatish va yoʻq qilish qobiliyatiga ega. Eng muhimi, ushbu yechim mavjud qimmatbaho analoglaridan ancha arzonligi bilan ajralib turadi. Hozirda kompaniya 1,6 million dollarlik sotuvni amalga oshirib boʻlgan va yil yakuniga qadar shartnomalar hajmini 35 million dollarga yetkazishni rejalashtirmoqda. Investorlarning fikricha, startapning umumiy qiymati 200 million dollardan oshib, Y Combinator tarixidagi eng qimmat loyihalardan biriga aylanishi mumkin.
Dasturiy taʼminot sinovi: Arga Labs innovatsiyasiYana bir diqqatga sazovor loyiha — Arga Labs boʻlib, u AI-agentlar uchun "raqamli egizak" (digital twin) muhitini yaratish bilan shugʻullanadi. Bugungi kunda sunʼiy intellekt dasturiy kodlarni juda tez generatsiya qilmoqda, biroq anʼanaviy sinov muhitlari (sandboxes) bunday tezlikka dosh bera olmayapti. Bu esa dasturiy taʼminotni ishlab chiqish jarayonida jiddiy toʻsiqqa aylanmoqda.
Arga Labs ushbu muammoni kompaniya dasturiy taʼminotining nusxasini bir zumda yaratish orqali hal qiladi. Bu AI-agentlarga yangi kodlarni asosiy tizimga zarar yetkazmasdan, xavfsiz va tezkor sinovdan oʻtkazish imkonini beradi. Bunday texnologik yechim yirik IT-kompaniyalar uchun ishlab chiqarish jarayonini bir necha barobar tezlashtirishi kutilmoqda.
Umuman olganda, joriy Demo Day natijalari shuni koʻrsatmoqdaki, jahon bozorida faqatgina nazariy AI loyihalari emas, balki real muammolarni hal etuvchi, xususan mudofaa va infratuzilmani optimallashtiruvchi texnologiyalarga tikilgan sarmoyalar hajmi ortib bormoqda. Oʻzbekistonlik startapchilar va investorlar uchun ham global bozordagi ushbu tendensiyalar kelajakdagi yoʻnalishlarni belgilashda muhim ahamiyatga ega.
…