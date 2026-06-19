Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

·0·Texno
Xitoy kvant chiplari uchun oʻta toza kremniy-28 ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi

Xitoy texnologiya olamida katta burilish yasab, kvant protsessorlari uchun hayotiy muhim hisoblangan kremniy-28 izotopini sanoat miqyosida ishlab chiqarishga muvaffaq boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu materialning tozalik darajasi 99,99 foizdan yuqori boʻlib, u kelajakdagi kvant kompyuterlarining asosi boʻlib xizmat qiladi. Ushbu yutuq Xitoy milliy yadro korporatsiyasi (CNNC) tarkibidagi Yadro sanoati fizik-kimyoviy muhandislik instituti (RIPCENI) mutaxassislari tomonidan amalga oshirildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kvant hisoblash texnologiyalarida kremniy-28 izotopining ahamiyati beqiyosdir. Oddiy kremniy tarkibidagi turli izotoplar aralashmasi atom panjarasida tebranishlarni keltirib chiqaradi, bu esa kubitlar (kvant bitlari) barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Oʻta toza kremniy-28 esa "fon shovqini"ni keskin kamaytiradi va kvant holatlarini uzoqroq saqlash imkonini beradi. Bu esa oʻz navbatida murakkab hisob-kitoblarni xatosiz bajarishga yoʻl ochadi.

Texnologik mustaqillik sari muhim qadam

Xitoylik olim Yu Dapengning taʼkidlashicha, bunday yuqori tozalikdagi materialdan foydalanish kvant tizimlarida kubitlarni keng koʻlamli boshqarish imkonini beradi. Yaʼni, endilikda olimlar bir vaqtning oʻzida juda koʻp sonli kvant elementlarini barqarorlikni yoʻqotmasdan nazorat qila oladigan arxitekturalarni yaratishlari mumkin boʻladi. Bu laboratoriya sharoitidagi tajribalardan real sanoat muhandisligiga oʻtishni anglatadi.

Loyiha nafaqat axborot texnologiyalari, balki boshqa strategik sohalar uchun ham poydevor vazifasini oʻtaydi. CNNC maʼlumotlariga koʻra, barqaror izotoplar liniyasi yadro energetikasi, tibbiyot, aerokosmik sanoat va fundamental fizika tadqiqotlarida keng qoʻllaniladi. Masalan, tibbiy diagnostika va radioterapiya jarayonlarida ushbu izotoplarning oʻrni beqiyosdir.

Hozirgi vaqtda RIPCENI instituti 12 ta elementning 26 turdagi barqaror izotoplarini, jumladan molibden, tellur, nikel, rux va itterbiyni oʻzlashtirib boʻlgan. Kremniy-28 ning ommaviy ishlab chiqarilishi esa Xitoyga kvant chiplari ishlab chiqarish zanjirini toʻliq oʻz nazoratiga olish imkonini beradi. Bu tashqi yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytiradi.

Ushbu yangilik global texnologik poygada Xitoyning mavqeini yanada mustahkamlaydi. Kvant kompyuterlari anʼanaviy superkompyuterlar uchun imkonsiz boʻlgan masalalarni soniyalarda hal qila olishi sababli, ushbu xomashyo bazasiga ega boʻlish strategik ustunlik hisoblanadi. Endilikda Xitoy kvant texnologiyalarini laboratoriya devorlaridan chiqarib, real iqtisodiyotga tatbiq etish bosqichiga oʻtmoqda.

XitoyKvant KompyuteriTexnologiyaKremniy-28CNNC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Plastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiPlastmassa protsessor va soxta chiplar: Bozorlarda GeForce RTX 4090 mulajlari paydo boʻldiBugun, 21:23Kanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiKanadada muzdan qoʻrqmaydigan noyob suzuvchi quyosh elektr stansiyasi yaratildiBugun, 21:18Fiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiFiziklar olmos ichida kutilmagan «oʻta oʻtkazuvchan koʻlmaklar»ni aniqlashdiBugun, 21:15Snap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiSnap oʻzining sunʼiy intellekt boʻlimini alohida Dotmo kompaniyasiga ajratdiBugun, 20:56OpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiOpenAI IPO arafasida: Kompaniya Google afsonasi va Oq uy maslahatchisini oʻz safiga qoʻshdiBugun, 19:57Y Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrY Combinator Demo Day: Sunʼiy intellekt va mudofaa texnologiyalari bozorida yangi davrBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi