Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindi

·0·Texno
Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindi

Rossiya Sanoat va savdo vazirligi mamlakat elektronika sanoati uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan, umumiy qiymati 835 million rublni tashkil etuvchi yirik loyihani toʻxtatishga qaror qildi. Mahalliy elektron komponentlar ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan uskunalarni yaratishga qaratilgan ushbu tashabbus kutilmaganda bekor qilingani soha mutaxassislari orasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aslida mazkur loyiha doirasida zamonaviy elektronika qurilmalarida keng qoʻllaniladigan xom ashyo — pishirilmagan keramika bilan ishlashga moʻljallangan uch turdagi tajriba qurilmalarini ishlab chiqish koʻzda tutilgan edi. Ushbu texnologiyalar mikrosxemalar korpuslari, SVCH-modullar va boshqa muhim elektron qismlarni tayyorlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi. iXBT.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilmalar Sloveniyaning KEKO kompaniyasi tomonidan taqdim etiladigan Gʻarb texnologiyalariga munosib muqobil boʻlishi kerak edi.

Ilm-fan akademiyasining rad javobi

Davlat xaridlari portalidagi maʼlumotlarga koʻra, tanlov natijalari eʼlon qilinishi kerak boʻlgan kundan bir necha kun avval loyiha toʻxtatilgan. Qiziqarli jihati shundaki, ushbu qarorga Rossiya Fanlar akademiyasining (RAN) xati sabab boʻlgan. Akademiyaning xulosasida mazkur loyihani amalga oshirish hozirgi sharoitda maqsadga muvofiq emasligi koʻrsatilgan. Biroq, RAN aynan nima sababdan bunday pozitsiyani egallaganiga doir tafsilotlar ochiqlanmagan.

Soha ekspertlarining fikricha, loyihaning bekor qilinishiga texnik va iqtisodiy omillar majmuasi taʼsir qilgan boʻlishi mumkin. Xususan, hattoki uskunalar Rossiyada ishlab chiqilgan taqdirda ham, ularning tarkibidagi eng muhim butlovchi qismlarni baribir xorijdan sotib olishga toʻgʻri kelardi. Bu esa Rossiya hukumati oldiga qoʻygan toʻliq texnologik mustaqillikka erishish maqsadiga zid keladi.

Loyiha doirasida quyidagi texnologik jarayonlarni mahalliylashtirish rejalashtirilgan edi:

  • Keramika qatlamlarida oʻta aniqlikdagi teshiklarni shakllantirish qurilmasi;
  • Keramika listlarini kesish uchun moʻljallangan yuqori texnologik uskunalar;
  • Koʻp qatlamli keramik tuzilmalarni yigʻish va presslash tizimlari.

Moliyaviy taqchillik va kelajakdagi xatarlar

Bu Rossiya elektronika sanoatidagi birinchi bunday holat emas. 2025-yil yakunida ham yarim oʻtkazgichlar uchun materiallar tayyorlashga oid bir qator loyihalar toʻxtatilgan edi. Oʻshanda asosiy sabab sifatida moliyalashtirishdagi cheklovlar koʻrsatilgan. Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, Rossiyaning 2026–2028-yillarga moʻljallangan elektron mashinasozlikni rivojlantirish dasturida 33 milliard rubldan ortiq defitsit kuzatilmoqda.

Oʻzbekiston bozoridagi texnologik jarayonlar nuqtayi nazaridan qaraganda, mintaqadagi yirik davlatlarning bunday loyihalardan voz kechishi global taʼminot zanjiriga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Rossiya bozorida mahalliy butlovchi qismlar tanqisligi yuzaga kelishi, u yerda ishlab chiqariladigan maishiy texnika va elektronika narxlarining oshishiga yoki importga qaramlikning yanada kuchayishiga olib kelishi tayin.

Xulosa qilib aytganda, 835 million rubllik loyihaning bekor qilinishi Rossiya elektronika sanoatining oʻz-oʻzini taʼminlash darajasiga chiqish rejalarini biroz ortga suradi. Hozircha vazirlik va ilmiy doiralar ushbu yoʻnalishda qanday muqobil yoʻl tutishi nomaʼlumligicha qolmoqda.

RossiyaElektronikaTexnologiyaMikrosxemaSanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiBugun, 09:20Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiAmazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiBugun, 08:54Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27Rossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaRossiyada mikrosxemalar ishlab chiqarish uchun yangi texnologik majmua qurilmoqdaBugun, 07:57Hindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiHindistonda Telegram bloklanishi VPN va muqobil messenjerlarga talabni keskin oshirdiBugun, 06:26Elastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaElastic kompaniyasi DeductiveAI startapini 85 million dollarga sotib olmoqdaBugun, 05:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi