Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdi
Smartfonlar bozorida avtonomlik poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — Honor X80 Pro Max modelini rasmiy taqdimot oldidan oʻta ogʻir iqlim sharoitlarida sinovdan oʻtkazdi. Gobi choʻlidagi koinot sohasi muhandislari ishtirokida oʻtgan ushbu tajriba qurilmaning chidamlilik borasidagi imkoniyatlarini amalda namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, smartfon 45°C darajali jazirama issiqda, quyosh nuri ostida 17 soat davomida tinimsiz ishlatilgan. Qurilma navigatsiya, aloqa, maʼlumotlarni qayta ishlash va uskunalar diagnostikasi kabi murakkab vazifalar uchun qoʻllanilgan boʻlsa-da, uning quvvati kutilganidan ancha yuqori natija koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, bir necha soatlik intensiv foydalanishdan soʻng ham akkumulyator zaryadi 89 foizni tashkil etgan, tonggi soat 04:25 ga kelibgina u 26 foizga tushgan.
Rekord darajadagi akkumulyator va texnik koʻrsatkichlarHonor X80 Pro Max modelining bunday yuqori natija koʻrsatishiga uning toʻrtinchi avlod Qinghai Lake texnologiyasi asosida yaratilgan 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatori sabab boʻlgan. Bu hozirgi kundagi koʻplab flagman smartfonlar quvvatidan deyarli ikki barobar koʻpdir. Shuningdek, qurilma 90 vattli tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.
Smartfon faqatgina batareyasi bilan emas, balki ekrani bilan ham hayratlantiradi. Maʼlumotlarga koʻra, u 6,8 dyuymli, 2788x1280 pikselli OLED displey bilan jihozlangan. Ekranning maksimal yorqinligi 2000 nitni, lokal choʻqqi yorqinligi esa hayratlanarli 10 000 nitni tashkil etadi. Bu hatto eng yorqin quyosh nuri ostida ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi.
Yangi model nafaqat ekstremal haroratga, balki mexanik taʼsirlarga ham chidamli qilib ishlangan. Honor X80 Pro Max suv oʻtkazmaslik va zarbaga chidamlilik boʻyicha yuqori standartlarga javob beradi. Bu esa uni nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki ogʻir sharoitlarda ishlovchi mutaxassislar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki yurtimizning yoz oylaridagi issiq iqlimida smartfonlarning qizib ketishi va quvvatini tez yoʻqotishi dolzarb muammo hisoblanadi. Honor X80 Pro Max kabi qurilmalar bunday sharoitda barqaror ishlash kafolatini beradi. Qurilma 22-iyun sanasidan boshlab Xitoy bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.
…