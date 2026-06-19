Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdi

·37·Texno
Honor X80 Pro Max choʻlning 45 daraja issigʻida 17 soatlik ekstremal sinovdan oʻtdi

Smartfonlar bozorida avtonomlik poygasi yangi bosqichga chiqmoqda. Honor kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagmani — Honor X80 Pro Max modelini rasmiy taqdimot oldidan oʻta ogʻir iqlim sharoitlarida sinovdan oʻtkazdi. Gobi choʻlidagi koinot sohasi muhandislari ishtirokida oʻtgan ushbu tajriba qurilmaning chidamlilik borasidagi imkoniyatlarini amalda namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, smartfon 45°C darajali jazirama issiqda, quyosh nuri ostida 17 soat davomida tinimsiz ishlatilgan. Qurilma navigatsiya, aloqa, maʼlumotlarni qayta ishlash va uskunalar diagnostikasi kabi murakkab vazifalar uchun qoʻllanilgan boʻlsa-da, uning quvvati kutilganidan ancha yuqori natija koʻrsatdi. Maʼlum boʻlishicha, bir necha soatlik intensiv foydalanishdan soʻng ham akkumulyator zaryadi 89 foizni tashkil etgan, tonggi soat 04:25 ga kelibgina u 26 foizga tushgan.

Rekord darajadagi akkumulyator va texnik koʻrsatkichlar

Honor X80 Pro Max modelining bunday yuqori natija koʻrsatishiga uning toʻrtinchi avlod Qinghai Lake texnologiyasi asosida yaratilgan 11 000 mA/soat sigʻimli ulkan akkumulyatori sabab boʻlgan. Bu hozirgi kundagi koʻplab flagman smartfonlar quvvatidan deyarli ikki barobar koʻpdir. Shuningdek, qurilma 90 vattli tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydi.

Smartfon faqatgina batareyasi bilan emas, balki ekrani bilan ham hayratlantiradi. Maʼlumotlarga koʻra, u 6,8 dyuymli, 2788x1280 pikselli OLED displey bilan jihozlangan. Ekranning maksimal yorqinligi 2000 nitni, lokal choʻqqi yorqinligi esa hayratlanarli 10 000 nitni tashkil etadi. Bu hatto eng yorqin quyosh nuri ostida ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi.

Yangi model nafaqat ekstremal haroratga, balki mexanik taʼsirlarga ham chidamli qilib ishlangan. Honor X80 Pro Max suv oʻtkazmaslik va zarbaga chidamlilik boʻyicha yuqori standartlarga javob beradi. Bu esa uni nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki ogʻir sharoitlarda ishlovchi mutaxassislar uchun ham ideal tanlovga aylantiradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki yurtimizning yoz oylaridagi issiq iqlimida smartfonlarning qizib ketishi va quvvatini tez yoʻqotishi dolzarb muammo hisoblanadi. Honor X80 Pro Max kabi qurilmalar bunday sharoitda barqaror ishlash kafolatini beradi. Qurilma 22-iyun sanasidan boshlab Xitoy bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda.

HonorSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBuklama smartfonlar bozori rekord darajada oʻsmoqda: Samsung va Xiaomi yetakchilikdaBugun, 11:25FSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiFSP kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida 3,3 kW quvvatli blok va yangiliklarni namoyish etdiBugun, 10:26Rossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiRossiya elektronika sanoatida kutilmagan chekinish: 835 million rubllik loyiha bekor qilindiBugun, 09:50TerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiTerraMow X AWD: Bogʻ uchun 28 yadroli protsessorga ega aqlli mini-tank taqdim etildiBugun, 09:20Amazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiAmazon sun’iy yo‘ldosh interneti O‘zbekistonda joriy yilda ishga tushadiBugun, 08:54Kanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiKanada mustaqil koinot davriga qadam qoʻymoqda: NordSpace yangi raketa zavodini ochdiBugun, 08:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi