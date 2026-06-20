Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladi

·16·Texno
Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladi

AQSH hukumati milliy xavfsizlikka doir xavotirlar sababli Anthropic kompaniyasiga oʻzining eng kuchli sunʼiy intellekt modellari — Fable va Mythos eksportini cheklashni buyurdi. Mazkur taqiq nafaqat xorijiy davlatlarga, balki AQSH hududidagi chet el fuqarolariga ham tegishli. Ushbu kutilmagan qarordan soʻng, sunʼiy intellekt giganti har ikki modelni foydalanishdan butunlay olib tashladi va ular bir haftadan buyon hech kim uchun ochiq emas. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu voqea AQSH hukumati uchun oʻziga xos sinov hisoblanadi. Vashington maʼmuriyati eksport nazorati mexanizmlari orqali ilgʻor sunʼiy intellekt texnologiyalarini jilovlay oladimi yoki yoʻq — buni vaqt koʻrsatadi. Avvalroq shifrlash texnologiyalari va josuslik dasturlari bilan bogʻliq shunga oʻxshash urinishlar kutilgan natijani bermagan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qarama-qarshilik nafaqat Anthropic, balki boshqa barcha sunʼiy intellekt laboratoriyalari rioya qilishi kerak boʻlgan yangi qoidalarni belgilab berishi mumkin.

Mythos va Fable nima uchun xavfli deb topildi?

Anthropic kompaniyasi aprel oyida Mythos modelini taqdim etganida, uni kiberolamda katta vayronagarchiliklar keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan kuchli vosita sifatida tavsiflagan edi. Shu sababli, taqiq qoʻyilishidan oldin ham ushbu modeldan foydalanish huquqi faqat 150 ta sinovdan oʻtgan kompaniya va hukumat tashkilotlariga berilgan edi. Maqsad — yovuz niyatli kimsalar bunday imkoniyatga ega boʻlishidan oldin, himoyachilarga oʻz dasturiy taʼminotlarini mustahkamlashga yordam berish boʻlgan.

Taqiqning faollashishiga ikkita asosiy voqea sabab boʻlgani aytilmoqda. Birinchidan, Anthropic Janubiy Koreyaning SK Telecom aloqa operatoriga Mythos modelidan foydalanishga ruxsat bergan. AQSH rasmiylari esa ushbu kompaniyaning Xitoy bilan aloqalari borligidan shubhalanmoqda, garchi SK Telecom bu daʼvolarni rad etgan boʻlsa-da. Ikkinchidan, Amazon rahbari Andy Jassy hukumatni Fable 5 modelidagi himoya tizimlarini chetlab oʻtish yoʻli topilganidan ogohlantirgan. Anthropic bu xatoni kichik deb atasa-da, AQSH Savdo vazirligi darhol eksport nazorati direktivasini eʼlon qildi.

Tarixiy tajriba: Eksport nazorati ish beradimi?

Hukumatlarning kibertexnologiyalar tarqalishini cheklashga urinishi yangilik emas, biroq tarix bu borada muvaffaqiyatlar kamligini koʻrsatadi. 1990-yillarda AQSH hukumati maʼlumotlarni shifrlash imkonini beruvchi PGP (Pretty Good Privacy) dasturini qurol sifatida koʻrib, uning yaratuvchisi Phil Zimmermannga nisbatan jinoiy ish ochgan edi. Biroq Zimmermann dastur kodini kitob shaklida chop etib, uni soʻz erkinligi himoyasiga oʻtkazdi va natijada bugungi kunda Signal va WhatsApp kabi messenjerlarda qoʻllaniladigan shifrlash texnologiyalariga yoʻl ochildi.

Shuningdek, 2010-yillarning boshida Gʻarbda ishlab chiqarilgan josuslik dasturlari Yaqin Sharqdagi muxolifatchilarga qarshi qoʻllanilgani maʼlum boʻlgach, xalqaro miqyosda Vassenar kelishuvi kengaytirilgan edi. Bu kelishuv ham fuqarolik, ham harbiy maqsadlarda ishlatilishi mumkin boʻlgan texnologiyalar eksportini cheklashni nazarda tutadi. Anthropic bilan bogʻliq vaziyat esa sunʼiy intellekt asrida ushbu usullarning qay darajada samarali ekanini koʻrsatuvchi navbatdagi muhim bosqichdir.

AnthropicSunʼiy IntellektAQSHKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiAura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiBugun, 02:23Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi