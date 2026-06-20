Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdi

·0·Texno
Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdi

Manchester universiteti qoshidagi Milliy grafen instituti va Xitoyning Sun Yat-sen universiteti tadqiqotchilari ilm-fan olamida katta burilish yasadi. Ular suyuq muhitda yarimoʻtkazgichli tellur nanostrukturalarining shakllanishi va oʻsish jarayonini ilk bor real vaqt rejimida qayd etishga muvaffaq boʻlishdi. Bu kashfiyot zamonaviy elektronika va energetika sohasida muhim oʻrin tutuvchi materiallarni yanada aniqroq boshqarish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tellur — elektronika, termoelektrik qurilmalar va optoelektronikada keng qoʻllaniladigan oʻta muhim yarimoʻtkazgich hisoblanadi. Ushbu materialning xususiyatlari bevosita uning shakli va hajmiga bogʻliq, shu sababli olimlar uchun uning oʻsish jarayonini nazorat qilish har doim ustuvor vazifa boʻlib kelgan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar suyuq fazali elektron mikroskopiya usulidan foydalanib, tellurning ilk shakllanish bosqichlarini kuzatishgan.

Nanostrukturalar oʻrtasidagi raqobat va oʻsish dinamikasi

Kuzatuvlar shuni koʻrsatdiki, jarayon dastlab sferik shakldagi "murtak" zarralarning paydo boʻlishidan boshlanadi. Keyinchalik ushbu murtaklardan uzunchoq nanoprovodlar oʻsib chiqadi. Qiziqarli jihati shundaki, oʻsish davomida bir nechta strukturalar mavjud xomashyo resurslari uchun bir-biri bilan raqobatga kirishadi. Bu raqobat natijasida ayrim iplarning oʻsish tezligi va ularning shoxlanishi bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi.

Oʻlchov natijalariga koʻra, tellur nanoprovodlarining oʻsish tezligi soniyasiga 1 dan 15 nanometrgacha oʻzgarib turadi. Bu koʻrsatkich nurlanish sharoitlari va qoʻshni strukturalarning zichligiga bogʻliq. Olimlar ilk bor lokal oʻsish dinamikasini suyuqlikdagi nanostrukturalarning real raqobati bilan miqdoriy jihatdan bogʻlashga muvaffaq boʻlishdi.

Bismut qoʻshimchasining inqilobiy taʼsiri

Tadqiqotning yana bir muhim qismi bismut nanopartikullarining taʼsirini oʻrganish bilan bogʻliq. Maʼlum boʻlishicha, bismut qoʻshilishi tellurning shakllanish mexanizmini keskin oʻzgartiradi. U murtak markazlari sonini koʻpaytiradi va natijada "papratniksimon" koʻrinishdagi murakkab shoxlangan strukturalar hosil boʻlishiga olib keladi.

Qoʻshimcha tajribalar bismutning tellur choʻkmasi uchun zarur boʻlgan potensialni pasaytirishini va bir xil sharoitda materialning umumiy chiqish hajmini oshirishini tasdiqladi. Professor Sarah Haigh soʻzlariga koʻra, bu tellur nanoprovodlarining suyuq muhitda qanday paydo boʻlishi va rivojlanishini toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatish imkonini bergan birinchi holatdir.

Ushbu yangilik kelajakda quyidagi yoʻnalishlarda inqilob qilishi kutilmoqda:

  • Yuqori samaradorlikka ega termoelektrik generatorlar yaratish;
  • Yarimoʻtkazgichli datchiklarning sezgirligini oshirish;
  • Elektron qurilmalarni yanada miniatyuralashtirish;
  • Energiyani qayta ishlash tizimlarining unumdorligini oshirish.

Mualliflarning taʼkidlashicha, suyuqlikdagi elektron mikroskopiya va nazorat qilinadigan qoʻshimchalar kombinatsiyasi nanomateriallarni nafaqat tavsiflash, balki ularning oʻsish mexanizmlarini maqsadli ravishda sozlash imkonini beradi. Bu esa oʻta aniq parametrlarga ega yangi avlod qurilmalarini ishlab chiqishni tezlashtiradi.

TexnologiyaNanotexnologiyaTellurManchester UniversitetiYarimoʻtkazgich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50Aura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiAura kompaniyasi e-ink texnologiyasiga asoslangan innovatsion foto-ramkani taqdim etdiBugun, 02:23Apple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiApple kompaniyasi Beats Studio Buds quloqchinlaridagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiBugun, 01:25Samsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikSamsung Galaxy A27 dizayni va xususiyatlari maʼlum boʻldi: Galaxy S26 uslubidagi yangilikBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi