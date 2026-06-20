8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon

·35·Texno
8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon

Himoyalangan smartfonlar bozorida oʻzining noodatiy qurilmalari bilan tanilgan 8849 brendi yangi Tank 5 modelini taqdim etdi. Ushbu smartfon nafaqat oʻta chidamliligi, balki oʻz ichiga oʻrnatilgan professional uskunalar toʻplami bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Qurilma ekstremal sharoitlarda ishlovchilar va sayohatchilar uchun haqiqiy universal vositaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tank 5 modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning ichiga oʻrnatilgan DLP-proyektoridir. 2048×1080 pikselli aniqlikda tasvir uzatuvchi ushbu proyektor avtomatik fokuslash va trapesiyasimon buzilishlarni tuzatish funksiyalariga ega. Maksimal yorqinligi 220 lyumenga yetadigan mazkur texnologiya yordamida smartfonni istalgan joyda ixcham kinoteatrga aylantirish mumkin. Bu xususiyat ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

Muhandislar qurilmaga yana bir foydali vosita — lazerli masofa oʻlchagichni (dalnomer) ham qoʻshishgan. U 4 metrgacha boʻlgan masofadagi obʼyektlargacha boʻlgan masofani aniq oʻlchash imkonini beradi. Shuningdek, tungi vaqtda yoki lager sharoitida foydalanish uchun 1200 lyumenli kuchli fonar ham korpusdan joy olgan. Bunday funksiyalar toʻplami qurilmani qurilish va turizm sohasida tengsiz yordamchiga aylantiradi.

Texnik xususiyatlar va unumdorlik

Smartfonning apparat qismi MediaTek Dimensity 9400e protsessoriga asoslangan boʻlib, u 18 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Ekran borasida ham murosaga borilmagan: 6,73 dyuymli AMOLED paneli 3200 × 1440 pikselli aniqlik, 120 Gs yangilanish chastotasi va 3000 nit pik yorqinlikka ega. Eng qizigʻi, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va ishlab chiqaruvchi besh yillik xavfsizlik yangilanishlarini vaʼda qilmoqda.

Kamera tizimi ham diqqatga sazovor boʻlib, asosiy blokda uchta 50 megapikselli modul joylashgan. Selfi ishqibozlari uchun esa 32 megapikselli old kamera xizmat qiladi. Bunday yuqori aniqlikdagi kameralar himoyalangan smartfonlar segmentida kamdan-kam uchraydigan holatdir.

Tank 5 oʻzining ulkan 17 600 mAs sigʻimli akkumulyatori bilan faxrlana oladi. U 120 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, smartfon orqali boshqa qurilmalarni 25 vatt quvvat bilan zaryadlash (reversiv quvvatlash) imkoniyati mavjud. Tabiiyki, bunday energiya manbai qurilmaning vazni (715 gramm) va qalinligiga (33,8 mm) taʼsir koʻrsatgan.

Himoya va qoʻshimcha imkoniyatlar

Qurilma IP68/IP69K standartlari boʻyicha chang va suvdan toʻliq himoyalangan boʻlib, eng ogʻir iqlim sharoitlarida ham ishlashga moʻljallangan. Smartfonning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

  • Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 zamonaviy aloqa standartlari;
  • NFC moduli va eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash;
  • 3,5 mm audio konnektor va yon tomondagi barmoq izi skaneri;
  • Foydalanuvchi xohishiga koʻra dasturlash mumkin boʻlgan ikkita maxsus tugma.
Hozirda 8849 Tank 5 xalqaro bozorlarda 900 dollar atrofidagi narxda sotuvga chiqdi. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendning avvalgi modellari mashhurligini hisobga olsak, yangi flagman tez orada mahalliy riteylerlar peshtaxtalarida paydo boʻlishini kutish mumkin.

8849 Tank 5SmartfonTexnologiyaAndroid 16MediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:51Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi