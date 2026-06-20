8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon
Himoyalangan smartfonlar bozorida oʻzining noodatiy qurilmalari bilan tanilgan 8849 brendi yangi Tank 5 modelini taqdim etdi. Ushbu smartfon nafaqat oʻta chidamliligi, balki oʻz ichiga oʻrnatilgan professional uskunalar toʻplami bilan ham texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Qurilma ekstremal sharoitlarda ishlovchilar va sayohatchilar uchun haqiqiy universal vositaga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tank 5 modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning ichiga oʻrnatilgan DLP-proyektoridir. 2048×1080 pikselli aniqlikda tasvir uzatuvchi ushbu proyektor avtomatik fokuslash va trapesiyasimon buzilishlarni tuzatish funksiyalariga ega. Maksimal yorqinligi 220 lyumenga yetadigan mazkur texnologiya yordamida smartfonni istalgan joyda ixcham kinoteatrga aylantirish mumkin. Bu xususiyat ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qurilmaning multimedia imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi.
Muhandislar qurilmaga yana bir foydali vosita — lazerli masofa oʻlchagichni (dalnomer) ham qoʻshishgan. U 4 metrgacha boʻlgan masofadagi obʼyektlargacha boʻlgan masofani aniq oʻlchash imkonini beradi. Shuningdek, tungi vaqtda yoki lager sharoitida foydalanish uchun 1200 lyumenli kuchli fonar ham korpusdan joy olgan. Bunday funksiyalar toʻplami qurilmani qurilish va turizm sohasida tengsiz yordamchiga aylantiradi.
Texnik xususiyatlar va unumdorlikSmartfonning apparat qismi MediaTek Dimensity 9400e protsessoriga asoslangan boʻlib, u 18 GB tezkor va 512 GB doimiy xotira bilan taʼminlangan. Ekran borasida ham murosaga borilmagan: 6,73 dyuymli AMOLED paneli 3200 × 1440 pikselli aniqlik, 120 Gs yangilanish chastotasi va 3000 nit pik yorqinlikka ega. Eng qizigʻi, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimida ishlaydi va ishlab chiqaruvchi besh yillik xavfsizlik yangilanishlarini vaʼda qilmoqda.
Kamera tizimi ham diqqatga sazovor boʻlib, asosiy blokda uchta 50 megapikselli modul joylashgan. Selfi ishqibozlari uchun esa 32 megapikselli old kamera xizmat qiladi. Bunday yuqori aniqlikdagi kameralar himoyalangan smartfonlar segmentida kamdan-kam uchraydigan holatdir.
Tank 5 oʻzining ulkan 17 600 mAs sigʻimli akkumulyatori bilan faxrlana oladi. U 120 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Shuningdek, smartfon orqali boshqa qurilmalarni 25 vatt quvvat bilan zaryadlash (reversiv quvvatlash) imkoniyati mavjud. Tabiiyki, bunday energiya manbai qurilmaning vazni (715 gramm) va qalinligiga (33,8 mm) taʼsir koʻrsatgan.
Himoya va qoʻshimcha imkoniyatlarQurilma IP68/IP69K standartlari boʻyicha chang va suvdan toʻliq himoyalangan boʻlib, eng ogʻir iqlim sharoitlarida ham ishlashga moʻljallangan. Smartfonning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:
- Wi-Fi 7 va Bluetooth 5.4 zamonaviy aloqa standartlari;
- NFC moduli va eSIM texnologiyasini qoʻllab-quvvatlash;
- 3,5 mm audio konnektor va yon tomondagi barmoq izi skaneri;
- Foydalanuvchi xohishiga koʻra dasturlash mumkin boʻlgan ikkita maxsus tugma.
…