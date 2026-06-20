VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdi
Dunyoga mashhur VLC Media Player dasturining asoschisi va yetakchi dasturchisi Jean-Baptiste Kempf texnologiya olamida yangi inqilobga qoʻl urmoqda. 6 milliarddan ortiq yuklab olingan video pleyer yaratuvchisi endilikda eʼtiborini robototexnika va masofaviy boshqaruv tizimlariga qaratdi. Uning yangi Kyber startapi yaqin yillarda koʻchalarimizda paydo boʻladigan millionlab robotlar va dronlar uchun asosiy infratuzilma boʻlishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kyber — bu masofadagi qurilmalarni real vaqt rejimida boshqarish imkonini beruvchi dasturiy taʼminot qatlamidir. Uning asosini video, audio, sensor maʼlumotlari va boshqaruv buyruqlarini minimal kechikish (latency) bilan sinxronlashtiruvchi SDK tashkil etadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur loyiha sunʼiy intellektning jismoniy dunyoga integratsiyalashuvida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.
Millisekundlar uchun kurash va Star Wars ilhomiStartap nomi tasodifan tanlanmagan — bu Star Wars filmidagi nurli qilichlar uchun energiya beruvchi kristallar nomiga ishoradir. Kempfning taʼkidlashicha, real dunyodagi obʼyektlarni masofadan boshqarishda har bir millisekund ulkan ahamiyatga ega. Kyber tizimi lag yoki tutilishlarni bartaraf etishda Kempfning striming texnologiyalari boʻyicha koʻp yillik tajribasiga tayanadi.
Hozirda koʻplab kompaniyalar oʻzlarining masofaviy boshqaruv tizimlariga ega, biroq ular odatda bir necha ming qurilma bilan cheklangan. Kyber esa millionlab robotlarni bir vaqtning oʻzida boshqarish va ularga dasturiy yangilanishlarni yetkazish imkonini beradi. Bu ayniqsa avtonom transport vositalari va yetkazib berish dronlari uchun hayotiy zaruriyatdir.
Investitsiyalar va kelajak rejalariParijda joylashgan ushbu startap yaqinda Lightspeed venchur jamgʻarmasi boshchiligida 5 million dollar investitsiya jalb qildi. Taʼkidlash joizki, ushbu jamgʻarma avvalroq Anthropic va Mistral AI kabi gigantlarni ham qoʻllab-quvvatlagan. Lightspeed vakillarining fikricha, jismoniy sunʼiy intellekt qanchalik aqlli boʻlmasin, u ishlaydigan infratuzilma sifatsiz boʻlsa, kutilgan natijani bermaydi.
Kyber oʻz faoliyatini quyidagi yoʻnalishlarda kengaytirmoqda:
- Mudofaa va xavfsizlik tizimlari;
- Telekommunikatsiya va aloqa tarmoqlari;
- Sanoat robototexnikasi;
- Avtonom logistika va dronlar parki.
…