VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdi

·0·Texno
VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdi

Dunyoga mashhur VLC Media Player dasturining asoschisi va yetakchi dasturchisi Jean-Baptiste Kempf texnologiya olamida yangi inqilobga qoʻl urmoqda. 6 milliarddan ortiq yuklab olingan video pleyer yaratuvchisi endilikda eʼtiborini robototexnika va masofaviy boshqaruv tizimlariga qaratdi. Uning yangi Kyber startapi yaqin yillarda koʻchalarimizda paydo boʻladigan millionlab robotlar va dronlar uchun asosiy infratuzilma boʻlishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kyber — bu masofadagi qurilmalarni real vaqt rejimida boshqarish imkonini beruvchi dasturiy taʼminot qatlamidir. Uning asosini video, audio, sensor maʼlumotlari va boshqaruv buyruqlarini minimal kechikish (latency) bilan sinxronlashtiruvchi SDK tashkil etadi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur loyiha sunʼiy intellektning jismoniy dunyoga integratsiyalashuvida hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda.

Millisekundlar uchun kurash va Star Wars ilhomi

Startap nomi tasodifan tanlanmagan — bu Star Wars filmidagi nurli qilichlar uchun energiya beruvchi kristallar nomiga ishoradir. Kempfning taʼkidlashicha, real dunyodagi obʼyektlarni masofadan boshqarishda har bir millisekund ulkan ahamiyatga ega. Kyber tizimi lag yoki tutilishlarni bartaraf etishda Kempfning striming texnologiyalari boʻyicha koʻp yillik tajribasiga tayanadi.

Hozirda koʻplab kompaniyalar oʻzlarining masofaviy boshqaruv tizimlariga ega, biroq ular odatda bir necha ming qurilma bilan cheklangan. Kyber esa millionlab robotlarni bir vaqtning oʻzida boshqarish va ularga dasturiy yangilanishlarni yetkazish imkonini beradi. Bu ayniqsa avtonom transport vositalari va yetkazib berish dronlari uchun hayotiy zaruriyatdir.

Investitsiyalar va kelajak rejalari

Parijda joylashgan ushbu startap yaqinda Lightspeed venchur jamgʻarmasi boshchiligida 5 million dollar investitsiya jalb qildi. Taʼkidlash joizki, ushbu jamgʻarma avvalroq Anthropic va Mistral AI kabi gigantlarni ham qoʻllab-quvvatlagan. Lightspeed vakillarining fikricha, jismoniy sunʼiy intellekt qanchalik aqlli boʻlmasin, u ishlaydigan infratuzilma sifatsiz boʻlsa, kutilgan natijani bermaydi.

Kyber oʻz faoliyatini quyidagi yoʻnalishlarda kengaytirmoqda:

  • Mudofaa va xavfsizlik tizimlari;
  • Telekommunikatsiya va aloqa tarmoqlari;
  • Sanoat robototexnikasi;
  • Avtonom logistika va dronlar parki.
Kempf oʻzining ochiq kodli dasturiy taʼminot (open source) anʼanalariga sodiq qolgan holda, Kyber loyihasining asosiy qismini bepul taqdim etmoqda. Daromad esa yirik korporatsiyalar uchun maxsus moslashtirilgan servis xizmatlari va murakkab muhandislik yechimlari orqali shakllantiriladi. Hozirda kompaniya Parij, San-Fransisko va Singapurda oʻz ofislariga ega boʻlib, global miqyosda mijozlar bilan ishlamoqda.

VLCRobototexnikaKyberSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:518849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfon8849 Tank 5: Proyektor, lazerli masofa oʻlchagich va 17 600 mAs akkumulyatorli smartfonBugun, 04:58Olimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiOlimlar suyuqlikda tellur nanoprovodlari shakllanishini ilk bor jonli efirda kuzatishdiBugun, 04:29Sunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiSunʼiy intellekt va milliy xavfsizlik: AQSH Anthropic modellarini eksport qilishni taqiqladiBugun, 03:50Yaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaYaponiya taksi bozorida inqilob: Go kompaniyasi robotaksilarni ishga tushirmoqdaBugun, 02:56Nothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiNothing kompaniyasi CMF Phone 3 Pro modelidan voz kechdi: Sabab — xotira narxiBugun, 02:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi