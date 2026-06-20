Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqda

·1·Texno
Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqda

AQSHning Tesla kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Full Self-Driving (FSD) tizimi Yevropa bozoriga kirishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Shvetsiya transport boshqarmasi (TRV) ushbu avtonom boshqaruv tizimining tezlik cheklovlariga amal qilmasligi sababli uni maʼqullashga qarshi chiqmoqda. Bu holat elektromobil ishlab chiqaruvchisining qitʼadagi kengayish rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Shvetsiya hukumati vakillari Yevropa Ittifoqini ushbu texnologiyaga ruxsat bermaslikka chaqirmoqda. TRV mutaxassislarining taʼkidlashicha, Tesla avtopiloti belgilangan tezlik meʼyorlarini muntazam ravishda buzish imkoniyatiga ega va bu holat yoʻl harakati xavfsizligi qoidalariga zid keladi. Shvetsiya tomoni tizim toʻliq nazorat ostiga olinmaguncha uni Yevropa yoʻllariga chiqarish xavfli deb hisoblamoqda.

Huquqiy asoslar va xavfsizlik masalalari

Shvetsiya transport boshqarmasi Yevropa Ittifoqining Avtotransport vositalari texnik qoʻmitasiga (TCMV) rasmiy xat yoʻlladi. Unda aytilishicha, avtomatlashtirilgan tizimlarning qonuniy tezlik cheklovlaridan oshib ketishiga ruxsat berish huquqiy bazaga putur yetkazadi. Shuningdek, bu avtonom boshqaruvdan kutilayotgan asosiy foyda — xavfsizlikni taʼminlash gʻoyasini ham shubha ostiga qoʻyadi.

Tesla avtomobillaridagi FSD tizimi haydovchi tanlagan profilga qarab tezlikni avtomatik tarzda belgilaydi. Amaliyotda ushbu rejim koʻpincha ruxsat etilgan maksimal tezlikdan yuqori harakatlanishi kuzatilgan. Garchi kompaniya barcha masʼuliyat haydovchi zimmasida ekanini va tizimni istalgan vaqtda oʻchirish mumkinligini taʼkidlasa-da, Shvetsiya rasmiylari bunday yondashuvni yetarli deb hisoblamayapti.

AQSH va Yevropa oʻrtasidagi farq

AQSH yoʻllarida haydovchilarning tezlikni biroz oshirishi odatiy hol sanalsa, Yevropada, xususan, Skandinaviya davlatlarida bu masalaga juda qatʼiy yondashiladi. Shvetsiya kabi mamlakatlarda haydovchilarning harakati kamroq tajovuzkor va qonunlarga itoatkorlik darajasi yuqori. Shu sababli, Tesla tizimining "erkin" harakatlanish uslubi mahalliy tartib-qoidalarga mos kelmayapti.

Shunga qaramay, Tesla Yevropaning ayrim davlatlarida muvaffaqiyat qozonishga ulgurdi. Yaqinda Ilon Mask FSD Supervised tizimi Litvada ishga tushirilganini maʼlum qildi. Litva ushbu texnologiyani rasman maʼqullagan va joriy etgan Yevropadagi ikkinchi davlatga aylandi. Biroq Shvetsiyaning qatʼiy pozitsiyasi boshqa yirik Yevropa Ittifoqi davlatlarining qaroriga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Hozircha Tesla kompaniyasi Shvetsiya transport boshqarmasining eʼtirozlari yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. 30-iyun kuni boʻlib oʻtadigan TCMV yigʻilishida ushbu masala yakuniy koʻrib chiqilishi va Tesla tizimlarining Yevropa Ittifoqi hududidagi kelajagi hal qilinishi kutilmoqda.

TeslaAvtopilotShvetsiyaTexnologiyaFSD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiSpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketa tashuvchisi Kaliforniyada shovqinli qoʻnishni amalga oshirdiBugun, 10:20Xitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiXitoy texnologik inqilob ostonasida: Oddiy smartfon orqali ilk sun’iy yoʻldosh qoʻngʻirogʻiBugun, 09:56Intel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaIntel kompaniyasining hamyonbop Core 3 304 protsessori Apple A18 Pro bilan bellashmoqdaBugun, 09:21Starlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiStarlink tarmogʻi Afrikaning yana bir davlatida rasman ish boshladiBugun, 08:58VLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiVLC asoschisi robotlar olamini oʻzgartiruvchi Kyber loyihasini taqdim etdiBugun, 05:59Intel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiIntel protsessorlari orasida kutilmagan natija: Core Ultra 7 modeli Core Ultra 9’dan oʻzib ketdiBugun, 05:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi