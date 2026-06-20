Shvetsiya Tesla avtopilotiga qarshi chiqdi: Tizim tezlikni oshirishda ayblanmoqda
AQSHning Tesla kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Full Self-Driving (FSD) tizimi Yevropa bozoriga kirishda kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Shvetsiya transport boshqarmasi (TRV) ushbu avtonom boshqaruv tizimining tezlik cheklovlariga amal qilmasligi sababli uni maʼqullashga qarshi chiqmoqda. Bu holat elektromobil ishlab chiqaruvchisining qitʼadagi kengayish rejalariga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Shvetsiya hukumati vakillari Yevropa Ittifoqini ushbu texnologiyaga ruxsat bermaslikka chaqirmoqda. TRV mutaxassislarining taʼkidlashicha, Tesla avtopiloti belgilangan tezlik meʼyorlarini muntazam ravishda buzish imkoniyatiga ega va bu holat yoʻl harakati xavfsizligi qoidalariga zid keladi. Shvetsiya tomoni tizim toʻliq nazorat ostiga olinmaguncha uni Yevropa yoʻllariga chiqarish xavfli deb hisoblamoqda.
Huquqiy asoslar va xavfsizlik masalalariShvetsiya transport boshqarmasi Yevropa Ittifoqining Avtotransport vositalari texnik qoʻmitasiga (TCMV) rasmiy xat yoʻlladi. Unda aytilishicha, avtomatlashtirilgan tizimlarning qonuniy tezlik cheklovlaridan oshib ketishiga ruxsat berish huquqiy bazaga putur yetkazadi. Shuningdek, bu avtonom boshqaruvdan kutilayotgan asosiy foyda — xavfsizlikni taʼminlash gʻoyasini ham shubha ostiga qoʻyadi.
Tesla avtomobillaridagi FSD tizimi haydovchi tanlagan profilga qarab tezlikni avtomatik tarzda belgilaydi. Amaliyotda ushbu rejim koʻpincha ruxsat etilgan maksimal tezlikdan yuqori harakatlanishi kuzatilgan. Garchi kompaniya barcha masʼuliyat haydovchi zimmasida ekanini va tizimni istalgan vaqtda oʻchirish mumkinligini taʼkidlasa-da, Shvetsiya rasmiylari bunday yondashuvni yetarli deb hisoblamayapti.
AQSH va Yevropa oʻrtasidagi farqAQSH yoʻllarida haydovchilarning tezlikni biroz oshirishi odatiy hol sanalsa, Yevropada, xususan, Skandinaviya davlatlarida bu masalaga juda qatʼiy yondashiladi. Shvetsiya kabi mamlakatlarda haydovchilarning harakati kamroq tajovuzkor va qonunlarga itoatkorlik darajasi yuqori. Shu sababli, Tesla tizimining "erkin" harakatlanish uslubi mahalliy tartib-qoidalarga mos kelmayapti.
Shunga qaramay, Tesla Yevropaning ayrim davlatlarida muvaffaqiyat qozonishga ulgurdi. Yaqinda Ilon Mask FSD Supervised tizimi Litvada ishga tushirilganini maʼlum qildi. Litva ushbu texnologiyani rasman maʼqullagan va joriy etgan Yevropadagi ikkinchi davlatga aylandi. Biroq Shvetsiyaning qatʼiy pozitsiyasi boshqa yirik Yevropa Ittifoqi davlatlarining qaroriga ham taʼsir koʻrsatishi mumkin.
Hozircha Tesla kompaniyasi Shvetsiya transport boshqarmasining eʼtirozlari yuzasidan rasmiy bayonot bergani yoʻq. 30-iyun kuni boʻlib oʻtadigan TCMV yigʻilishida ushbu masala yakuniy koʻrib chiqilishi va Tesla tizimlarining Yevropa Ittifoqi hududidagi kelajagi hal qilinishi kutilmoqda.
…