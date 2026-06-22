AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladi
AQSHning yirik savdo tarmoqlarida xaridorlar xatti-harakatini real vaqt rejimida tahlil qiluvchi va ularni koʻproq mahsulot sotib olishga undovchi “aqlli” aravalar ommalashmoqda. Instacart kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Caper Cart texnologiyasi chakana savdo sohasida “fizik sunʼiy intellekt” davrini boshlab berdi. Ushbu tizim nafaqat xaridlar hisobini yuritadi, balki doʻkon ichidagi marketing strategiyasini butunlay oʻzgartirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Instacart kompaniyasi Weis Markets doʻkonlar tarmogʻi bilan hamkorlikda Pensilvaniya shtatidagi qator supermarketlarda Caper Cart aravalarini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu aravalar bir nechta kameralar, raqamli tarozi, sensorli ekran va doʻkon ichidagi joylashuvni aniqlash tizimlari bilan jihozlangan. Bu qurilmalar xaridor qaysi rastalar yonida toʻxtagani va savatchaga nimalarni solayotganini soniyalar ichida aniqlaydi.
Xaridlar hajmini oshiruvchi aqlli texnologiyaCaper Cart tizimi Instacart kompaniyasining 10 yillik tajribasi va 1,6 milliarddan ortiq onlayn buyurtmalar asosida oʻqitilgan bulutli modellar yordamida ishlaydi. Arava ekrani orqali xaridorga u turgan joyga mos keladigan reklama xabarlari, elektron kuponlar va shaxsiy takliflar koʻrsatiladi. Masalan, agar xaridor makaron mahsulotlari boʻlimida boʻlsa, tizim unga mos keladigan sous yoki pishloqni eslatishi mumkin.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, “Got everything you need?” (“Hamma kerakli narsani oldingizmi?”) funksiyasi xaridorlarni qiziqtirishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha tovarlarni taklif qiladi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, bunday bildirishnomalar oʻrtacha xarid hajmini qariyb 1 foizga oshirishga xizmat qilgan. Bu kichik koʻrsatkich boʻlib tuyulsa-da, yirik savdo tarmoqlari uchun millionlab dollar qoʻshimcha daromad deganidir.
Shuningdek, aqlli aravalar Weis Rewards sodiqlik dasturini faol targʻib qiladi va Buy It Again funksiyasi orqali mijoz ilgari sotib olgan mahsulotlarni tezroq topishga koʻmaklashadi. Bu esa xaridorning doʻkon ichida sarflaydigan vaqtini optimallashtirish bilan birga, savatchaning tezroq toʻlishini taʼminlaydi.
Maʼlumotlar yigʻish va kelajak istiqbollariInstacart maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda Caper Cart qurilmalarini joriy etish koʻrsatkichi uch baravarga oshgan. Faqatgina ushbu kompaniya emas, balki boshqa Amerika savdo gigantlari ham oʻzlarining intellektual aravalari ustida ish olib bormoqda. Sunʼiy intellekt endilikda faqat onlayn doʻkonlarda emas, balki kundalik hayotimizning ajralmas qismi boʻlgan oddiy supermarketlarda ham oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda.
Biroq, bu kabi texnologiyalarning keng yoyilishi xaridorlarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligi borasida ham savollar tugʻdirmoqda. Doʻkonlar endi mijozning har bir qadamini kuzatish va uning tanloviga bevosita taʼsir oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlmoqda. Shu bilan birga, bu qulaylik — kassadagi navbatlarsiz toʻlov qilish va kerakli mahsulotni oson topish imkonini ham beradi.
Oʻzbekiston bozorida hozircha bunday yuqori texnologik aravalar keng qoʻllanilmayotgan boʻlsa-da, mamlakatimizdagi yirik supermarketlar tarmoqlari ham raqamli transformatsiyaga intilmoqda. Kelajakda global tajribadan kelib chiqib, mahalliy doʻkonlarda ham xaridorning xatti-harakatini tahlil qiluvchi AI tizimlari paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.
…