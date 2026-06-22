AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladi

·0·Texno
AQSH supermarketlarida sunʼiy intellektli aravalar xaridorlarni kuzatishni boshladi

AQSHning yirik savdo tarmoqlarida xaridorlar xatti-harakatini real vaqt rejimida tahlil qiluvchi va ularni koʻproq mahsulot sotib olishga undovchi “aqlli” aravalar ommalashmoqda. Instacart kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Caper Cart texnologiyasi chakana savdo sohasida “fizik sunʼiy intellekt” davrini boshlab berdi. Ushbu tizim nafaqat xaridlar hisobini yuritadi, balki doʻkon ichidagi marketing strategiyasini butunlay oʻzgartirmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Instacart kompaniyasi Weis Markets doʻkonlar tarmogʻi bilan hamkorlikda Pensilvaniya shtatidagi qator supermarketlarda Caper Cart aravalarini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu aravalar bir nechta kameralar, raqamli tarozi, sensorli ekran va doʻkon ichidagi joylashuvni aniqlash tizimlari bilan jihozlangan. Bu qurilmalar xaridor qaysi rastalar yonida toʻxtagani va savatchaga nimalarni solayotganini soniyalar ichida aniqlaydi.

Xaridlar hajmini oshiruvchi aqlli texnologiya

Caper Cart tizimi Instacart kompaniyasining 10 yillik tajribasi va 1,6 milliarddan ortiq onlayn buyurtmalar asosida oʻqitilgan bulutli modellar yordamida ishlaydi. Arava ekrani orqali xaridorga u turgan joyga mos keladigan reklama xabarlari, elektron kuponlar va shaxsiy takliflar koʻrsatiladi. Masalan, agar xaridor makaron mahsulotlari boʻlimida boʻlsa, tizim unga mos keladigan sous yoki pishloqni eslatishi mumkin.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, “Got everything you need?” (“Hamma kerakli narsani oldingizmi?”) funksiyasi xaridorlarni qiziqtirishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha tovarlarni taklif qiladi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, bunday bildirishnomalar oʻrtacha xarid hajmini qariyb 1 foizga oshirishga xizmat qilgan. Bu kichik koʻrsatkich boʻlib tuyulsa-da, yirik savdo tarmoqlari uchun millionlab dollar qoʻshimcha daromad deganidir.

Shuningdek, aqlli aravalar Weis Rewards sodiqlik dasturini faol targʻib qiladi va Buy It Again funksiyasi orqali mijoz ilgari sotib olgan mahsulotlarni tezroq topishga koʻmaklashadi. Bu esa xaridorning doʻkon ichida sarflaydigan vaqtini optimallashtirish bilan birga, savatchaning tezroq toʻlishini taʼminlaydi.

Maʼlumotlar yigʻish va kelajak istiqbollari

Instacart maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi yillarda Caper Cart qurilmalarini joriy etish koʻrsatkichi uch baravarga oshgan. Faqatgina ushbu kompaniya emas, balki boshqa Amerika savdo gigantlari ham oʻzlarining intellektual aravalari ustida ish olib bormoqda. Sunʼiy intellekt endilikda faqat onlayn doʻkonlarda emas, balki kundalik hayotimizning ajralmas qismi boʻlgan oddiy supermarketlarda ham oʻz oʻrnini mustahkamlamoqda.

Biroq, bu kabi texnologiyalarning keng yoyilishi xaridorlarning shaxsiy maʼlumotlari xavfsizligi borasida ham savollar tugʻdirmoqda. Doʻkonlar endi mijozning har bir qadamini kuzatish va uning tanloviga bevosita taʼsir oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlmoqda. Shu bilan birga, bu qulaylik — kassadagi navbatlarsiz toʻlov qilish va kerakli mahsulotni oson topish imkonini ham beradi.

Oʻzbekiston bozorida hozircha bunday yuqori texnologik aravalar keng qoʻllanilmayotgan boʻlsa-da, mamlakatimizdagi yirik supermarketlar tarmoqlari ham raqamli transformatsiyaga intilmoqda. Kelajakda global tajribadan kelib chiqib, mahalliy doʻkonlarda ham xaridorning xatti-harakatini tahlil qiluvchi AI tizimlari paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas.

Sunʼiy IntellektInstacartSupermarketTexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiOLED ekranlar inqilobi: Olimlar ranglar tiniqligini lazer darajasiga yetkazish yoʻlini topdiBugun, 06:59Pentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiPentagon sunʼiy intellektga oʻtmoqda: 200 soatlik ish endi 5 soatda bajariladiBugun, 06:23NASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaNASA olimlari Titanni koinotdagi ulkan yonilgʻi bazasiga aylantirishni taklif qilmoqdaBugun, 05:57Fiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiFiziklar koinotning eng kuchli kuchini rekord darajadagi aniqlik bilan oʻlchashga muvaffaq boʻlishdiBugun, 05:26Braziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBraziliyada dunyodagi eng yirik bioyoqilgʻi zavodlaridan biri barpo etiladiBugun, 04:55Erkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaErkaklar salomatligida yangi trend: «Spermani optimallashtirish» ommalashmoqdaBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi