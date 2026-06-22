Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandi

·24·Texno
Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi Janubiy Amerikada raqamli tengsizlikka qarshi kurash boʻyicha yirik loyihani amalga oshirdi. Ensena Peru va BCP Comunica tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan tashabbus natijasida Peruning eng chekka hududlarida istiqomat qiluvchi 30 mingdan ortiq maktab oʻquvchisi yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu loyiha mamlakatning 160 ta taʼlim muassasasini qamrab oldi. Ilgari bu hududlarda raqamli resurslardan foydalanish deyarli imkonsiz edi, chunki murakkab relyef va togʻli hududlar anʼanaviy kabel internetini oʻtkazishga toʻsqinlik qilar edi. Starlink texnologiyasi esa yer usti infratuzilmasini qurmasdan turib, koinotdan barqaror signal uzatish orqali bu muammoni hal qildi.

Raqamli taʼlimda yangi davr

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh aloqasi tufayli oʻquvchilar endilikda onlayn darslar, xalqaro taʼlim platformalari va raqamli kutubxonalardan uzilishlarsiz foydalanishlari mumkin. Bu qishloq va shahar maktablari oʻrtasidagi bilim olish imkoniyatlari darajasini tenglashtirishda muhim qadam hisoblanadi. Past kechikish darajasi (latency) bilan ishlaydigan internet hatto eng chekka qishloqlarda ham zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkonini beradi.

Starlink tizimining asosiy ustunligi shundaki, u qisqa vaqt ichida butun bir jamoani tarmoqqa ulash imkonini beradi. Peruning geografik joylashuvi — And togʻlari va Amazon oʻrmonlari — anʼanaviy provayderlar uchun katta qiyinchilik tugʻdirib kelgan. Sunʼiy yoʻldosh terminallari esa oʻrnatilishi bilanoq darhol ishga tushadi va barqaror aloqani kafolatlaydi.

Global qamrov va kelajak rejalari

Peru ushbu texnologiyadan foydalanayotgan yagona davlat emas. Starlink avvalroq Afrikaning Malavi davlatidagi 30 ta qishloq maktabida ham oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻygan edi. Shuningdek, Keniya, Paragvay va Boliviya kabi davlatlarning olis hududlaridagi minglab oʻquvchi va oʻqituvchilar ushbu tizim yordamida zamonaviy dunyo bilan bogʻlanish imkoniga ega boʻlishdi.

Yaqinda SpaceX kompaniyasi Kot-dʼIvuar (Fil suyagi qirgʻogʻi) hukumatidan ham Starlink xizmatlarini koʻrsatish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. Bu esa kompaniyaning global miqyosda internet yetib bormagan nuqtalarni qamrab olish strategiyasi izchil davom etayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning ahamiyati yuqori. Mamlakatimizning togʻli va olis choʻl hududlaridagi maktablarni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlashda Starlink kabi sunʼiy yoʻldosh tizimlari kelajakda muhim muqobil yechim boʻlishi mumkin. Hozirda dunyo boʻylab ushbu tizim taʼlim sifatini oshirish va raqamli savodxonlikni yuksaltirishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda.

StarlinkSpaceXPeruInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiSamsung va OpenAI hamkorligi: 120 mingdan ortiq xodim ChatGPT Enterprise tizimiga oʻtadiBugun, 12:26Tesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaTesla oʻzining Terafab zavodi uchun TSMC muhandislarini katta maosh bilan jalb qilmoqdaBugun, 11:51Xitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiXitoylik olimlar elektromobillar uchun uzoq muddatli qattiq jismli batareya yaratishdiBugun, 11:00MIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaMIT talabasi tomonidan asos solingan Mach Industries harbiy texnologiyalar bozorini egallamoqdaBugun, 10:59Koinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiKoinot sirlarini ochuvchi Nancy Grace Roman teleskopi uchish maydoniga yetkazildiBugun, 10:22Germaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiGermaniya “sunʼiy Quyosh” sari muhim qadam tashladi: Yangi tadqiqot markazi ochildiBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi