Starlink Peru maktablarini internet bilan taʼminladi: 30 ming oʻquvchi tarmoqqa ulandi
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasining Starlink sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimi Janubiy Amerikada raqamli tengsizlikka qarshi kurash boʻyicha yirik loyihani amalga oshirdi. Ensena Peru va BCP Comunica tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan tashabbus natijasida Peruning eng chekka hududlarida istiqomat qiluvchi 30 mingdan ortiq maktab oʻquvchisi yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoniyatiga ega boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyiha mamlakatning 160 ta taʼlim muassasasini qamrab oldi. Ilgari bu hududlarda raqamli resurslardan foydalanish deyarli imkonsiz edi, chunki murakkab relyef va togʻli hududlar anʼanaviy kabel internetini oʻtkazishga toʻsqinlik qilar edi. Starlink texnologiyasi esa yer usti infratuzilmasini qurmasdan turib, koinotdan barqaror signal uzatish orqali bu muammoni hal qildi.
Raqamli taʼlimda yangi davrixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh aloqasi tufayli oʻquvchilar endilikda onlayn darslar, xalqaro taʼlim platformalari va raqamli kutubxonalardan uzilishlarsiz foydalanishlari mumkin. Bu qishloq va shahar maktablari oʻrtasidagi bilim olish imkoniyatlari darajasini tenglashtirishda muhim qadam hisoblanadi. Past kechikish darajasi (latency) bilan ishlaydigan internet hatto eng chekka qishloqlarda ham zamonaviy texnologiyalarni joriy etish imkonini beradi.
Starlink tizimining asosiy ustunligi shundaki, u qisqa vaqt ichida butun bir jamoani tarmoqqa ulash imkonini beradi. Peruning geografik joylashuvi — And togʻlari va Amazon oʻrmonlari — anʼanaviy provayderlar uchun katta qiyinchilik tugʻdirib kelgan. Sunʼiy yoʻldosh terminallari esa oʻrnatilishi bilanoq darhol ishga tushadi va barqaror aloqani kafolatlaydi.
Global qamrov va kelajak rejalariPeru ushbu texnologiyadan foydalanayotgan yagona davlat emas. Starlink avvalroq Afrikaning Malavi davlatidagi 30 ta qishloq maktabida ham oʻz xizmatlarini yoʻlga qoʻygan edi. Shuningdek, Keniya, Paragvay va Boliviya kabi davlatlarning olis hududlaridagi minglab oʻquvchi va oʻqituvchilar ushbu tizim yordamida zamonaviy dunyo bilan bogʻlanish imkoniga ega boʻlishdi.
Yaqinda SpaceX kompaniyasi Kot-dʼIvuar (Fil suyagi qirgʻogʻi) hukumatidan ham Starlink xizmatlarini koʻrsatish uchun rasmiy ruxsatnoma oldi. Bu esa kompaniyaning global miqyosda internet yetib bormagan nuqtalarni qamrab olish strategiyasi izchil davom etayotganidan dalolat beradi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning ahamiyati yuqori. Mamlakatimizning togʻli va olis choʻl hududlaridagi maktablarni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlashda Starlink kabi sunʼiy yoʻldosh tizimlari kelajakda muhim muqobil yechim boʻlishi mumkin. Hozirda dunyo boʻylab ushbu tizim taʼlim sifatini oshirish va raqamli savodxonlikni yuksaltirishning asosiy vositalaridan biriga aylanmoqda.
…