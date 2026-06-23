Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkin
Nyu-York universiteti moliya professori Asvat Damodaran sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi ehtimoliy bozor inqirozi 2000-yillarning boshidagi dotkomlar pufagi yorilishidan koʻra ogʻriqliroq boʻlishidan ogohlantirdi. Ekspertning fikricha, joriy vaziyat oʻzining xarajatlar strukturasi va kapital qoʻyilmalar koʻlami bilan oʻtmishdagi texnologik inqirozlardan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Intangible Economy podkastida chiqish qilgan Damodaran 1990-yillar oxiridagi internet bumu asosan dasturiy taʼminot va virtual loyihalarga tayanganini eslatib oʻtdi. Bugungi AI sanoati esa ulkan jismoniy infratuzilmani — maʼlumotlar markazlari (data-centers), hisoblash quvvatlari va energetika tizimlarini talab qilmoqda. Ushbu loyihalarning katta qismi qarz mablagʻlari hisobiga moliyalashtirilayotgani xavfni yanada oshiradi.
Kapital sigʻimi va iqtisodiy xatarlarProfessorning taʼkidlashicha, keskin bozor korreksiyasi yuz berganda, talofatlar nafaqat aksiyadorlarga, balki kreditorlar va pudratchilarga ham yetadi. Bu esa inqirozning fond bozoridan tashqariga chiqib, real iqtisodiyotga yoyilishiga sabab boʻladi. AI texnologiyalari anʼanaviy IT-biznes kabi ishlamayapti, yaʼni foydalanuvchilar soni ortishi bilan har bir yangi soʻrov qoʻshimcha hisoblash resurslarini talab qiladi.
Damodaran bu modelni Spotify xizmatiga qiyoslaydi: har bir eshitilgan taronaning oʻz tannarxi bor. Bu platforma iqtisodiyotining klassik qonunlariga zid keladi, chunki past marja sharoitida foydalanuvchilar bazasining oʻsishi qiymat yaratish oʻrniga, kompaniya mablagʻlarini kemirishi mumkin. Ayniqsa, Xitoyning DeepSeek kabi arzonroq muqobillari paydo boʻlayotgan bir paytda narxlar boʻyicha raqobat kuchaymoqda.
"AI dahshati" va ijtimoiy oqibatlarIqtisodchi sunʼiy intellektning eng optimistik ssenariysini "AI dahshati" deb atadi. Agar texnologiya kutilgan natijalarni bersa va samaradorlikni keskin oshirsa, bu faqat ayrim vazifalarni avtomatlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon "oq yoqalilar" — ofis xodimlarining deyarli yarmini ish oʻrnidan mahrum qilishi mumkin. Bozor hozircha bunday ijtimoiy xarajatlarni hisobga olmayapti.
Yirik texnologik gigantlar hozirda 10 yillik amortizatsiya muddatiga ega infratuzilmalarni qurmoqda, biroq texnologiyalar shiddat bilan oʻzgarayotgani sababli ular 5 yildan keyin eskirib qolishi xavfi bor. Shu nuqtayi nazardan, Damodaran Apple kompaniyasining ehtiyotkorona strategiyasini oqilona deb hisoblaydi. Apple agressiv investitsiyalar oʻrniga bozorni kuzatish va qimmat xatolardan qochish yoʻlini tanlamoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA, Microsoft va Google kabi kompaniyalar AI infratuzilmasiga kiritayotgan milliardlab dollarlik investitsiyalar oʻzini qachon oqlashi hozircha noaniq boʻlib qolmoqda. Damodaranning prognozlari investorlarni texnologik pufakning navbatdagi qurboni boʻlmaslikka chaqiradi.
…