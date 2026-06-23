Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkin

·26·Texno
Sunʼiy intellekt bozori dotkomlar inqirozidan ham ogʻirroq zarbaga uchrashi mumkin

Nyu-York universiteti moliya professori Asvat Damodaran sunʼiy intellekt (AI) sohasidagi ehtimoliy bozor inqirozi 2000-yillarning boshidagi dotkomlar pufagi yorilishidan koʻra ogʻriqliroq boʻlishidan ogohlantirdi. Ekspertning fikricha, joriy vaziyat oʻzining xarajatlar strukturasi va kapital qoʻyilmalar koʻlami bilan oʻtmishdagi texnologik inqirozlardan tubdan farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Intangible Economy podkastida chiqish qilgan Damodaran 1990-yillar oxiridagi internet bumu asosan dasturiy taʼminot va virtual loyihalarga tayanganini eslatib oʻtdi. Bugungi AI sanoati esa ulkan jismoniy infratuzilmani — maʼlumotlar markazlari (data-centers), hisoblash quvvatlari va energetika tizimlarini talab qilmoqda. Ushbu loyihalarning katta qismi qarz mablagʻlari hisobiga moliyalashtirilayotgani xavfni yanada oshiradi.

Kapital sigʻimi va iqtisodiy xatarlar

Professorning taʼkidlashicha, keskin bozor korreksiyasi yuz berganda, talofatlar nafaqat aksiyadorlarga, balki kreditorlar va pudratchilarga ham yetadi. Bu esa inqirozning fond bozoridan tashqariga chiqib, real iqtisodiyotga yoyilishiga sabab boʻladi. AI texnologiyalari anʼanaviy IT-biznes kabi ishlamayapti, yaʼni foydalanuvchilar soni ortishi bilan har bir yangi soʻrov qoʻshimcha hisoblash resurslarini talab qiladi.

Damodaran bu modelni Spotify xizmatiga qiyoslaydi: har bir eshitilgan taronaning oʻz tannarxi bor. Bu platforma iqtisodiyotining klassik qonunlariga zid keladi, chunki past marja sharoitida foydalanuvchilar bazasining oʻsishi qiymat yaratish oʻrniga, kompaniya mablagʻlarini kemirishi mumkin. Ayniqsa, Xitoyning DeepSeek kabi arzonroq muqobillari paydo boʻlayotgan bir paytda narxlar boʻyicha raqobat kuchaymoqda.

"AI dahshati" va ijtimoiy oqibatlar

Iqtisodchi sunʼiy intellektning eng optimistik ssenariysini "AI dahshati" deb atadi. Agar texnologiya kutilgan natijalarni bersa va samaradorlikni keskin oshirsa, bu faqat ayrim vazifalarni avtomatlashtirish bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon "oq yoqalilar" — ofis xodimlarining deyarli yarmini ish oʻrnidan mahrum qilishi mumkin. Bozor hozircha bunday ijtimoiy xarajatlarni hisobga olmayapti.

Yirik texnologik gigantlar hozirda 10 yillik amortizatsiya muddatiga ega infratuzilmalarni qurmoqda, biroq texnologiyalar shiddat bilan oʻzgarayotgani sababli ular 5 yildan keyin eskirib qolishi xavfi bor. Shu nuqtayi nazardan, Damodaran Apple kompaniyasining ehtiyotkorona strategiyasini oqilona deb hisoblaydi. Apple agressiv investitsiyalar oʻrniga bozorni kuzatish va qimmat xatolardan qochish yoʻlini tanlamoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA, Microsoft va Google kabi kompaniyalar AI infratuzilmasiga kiritayotgan milliardlab dollarlik investitsiyalar oʻzini qachon oqlashi hozircha noaniq boʻlib qolmoqda. Damodaranning prognozlari investorlarni texnologik pufakning navbatdagi qurboni boʻlmaslikka chaqiradi.

Sunʼiy IntellektIqtisodiyotInqirozAppleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25Uran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotUran yoʻldoshlaridagi suv tarkibi olimlarni hayratda qoldirdi: Yangi kashfiyotBugun, 04:27Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Tesla Texasdagi fojiali avariya boʻyicha ayblovlarni rad etdi: Autopilot aybdormi?Bugun, 04:25Uber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiUber aksiyadorlari kompaniya rahbariyatini sudga berdiBugun, 03:57Windows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaWindows 11 yangi Media Player ilovasi: 17 yillik klassik pleyerdan sekinroq ishlamoqdaBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi