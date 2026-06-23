Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida yangi nom — Ai+ brendi oʻzining navbatdagi Nova 2 Neo 5G va Nova 2 Pro 5G modellarini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilmalar oʻzining hamyonbopligi va kutilmagan texnik xususiyatlari, ayniqsa, boʻlajak iPhone 17 dizayniga xos boʻlgan tashqi koʻrinishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Seriyaning flagmani hisoblangan Nova 2 Pro 5G modeli 6,9 dyuymli Full HD+ aniqligidagi ulkan displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 144 Hz ni tashkil etishi uni oʻyinlar va dinamik kontentlar uchun juda qulay qiladi. Qurilma unumdorligi uchun MediaTek Dimensity 7100 protsessori masʼul boʻlib, u 8 GB gacha operativ xotira bilan quvvatlangan.
Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻziga xosligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nova 2 Pro 5G modelining orqa paneli Apple kompaniyasining hali taqdim etilmagan iPhone 17 smartfonlari haqidagi insaydlar asosida loyihalashtirilgan. Shuningdek, korpusning orqa qismida foydalanuvchi tomonidan sozlanishi mumkin boʻlgan LED chiroqlari joylashgan boʻlib, bu qurilmaga futuristik koʻrinish beradi. Kamera tizimi 8 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va 13 megapikselli frontal kamera bilan toʻldirilgan.
Soddaroq talqin — Nova 2 Neo 5G esa 6,74 dyuymli HD+ LCD-displeyga ega boʻlib, 120 Hz chastotada ishlaydi. Uning ichki qismiga MediaTek Dimensity 6300 chipi oʻrnatilgan. Ushbu modelning asosiy ustunligi Sony IMX582 sensoriga asoslangan 48 megapikselli bosh kamerasidir. Xotira masalasida esa qurilma 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotira bilan cheklangan.
Avtonomlik va himoya tizimiHar ikkala smartfon ham bugungi kun standartlari boʻyicha juda sigʻimli hisoblangan 6000 mA·sh quvvatli akkumulyator bilan taʼminlangan. Garchi quvvatlash qurilmasi 18 W bilan cheklangan boʻlsa-da, katta sigʻimli batareya uzoq muddatli avtonomlikni kafolatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar xotirani MicroSD kartalari yordamida 2 TB gacha kengaytirish imkoniga ega boʻladilar.
Yangi qurilmalarning eʼtiborga molik jihatlari quyidagilardan iborat:
- IP65 standarti boʻyicha namlik va changdan himoya;
- Barmoq izi skanerining yon tomonda joylashgani;
- Stereo dinamiklar mavjudligi;
- NxtQuantum OS qobigʻi ostidagi Android 16 operatsion tizimi.
…