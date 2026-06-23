Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdi

·0·Texno
Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida yangi nom — Ai+ brendi oʻzining navbatdagi Nova 2 Neo 5G va Nova 2 Pro 5G modellarini rasman eʼlon qildi. Ushbu qurilmalar oʻzining hamyonbopligi va kutilmagan texnik xususiyatlari, ayniqsa, boʻlajak iPhone 17 dizayniga xos boʻlgan tashqi koʻrinishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Seriyaning flagmani hisoblangan Nova 2 Pro 5G modeli 6,9 dyuymli Full HD+ aniqligidagi ulkan displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 144 Hz ni tashkil etishi uni oʻyinlar va dinamik kontentlar uchun juda qulay qiladi. Qurilma unumdorligi uchun MediaTek Dimensity 7100 protsessori masʼul boʻlib, u 8 GB gacha operativ xotira bilan quvvatlangan.

Texnik imkoniyatlar va dizayn oʻziga xosligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Nova 2 Pro 5G modelining orqa paneli Apple kompaniyasining hali taqdim etilmagan iPhone 17 smartfonlari haqidagi insaydlar asosida loyihalashtirilgan. Shuningdek, korpusning orqa qismida foydalanuvchi tomonidan sozlanishi mumkin boʻlgan LED chiroqlari joylashgan boʻlib, bu qurilmaga futuristik koʻrinish beradi. Kamera tizimi 8 megapikselli oʻta keng burchakli obʼyektiv va 13 megapikselli frontal kamera bilan toʻldirilgan.

Soddaroq talqin — Nova 2 Neo 5G esa 6,74 dyuymli HD+ LCD-displeyga ega boʻlib, 120 Hz chastotada ishlaydi. Uning ichki qismiga MediaTek Dimensity 6300 chipi oʻrnatilgan. Ushbu modelning asosiy ustunligi Sony IMX582 sensoriga asoslangan 48 megapikselli bosh kamerasidir. Xotira masalasida esa qurilma 6 GB operativ va 128 GB doimiy xotira bilan cheklangan.

Avtonomlik va himoya tizimi

Har ikkala smartfon ham bugungi kun standartlari boʻyicha juda sigʻimli hisoblangan 6000 mA·sh quvvatli akkumulyator bilan taʼminlangan. Garchi quvvatlash qurilmasi 18 W bilan cheklangan boʻlsa-da, katta sigʻimli batareya uzoq muddatli avtonomlikni kafolatlaydi. Shuningdek, foydalanuvchilar xotirani MicroSD kartalari yordamida 2 TB gacha kengaytirish imkoniga ega boʻladilar.

Yangi qurilmalarning eʼtiborga molik jihatlari quyidagilardan iborat:

  • IP65 standarti boʻyicha namlik va changdan himoya;
  • Barmoq izi skanerining yon tomonda joylashgani;
  • Stereo dinamiklar mavjudligi;
  • NxtQuantum OS qobigʻi ostidagi Android 16 operatsion tizimi.
Oʻzbekiston smartfon bozorida ushbu brendning paydo boʻlishi hamyonbop segmentda raqobatni yanada kuchaytirishi mumkin. Ayniqsa, katta ekran va kuchli batareya ishqibozlari uchun Ai+ modellari munosib tanlov boʻlishi kutilmoqda. Hozircha qurilmalarning xalqaro bozorga chiqish sanasi va narxlari boʻyicha aniq maʼlumotlar ochiqlanmagan.

Ai+SmartfonTexnologiyaiPhone 17MediaTek
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25James Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiJames Webb koinotdagi sirli «kichik qizil nuqtalar» tabiatini aniqladiBugun, 06:26Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Sunʼiy intellekt inqilobi va ommaviy qisqartirishlar: Texnogigantlar nima uchun xodimlardan voz kechmoqda?Bugun, 06:25Microsoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiMicrosoft rahbari sunʼiy intellekt bozoridagi gegemonlikni va qoʻrquvni tanqid qildiBugun, 05:59OpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiOpenAI ochiq kodli dasturlarni himoya qilish uchun Patch the Planet tashabbusini boshladiBugun, 05:29Asus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiAsus va Acer Germaniya bozoriga qaytdi: Nokia bilan patent mojarosi yakunlandiBugun, 05:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi