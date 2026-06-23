Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdi
Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalar segmenti yangi darajaga koʻtarilmoqda. Realme kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop modelini — Realme P4x 4G smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ulkan sigʻimli akkumulyatori va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan bogʻliq boʻlib, u oʻz narx toifasida raqobatchilardan sezilarli darajada ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning eng kuchli jihati 8000 mAs sigʻimli batareyasidir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun oʻrtacha meʼyordan qariyb ikki baravar koʻp demakdir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat qurilmaning toʻxtovsiz 10 soat davomida ogʻir oʻyinlarni oʻynash imkonini beradi. Bundan tashqari, 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi va boshqa gadjetlarni quvvatlantirishga moʻljallangan teskari quvvatlash funksiyasi ham mavjud.
Texnik xususiyatlar va sovutish tizimiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Realme P4x 6,8 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ni tashkil etib, tasvirning ravonligini taʼminlaydi. Pik yorqinligi 900 nitga yetishi tufayli quyoshli havoda ham maʼlumotlarni oʻqish qiyinchilik tugʻdirmaydi. Qurilma ichidagi sakkiz yadroli T7250 platformasi barqaror ishlashni kafolatlaydi.
Kuchli yuklamalar vaqtida smartfon qizib ketmasligi uchun muhandislar maydoni 11 000 mm² dan ortiq boʻlgan maxsus sovutish tizimini oʻrnatishgan. Bu, ayniqsa, mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim yangilikdir. Xotira masalasida esa qurilma LPDDR4X operativ xotira va eMMC 5.1 doimiy xotirasiga ega boʻlib, microSD kartalari orqali sigʻimni kengaytirish imkoniyati saqlab qolingan.
Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminotRealme P4x zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmagan holda Google Gemini sunʼiy intellekt tizimi bilan integratsiya qilingan. Foydalanuvchilar aqlli yordamchini maxsus quvvat tugmasi orqali tezkor ishga tushirishlari mumkin. Qurilma Android 16 operatsion tizimi va Realme UI qobigʻi boshqaruvida ishlaydi, bu esa unga uzoq muddatli dasturiy yangilanishlar kafolatini beradi.
Kamera borasida smartfon orqa panelida 50 megapikselli asosiy datchik joylashgan boʻlsa, old qismida 5 megapikselli selfi-kamera mavjud. Shuningdek, qurilma quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlarga ega:
- IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
- 3,5 mm li audio konnektor (quloqchinlar uchun);
- Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri;
- Ikki sim-karta va Wi-Fi 5 hamda Bluetooth 5.2 qoʻllab-quvvatlovi.
…