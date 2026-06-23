Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdi

·58·Texno
Realme rekord darajadagi 8000 mAs akkumulyatorli yangi smartfonini taqdim etdi

Smartfonlar bozorida hamyonbop qurilmalar segmenti yangi darajaga koʻtarilmoqda. Realme kompaniyasi oʻzining navbatdagi hamyonbop modelini — Realme P4x 4G smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ulkan sigʻimli akkumulyatori va sunʼiy intellekt imkoniyatlari bilan bogʻliq boʻlib, u oʻz narx toifasida raqobatchilardan sezilarli darajada ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning eng kuchli jihati 8000 mAs sigʻimli batareyasidir. Bu koʻrsatkich zamonaviy smartfonlar uchun oʻrtacha meʼyordan qariyb ikki baravar koʻp demakdir. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat qurilmaning toʻxtovsiz 10 soat davomida ogʻir oʻyinlarni oʻynash imkonini beradi. Bundan tashqari, 45 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi va boshqa gadjetlarni quvvatlantirishga moʻljallangan teskari quvvatlash funksiyasi ham mavjud.

Texnik xususiyatlar va sovutish tizimi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Realme P4x 6,8 dyuymli LCD-displey bilan jihozlangan. Ekranning yangilanish chastotasi 120 Gs ni tashkil etib, tasvirning ravonligini taʼminlaydi. Pik yorqinligi 900 nitga yetishi tufayli quyoshli havoda ham maʼlumotlarni oʻqish qiyinchilik tugʻdirmaydi. Qurilma ichidagi sakkiz yadroli T7250 platformasi barqaror ishlashni kafolatlaydi.

Kuchli yuklamalar vaqtida smartfon qizib ketmasligi uchun muhandislar maydoni 11 000 mm² dan ortiq boʻlgan maxsus sovutish tizimini oʻrnatishgan. Bu, ayniqsa, mobil oʻyin ishqibozlari uchun muhim yangilikdir. Xotira masalasida esa qurilma LPDDR4X operativ xotira va eMMC 5.1 doimiy xotirasiga ega boʻlib, microSD kartalari orqali sigʻimni kengaytirish imkoniyati saqlab qolingan.

Sunʼiy intellekt va dasturiy taʼminot

Realme P4x zamonaviy tendensiyalardan ortda qolmagan holda Google Gemini sunʼiy intellekt tizimi bilan integratsiya qilingan. Foydalanuvchilar aqlli yordamchini maxsus quvvat tugmasi orqali tezkor ishga tushirishlari mumkin. Qurilma Android 16 operatsion tizimi va Realme UI qobigʻi boshqaruvida ishlaydi, bu esa unga uzoq muddatli dasturiy yangilanishlar kafolatini beradi.

Kamera borasida smartfon orqa panelida 50 megapikselli asosiy datchik joylashgan boʻlsa, old qismida 5 megapikselli selfi-kamera mavjud. Shuningdek, qurilma quyidagi qoʻshimcha imkoniyatlarga ega:

  • IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
  • 3,5 mm li audio konnektor (quloqchinlar uchun);
  • Yon tomonga oʻrnatilgan barmoq izi skaneri;
  • Ikki sim-karta va Wi-Fi 5 hamda Bluetooth 5.2 qoʻllab-quvvatlovi.
Hozirda Realme P4x smartfoni Malayziya bozorida sotuvga chiqdi va uning narxi taxminan 195 dollarni tashkil etmoqda. Oʻzining ulkan batareyasi va hamyonbop narxi bilan ushbu model yaqin oylarda Markaziy Osiyo, jumladan, Oʻzbekiston bozorida ham oʻz xaridorlarini topishi kutilmoqda.

RealmeSmartfonGoogle GeminiTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiIlon Maskning Grok Build vositasi avtonom rejimga oʻtdi: Endi u inson aralashuvisiz kod yozadiBugun, 12:51Samsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiSamsung Galaxy S24 foydalanuvchilari uchun Android 16 asosidagi One UI 8.5 tarqatila boshlandiBugun, 12:22SpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiSpaceX koinotni zabt etishga tayyorlanmoqda: Gigabay zavodi Megabay balandligidan oʻtdiBugun, 11:27Gollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiGollivudda yangi davr: Google va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlik qiladiBugun, 10:57Ai+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiAi+ kompaniyasi iPhone 17 uslubidagi Nova 2 seriyasini taqdim etdiBugun, 09:52James Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiJames Webb fazo teleskopi Orion tumanligida yulduzlar tugʻilishining toʻliq siklini suratga oldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi