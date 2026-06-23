Xitoy koinotga yangi Long March 7A raketasini uchirdi: Tayyorgarlik vaqti ikki baravarga qisqardi

·35·Texno
Xitoy koinotga yangi Long March 7A raketasini uchirdi: Tayyorgarlik vaqti ikki baravarga qisqardi

Xitoy kosmik sanoati oʻzining texnologik imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Venchan kosmodromidan Long March 7A (Changzheng-7A) ogʻir toifadagi raketa-tashuvchisi muvaffaqiyatli parvoz qilib, orbitaga 26A raqamli eksperimental sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi. Ushbu missiya nafaqat yangi qurilmani koinotga yetkazgani, balki yer ustidagi tayyorgarlik jarayonlarining misli koʻrilmagan darajada tezlashgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu raketa oʻzining universal konstruksiyasi bilan ajralib turadi. U turli oʻlchamdagi (diametri 4,2 va 3,7 metrli) yuk boʻlmalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlib, bu turli xil vazndagi va hajmdagi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishda katta qulaylik yaratadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur parvoz Long March turkumidagi raketalar uchun tarixiy 653-missiya boʻldi.

Texnologik sinovlar va yangi imkoniyatlar

Orbitaga chiqarilgan 26A eksperimental sunʼiy yoʻldoshi Shanxay kosmik texnologiyalar akademiyasi mutaxassislari tomonidan yaratilgan. Ushbu qurilma koinotda bir qator muhim sinovlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Xususan, u sunʼiy yoʻldosh aloqasi, maʼlumotlarni uzatish tezligi va teleradioeshittirish texnologiyalarini takomillashtirish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlariga xizmat qiladi.

Ushbu missiyaning eng muhim jihatlaridan biri bu parvozga tayyorgarlik koʻrish jarayonining optimallashtirilishidir. Mutaxassislar standartlashtirish va ixtisoslashgan ishchi guruhlar modeliga oʻtish orqali yer ustidagi tayyorgarlik siklini sezilarli darajada qisqartirishga erishdilar. Ilgari 35 kun davom etgan parvozdan oldingi jarayonlar endilikda atigi 19 kun ichida yakunlanmoqda.

Xitoyning koinotdagi strategik maqsadlari

Tayyorgarlik vaqtining deyarli ikki baravarga qisqarishi Xitoyga koinotga uchirishlar sonini koʻpaytirish va global kosmik xizmatlar bozorida raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Bu kabi yuqori surʼatli ish rejimi nafaqat ilmiy, balki tijoriy loyihalarni ham tezroq amalga oshirishga yoʻl ochadi.

Long March 7A raketasining muvaffaqiyati Xitoyning uzoq masofali kosmik aloqalarni rivojlantirish va oʻzining mustaqil sunʼiy yoʻldosh tizimlarini yanada mustahkamlash yoʻlidagi navbatdagi qadami boʻldi. Eksperimental sunʼiy yoʻldoshdan olinadigan maʼlumotlar kelajakda butun dunyo boʻylab barqaror va yuqori tezlikdagi aloqa tarmoqlarini yaratishda qoʻllanilishi kutilmoqda.

XitoyKoinotLong MarchSunʼiy YoʻldoshTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiAnthropic kompaniyasi Slack uchun yangi Claude Tag sunʼiy intellekt agentini taqdim etdiKecha, 22:22Xotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiXotira qurilmalari bozori keskin qimmatlashadi: narxlar 2028-yilgacha oʻsishda davom etadiKecha, 21:56Xitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizXitoy superkompyuterlar poygasida yetakchilikni qoʻlga oldi: LineShine dunyoda tengsizKecha, 21:28Gonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiGonkongoʻda 2G tarmoqlari davri rasman yakunlandiKecha, 20:51LastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiLastPass foydalanuvchilari yana xavf ostida: Klue tizimidagi buzilish maʼlumotlar oʻgʻirlanishiga sabab boʻldiKecha, 20:30HaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiHaloBraid: Robototexnika yordamida soch oʻrish vaqti 12 soatdan bir necha daqiqaga tushadiKecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi