Xitoy koinotga yangi Long March 7A raketasini uchirdi: Tayyorgarlik vaqti ikki baravarga qisqardi
Xitoy kosmik sanoati oʻzining texnologik imkoniyatlarini kengaytirishda davom etmoqda. Venchan kosmodromidan Long March 7A (Changzheng-7A) ogʻir toifadagi raketa-tashuvchisi muvaffaqiyatli parvoz qilib, orbitaga 26A raqamli eksperimental sunʼiy yoʻldoshni olib chiqdi. Ushbu missiya nafaqat yangi qurilmani koinotga yetkazgani, balki yer ustidagi tayyorgarlik jarayonlarining misli koʻrilmagan darajada tezlashgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) tomonidan ishlab chiqilgan ushbu raketa oʻzining universal konstruksiyasi bilan ajralib turadi. U turli oʻlchamdagi (diametri 4,2 va 3,7 metrli) yuk boʻlmalaridan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlib, bu turli xil vazndagi va hajmdagi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga chiqarishda katta qulaylik yaratadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur parvoz Long March turkumidagi raketalar uchun tarixiy 653-missiya boʻldi.
Texnologik sinovlar va yangi imkoniyatlarOrbitaga chiqarilgan 26A eksperimental sunʼiy yoʻldoshi Shanxay kosmik texnologiyalar akademiyasi mutaxassislari tomonidan yaratilgan. Ushbu qurilma koinotda bir qator muhim sinovlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Xususan, u sunʼiy yoʻldosh aloqasi, maʼlumotlarni uzatish tezligi va teleradioeshittirish texnologiyalarini takomillashtirish boʻyicha ilmiy-tadqiqot ishlariga xizmat qiladi.
Ushbu missiyaning eng muhim jihatlaridan biri bu parvozga tayyorgarlik koʻrish jarayonining optimallashtirilishidir. Mutaxassislar standartlashtirish va ixtisoslashgan ishchi guruhlar modeliga oʻtish orqali yer ustidagi tayyorgarlik siklini sezilarli darajada qisqartirishga erishdilar. Ilgari 35 kun davom etgan parvozdan oldingi jarayonlar endilikda atigi 19 kun ichida yakunlanmoqda.
Xitoyning koinotdagi strategik maqsadlariTayyorgarlik vaqtining deyarli ikki baravarga qisqarishi Xitoyga koinotga uchirishlar sonini koʻpaytirish va global kosmik xizmatlar bozorida raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi. Bu kabi yuqori surʼatli ish rejimi nafaqat ilmiy, balki tijoriy loyihalarni ham tezroq amalga oshirishga yoʻl ochadi.
Long March 7A raketasining muvaffaqiyati Xitoyning uzoq masofali kosmik aloqalarni rivojlantirish va oʻzining mustaqil sunʼiy yoʻldosh tizimlarini yanada mustahkamlash yoʻlidagi navbatdagi qadami boʻldi. Eksperimental sunʼiy yoʻldoshdan olinadigan maʼlumotlar kelajakda butun dunyo boʻylab barqaror va yuqori tezlikdagi aloqa tarmoqlarini yaratishda qoʻllanilishi kutilmoqda.
…