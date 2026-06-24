Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan past

·34·Texno
Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan past

Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining boʻlajak Galaxy S26 FE smartfoni ustida ish olib bormoqda. Qurilmaning global bozori uchun moʻljallangan versiyasi Geekbench unumdorlik testlari bazasida paydo boʻldi. SM-S741B indeksiga ega boʻlgan ushbu modelning sinov natijalari texnologiya ixlosmandlari orasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki koʻrsatkichlar avvalgi prognozlardan biroz pastroq ekani maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi Galaxy S26 FE qurilmasi Samsung kompaniyasining oʻz mahsuloti boʻlgan Exynos 2500 (S5E9955) chipi bilan jihozlangan. Test jarayonida smartfon 8 GB operativ xotira va Android 17 operatsion tizimi asosidagi One UI 9 qobigʻi boshqaruvida ishlagan. Geekbench 6.7.1 platformasida oʻtkazilgan sinovlarda global versiya bir yadroli rejimda 2104 ball, koʻp yadroli rejimda esa 7148 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi.

Mintaqaviy farqlar va unumdorlik tahlili

Qizigʻi shundaki, ushbu modelning Janubiy Koreya ichki bozori uchun moʻljallangan varianti yuqoriroq natijalarni qayd etgan edi. Maʻlumotlarga koʻra, koreyscha versiya bir yadroli testda 2255 ball, koʻp yadroli rejimda esa 7450 ball toʻplagan. Bu esa global bozorga chiqadigan smartfonlarning quvvati bir oz cheklangan boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, joriy yilning aprel oyida oʻtkazilgan dastlabki sinovlarda ushbu chip yanada yuqori — mos ravishda 2426 va 8004 ballik natijalarni koʻrsatgan edi. Mutaxassislarning fikricha, hozirgi pasayish dasturiy taʻminotning hali toʻliq optimizatsiya qilinmagani yoki energiya samaradorligini oshirish maqsadida chastotalarning pasaytirilgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung Fan Edition (FE) seriyasi har doim oʻzining hamyonbop narxi va flagmanlarga yaqin xususiyatlari bilan ajralib turadi. Galaxy S26 FE modelining global versiyasi bizning mintaqamizga ham kirib kelishi kutilmoqda. Biroq, Exynos 2500 chipining kuchi kundalik vazifalarda yetarli boʻlsa-da, ogʻir oʻyinlar va murakkab grafik ishlarida uning qanday ishlashi hozircha savol ostida qolmoqda.

Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu qurilmaning aniq texnik xususiyatlarini rasman oshkor qilgani yoʻq. Galaxy S26 FE modelining rasmiy taqdimoti 2026-yilning ikkinchi yarmida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ungacha kompaniya dasturiy taʻminotni takomillashtirib, unumdorlik koʻrsatkichlarini yaxshilashi ehtimoldan xoli emas.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500GeekbenchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdiBugun, 17:56Xitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiXitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiBugun, 17:20Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi