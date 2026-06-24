Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan past
Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung kompaniyasi oʻzining boʻlajak Galaxy S26 FE smartfoni ustida ish olib bormoqda. Qurilmaning global bozori uchun moʻljallangan versiyasi Geekbench unumdorlik testlari bazasida paydo boʻldi. SM-S741B indeksiga ega boʻlgan ushbu modelning sinov natijalari texnologiya ixlosmandlari orasida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki koʻrsatkichlar avvalgi prognozlardan biroz pastroq ekani maʻlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi Galaxy S26 FE qurilmasi Samsung kompaniyasining oʻz mahsuloti boʻlgan Exynos 2500 (S5E9955) chipi bilan jihozlangan. Test jarayonida smartfon 8 GB operativ xotira va Android 17 operatsion tizimi asosidagi One UI 9 qobigʻi boshqaruvida ishlagan. Geekbench 6.7.1 platformasida oʻtkazilgan sinovlarda global versiya bir yadroli rejimda 2104 ball, koʻp yadroli rejimda esa 7148 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi.
Mintaqaviy farqlar va unumdorlik tahliliQizigʻi shundaki, ushbu modelning Janubiy Koreya ichki bozori uchun moʻljallangan varianti yuqoriroq natijalarni qayd etgan edi. Maʻlumotlarga koʻra, koreyscha versiya bir yadroli testda 2255 ball, koʻp yadroli rejimda esa 7450 ball toʻplagan. Bu esa global bozorga chiqadigan smartfonlarning quvvati bir oz cheklangan boʻlishi mumkinligidan dalolat beradi.
Bundan tashqari, joriy yilning aprel oyida oʻtkazilgan dastlabki sinovlarda ushbu chip yanada yuqori — mos ravishda 2426 va 8004 ballik natijalarni koʻrsatgan edi. Mutaxassislarning fikricha, hozirgi pasayish dasturiy taʻminotning hali toʻliq optimizatsiya qilinmagani yoki energiya samaradorligini oshirish maqsadida chastotalarning pasaytirilgani bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Oʻzbekiston smartfon bozorida Samsung Fan Edition (FE) seriyasi har doim oʻzining hamyonbop narxi va flagmanlarga yaqin xususiyatlari bilan ajralib turadi. Galaxy S26 FE modelining global versiyasi bizning mintaqamizga ham kirib kelishi kutilmoqda. Biroq, Exynos 2500 chipining kuchi kundalik vazifalarda yetarli boʻlsa-da, ogʻir oʻyinlar va murakkab grafik ishlarida uning qanday ishlashi hozircha savol ostida qolmoqda.
Hozircha Samsung kompaniyasi ushbu qurilmaning aniq texnik xususiyatlarini rasman oshkor qilgani yoʻq. Galaxy S26 FE modelining rasmiy taqdimoti 2026-yilning ikkinchi yarmida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Ungacha kompaniya dasturiy taʻminotni takomillashtirib, unumdorlik koʻrsatkichlarini yaxshilashi ehtimoldan xoli emas.
…