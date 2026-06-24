Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdi

·25·Texno
Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdi

Elektromobillar bozori kundan-kunga kengayib borayotgan bir paytda, milliarder Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilayotgan Slate Auto startapi oʻzining inqilobiy yangiligini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining ilk elektr pikapining boshlangʻich narxini 24 950 dollar etib belgiladi. Bu koʻrsatkich AQSHdagi oʻrtacha yangi avtomobil narxidan ikki baravar arzon boʻlib, mazkur qadam elektr transporti segmentida haqiqiy narxlar urushini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Slate Auto taqdim etgan ushbu model nafaqat narxi, balki texnik imkoniyatlarining yaxshilangani bilan ham diqqatga sazovordir. Dastlab bazaviy modelning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi 150 mil (taxminan 241 km) deb taxmin qilingan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich 205 milga (330 km) yetkazilgan. ixbt.com xabariga koʻra, kompaniya chorshanba kunidan boshlab yangi avtomobil uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshladi.

Transformatsiya va soddalik tamoyili

Slate Auto avtomobili oʻzining oʻta sodda va oʻzgaruvchan konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Mashina dastlab ikki kishilik pikap sifatida taqdim etiladi, ammo uni osongina besh kishilik SUV (yoʻltanlamas) holatiga keltirish mumkin. Bunday transformatsiyalangan versiyaning narxi 29 950 dollardan boshlanadi. Muhimi shundaki, avtomobil egalari ushbu oʻzgarishlarni maxsus koʻrsatmalar yordamida mustaqil ravishda amalga oshirishlari mumkin boʻladi.

Xarajatlarni maksimal darajada kamaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchi bir qator noodatiy qarorlarga qoʻl urgan. Masalan, avtomobilda anʼanaviy info-koʻngilochar tizim mavjud emas va oynalar mexanik usulda (qoʻlda) koʻtariladi. Shuningdek, zavodda boʻyash jarayoni ham olib tashlangan — barcha mashinalar bir xil kulrang kompozit materialda yetkazib beriladi. Xaridorlar oʻz xohishlariga koʻra avtomobil ustiga turli rangdagi plyonkalarni (wrap) buyurtma qilishlari mumkin.

Raqobat va bozor strategiyasi

Hozirda arzon elektromobillar segmentida raqobat unchalik kuchli emas. Slate Auto mahsuloti Chevrolet Bolt (29 000 dollar) va Nissan Leaf (32 000 dollar) kabi modellarga asosiy raqib boʻladi. Ford kompaniyasi ham 2027-yilga borib 30 000 dollarlik elektr pikap chiqarishni rejalashtirgan, biroq Slate Auto allaqachon bozorning bu qismini egallashga kirishgan.

Kompaniya anʼanaviy dilerlik markazlaridan voz kechib, Tesla, Rivian va Lucid Motors kabi mijozlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish modelini tanlagan. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Slate Auto foydalanilgan avtomobillar savdosi bilan shugʻullanuvchi Carvana giganti bilan hamkorlik qilishi kutilmoqda. Bu esa arzon elektromobillarni keng ommaga yetkazishda muhim logistik afzallik beradi.

Slate Auto oʻz oldiga Ford Model T yoki Volkswagen Beetle kabi afsonaviy, ommabop va hamyonbop transport vositasini yaratishni maqsad qilgan. 25 000 dollarlik marra koʻpdan beri maqsad qilib olingan edi va endilikda bu haqiqatga aylandi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday arzon va sodda elektromobillar kelajakda ommalashishi ehtimoli yuqori, chunki ular murakkab elektronikasiz va oson xizmat koʻrsatish imkoniyati bilan ajralib turadi.

Slate AutoElektromobilJeff BezosTexnologiyaAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

T2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiT2 mobil operatori ortiqcha trafikni chegirmalarga almashtirish imkoniyatini ochdiBugun, 18:24Samsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastSamsung Galaxy S26 FE global versiyasi Geekbench testida koʻrindi: natijalar kutilganidan pastBugun, 17:54Xitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiXitoy koinotda yangi davrga tayyorlanmoqda: 7 metrli koʻp marta ishlatiladigan raketa kashf etildiBugun, 17:20Kvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaKvant fizikasi inqilobi: Qora tuynuklar siri torlar nazariyasi orqali yechilmoqdaBugun, 16:58NVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaNVIDIA chiplari Xitoyning «qora bozori»da ikki baravar qimmatga sotilmoqdaBugun, 16:28Smartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaSmartfonlar olamida inqilob: Xitoyda 14 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlanmoqdaBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi