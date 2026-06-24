Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Slate Auto arzon elektromobilini taqdim etdi
Elektromobillar bozori kundan-kunga kengayib borayotgan bir paytda, milliarder Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilayotgan Slate Auto startapi oʻzining inqilobiy yangiligini eʼlon qildi. Kompaniya oʻzining ilk elektr pikapining boshlangʻich narxini 24 950 dollar etib belgiladi. Bu koʻrsatkich AQSHdagi oʻrtacha yangi avtomobil narxidan ikki baravar arzon boʻlib, mazkur qadam elektr transporti segmentida haqiqiy narxlar urushini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Slate Auto taqdim etgan ushbu model nafaqat narxi, balki texnik imkoniyatlarining yaxshilangani bilan ham diqqatga sazovordir. Dastlab bazaviy modelning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi 150 mil (taxminan 241 km) deb taxmin qilingan edi, biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, bu koʻrsatkich 205 milga (330 km) yetkazilgan. ixbt.com xabariga koʻra, kompaniya chorshanba kunidan boshlab yangi avtomobil uchun oldindan buyurtmalarni qabul qilishni boshladi.
Transformatsiya va soddalik tamoyiliSlate Auto avtomobili oʻzining oʻta sodda va oʻzgaruvchan konstruksiyasi bilan ajralib turadi. Mashina dastlab ikki kishilik pikap sifatida taqdim etiladi, ammo uni osongina besh kishilik SUV (yoʻltanlamas) holatiga keltirish mumkin. Bunday transformatsiyalangan versiyaning narxi 29 950 dollardan boshlanadi. Muhimi shundaki, avtomobil egalari ushbu oʻzgarishlarni maxsus koʻrsatmalar yordamida mustaqil ravishda amalga oshirishlari mumkin boʻladi.
Xarajatlarni maksimal darajada kamaytirish maqsadida ishlab chiqaruvchi bir qator noodatiy qarorlarga qoʻl urgan. Masalan, avtomobilda anʼanaviy info-koʻngilochar tizim mavjud emas va oynalar mexanik usulda (qoʻlda) koʻtariladi. Shuningdek, zavodda boʻyash jarayoni ham olib tashlangan — barcha mashinalar bir xil kulrang kompozit materialda yetkazib beriladi. Xaridorlar oʻz xohishlariga koʻra avtomobil ustiga turli rangdagi plyonkalarni (wrap) buyurtma qilishlari mumkin.
Raqobat va bozor strategiyasiHozirda arzon elektromobillar segmentida raqobat unchalik kuchli emas. Slate Auto mahsuloti Chevrolet Bolt (29 000 dollar) va Nissan Leaf (32 000 dollar) kabi modellarga asosiy raqib boʻladi. Ford kompaniyasi ham 2027-yilga borib 30 000 dollarlik elektr pikap chiqarishni rejalashtirgan, biroq Slate Auto allaqachon bozorning bu qismini egallashga kirishgan.
Kompaniya anʼanaviy dilerlik markazlaridan voz kechib, Tesla, Rivian va Lucid Motors kabi mijozlarga toʻgʻridan-toʻgʻri sotish modelini tanlagan. TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Slate Auto foydalanilgan avtomobillar savdosi bilan shugʻullanuvchi Carvana giganti bilan hamkorlik qilishi kutilmoqda. Bu esa arzon elektromobillarni keng ommaga yetkazishda muhim logistik afzallik beradi.
Slate Auto oʻz oldiga Ford Model T yoki Volkswagen Beetle kabi afsonaviy, ommabop va hamyonbop transport vositasini yaratishni maqsad qilgan. 25 000 dollarlik marra koʻpdan beri maqsad qilib olingan edi va endilikda bu haqiqatga aylandi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham bunday arzon va sodda elektromobillar kelajakda ommalashishi ehtimoli yuqori, chunki ular murakkab elektronikasiz va oson xizmat koʻrsatish imkoniyati bilan ajralib turadi.
…