AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasi

·52·Texno
AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasi

Dunyo boʻylab oʻyin ixlosmandlari va texnologiya ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotayotgan AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori bilan bogʻliq kutilmagan voqea sodir boʻldi. Foydalanuvchilardan biri eng soʻnggi rusumdagi ushbu chipni xarid qilib, butunlay boshqa va ancha eski modelga duch keldi. Bu holat yirik onlayn savdo platformalarida xavfsizlik va mahsulot sifatini nazorat qilish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, xaridor AMD kompaniyasining yangi flagman protsessorini buyurtma qilgan, biroq qadoq ochilganda uning ichidan 2020-yilda chiqarilgan Intel Core i9-10900K chipi chiqqan. Eng hayratlanarlisi shundaki, mahsulot qutisi zavod holatidagidek muhrlangan va tashqi tomondan hech qanday shubha uygʻotmagan. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu holat protsessorlar bozoridagi murakkab firibgarlik sxemasining bir qismi boʻlishi mumkin.

Firibgarlik qanday amalga oshirilgan?

Ekspertlarning taxminiga koʻra, gap "soxta qaytarish" (fraudulent return) usuli haqida bormoqda. Bunda vijdonsiz xaridor qimmatbaho mahsulotni sotib oladi, soʻngra uning ichidagi original qurilmani arzonroq yoki eski modelga almashtirib, qadogʻini ustalik bilan qayta muhrlaydi. Shundan soʻng mahsulot doʻkonga qaytariladi va sotuvchi qutining butunligiga ishonib, uni qaytadan savdoga chiqargan.

Jabrlanuvchi uchun bu nafaqat moddiy zarar, balki texnik muammo hamdir. Chunki Ryzen 7 9800X3D uchun moʻljallangan ona platalar (motherboards) AMD platformasiga asoslangan boʻlib, ularga Intel protsessorini oʻrnatishning mutlaqo imkoni yoʻq. Bu esa foydalanuvchining butun kompyuter yigʻish rejasini chippakka chiqargan.

Hozircha ushbu voqea yuzasidan Amazon platformasi rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, bu kabi holatlar yirik marketpleyslarda birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq ham NVIDIA RTX seriyasidagi videokartalar va yuqori unumdorlikka ega boshqa komponentlar bilan bogʻliq shunga oʻxshash almashtirib qoʻyish holatlari qayd etilgan edi.

Xaridorlar uchun tavsiyalar

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari ham xalqaro platformalar yoki mahalliy onlayn doʻkonlardan qimmatbaho ehtiyot qismlar buyurtma qilganda hushyor boʻlishlari tavsiya etiladi. Mutaxassislar quyidagi choralarni koʻrishni maslahat berishadi:

  • Mahsulotni kurer huzurida yoki yetkazib berish punktida ochib koʻrish;
  • Qadoqning ochilish jarayonini videoga muhrlash (bu keyinchalik isbot sifatida xizmat qiladi);
  • Sotuvchining reytingi va avvalgi xaridorlar qoldirgan sharhlarni sinchiklab oʻrganish;
  • Shubhali darajada arzon narxlardan ehtiyot boʻlish.
Ushbu voqea texnologik gigantlar va savdo maydonchalari uchun mahsulotni qaytarib olish tizimini yanada takomillashtirish zarurligini koʻrsatmoqda. Aks holda, hatto eng ishonchli brendlar ham firibgarlarning qurboniga aylanishi va xaridorlar ishonchini yoʻqotishi mumkin.

AMDIntelRyzen 7 9800X3DTexnologiyaFiribgarlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Nothing Phone (4b) dizayni rasman namoyish etildi: Tashqi koʻrinishda nimalar oʻzgardi?Bugun, 20:53Apple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiApple mahsulotlari narxi oshdi: Mac va iPad modellari sezilarli darajada qimmatlashdiBugun, 20:29Xiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi avlod Mijia Smart Electric Kettle Pro 5L termopotini taqdim etdiBugun, 20:29AQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiAQSH Polestar elektromobillarini sotishga taqiq qoʻydi: Xitoy texnologiyalari sabab boʻldiBugun, 19:57Netris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiNetris startapi sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini tezkor ishga tushirish uchun 15 mln dollar jalb qildiBugun, 19:51Oppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiOppo Reno16 seriyasi global bozorga chiqdi: 200 MP kamera va IP69K himoyasiBugun, 19:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi