AMD Ryzen 7 9800X3D oʻrniga eski Intel: Protsessorlar bozorida yangi firibgarlik sxemasi
Dunyo boʻylab oʻyin ixlosmandlari va texnologiya ishqibozlari orasida katta qiziqish uygʻotayotgan AMD Ryzen 7 9800X3D protsessori bilan bogʻliq kutilmagan voqea sodir boʻldi. Foydalanuvchilardan biri eng soʻnggi rusumdagi ushbu chipni xarid qilib, butunlay boshqa va ancha eski modelga duch keldi. Bu holat yirik onlayn savdo platformalarida xavfsizlik va mahsulot sifatini nazorat qilish masalasini yana kun tartibiga chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, xaridor AMD kompaniyasining yangi flagman protsessorini buyurtma qilgan, biroq qadoq ochilganda uning ichidan 2020-yilda chiqarilgan Intel Core i9-10900K chipi chiqqan. Eng hayratlanarlisi shundaki, mahsulot qutisi zavod holatidagidek muhrlangan va tashqi tomondan hech qanday shubha uygʻotmagan. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu holat protsessorlar bozoridagi murakkab firibgarlik sxemasining bir qismi boʻlishi mumkin.
Firibgarlik qanday amalga oshirilgan?Ekspertlarning taxminiga koʻra, gap "soxta qaytarish" (fraudulent return) usuli haqida bormoqda. Bunda vijdonsiz xaridor qimmatbaho mahsulotni sotib oladi, soʻngra uning ichidagi original qurilmani arzonroq yoki eski modelga almashtirib, qadogʻini ustalik bilan qayta muhrlaydi. Shundan soʻng mahsulot doʻkonga qaytariladi va sotuvchi qutining butunligiga ishonib, uni qaytadan savdoga chiqargan.
Jabrlanuvchi uchun bu nafaqat moddiy zarar, balki texnik muammo hamdir. Chunki Ryzen 7 9800X3D uchun moʻljallangan ona platalar (motherboards) AMD platformasiga asoslangan boʻlib, ularga Intel protsessorini oʻrnatishning mutlaqo imkoni yoʻq. Bu esa foydalanuvchining butun kompyuter yigʻish rejasini chippakka chiqargan.
Hozircha ushbu voqea yuzasidan Amazon platformasi rasmiy munosabat bildirmadi. Biroq, bu kabi holatlar yirik marketpleyslarda birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Avvalroq ham NVIDIA RTX seriyasidagi videokartalar va yuqori unumdorlikka ega boshqa komponentlar bilan bogʻliq shunga oʻxshash almashtirib qoʻyish holatlari qayd etilgan edi.
Xaridorlar uchun tavsiyalarOʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari ham xalqaro platformalar yoki mahalliy onlayn doʻkonlardan qimmatbaho ehtiyot qismlar buyurtma qilganda hushyor boʻlishlari tavsiya etiladi. Mutaxassislar quyidagi choralarni koʻrishni maslahat berishadi:
- Mahsulotni kurer huzurida yoki yetkazib berish punktida ochib koʻrish;
- Qadoqning ochilish jarayonini videoga muhrlash (bu keyinchalik isbot sifatida xizmat qiladi);
- Sotuvchining reytingi va avvalgi xaridorlar qoldirgan sharhlarni sinchiklab oʻrganish;
- Shubhali darajada arzon narxlardan ehtiyot boʻlish.
…