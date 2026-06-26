Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadi

·28·Texno
Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadi

Zamonaviy smartfonlar bozori yirik displeyli qurilmalar bilan toʻlib-toshgan bir paytda, ixcham gadjetlarni sogʻingan foydalanuvchilar uchun yangi yechim taklif etilmoqda. Enough Phone startapi kaftga qulay joylashuvchi, 5,2 dyuymli ekranga ega yangi smartfon ustida ish boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha bugungi kunda tanqis boʻlib qolgan kichik oʻlchamli, ammo kuchli qurilmalar segmentini toʻldirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, Enough Phone "premium darajadagi, ammo hamyonbop" qurilma boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihani moliyalashtirish uchun Kickstarter platformasida mablagʻ yigʻish kampaniyasi yoʻlga qoʻyiladi. Hozircha kampaniyaning aniq sanalari ochiqlanmagan boʻlsa-da, qurilmaning kontseptsiyasi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda.

Muammolarga yechim: Avtonomlik va sifatli kamera

Ixcham smartfonlar, xususan iPhone 13 mini kabi modellar foydalanuvchilar tomonidan sevib ishlatilgan boʻlsa-da, ularning ikki asosiy kamchiligi bor edi: batareya quvvatining kamligi va kamera imkoniyatlarining cheklanganligi. Enough Phone jamoasi aynan shu jihatlarga alohida eʼtibor qaratishga vaʼda bermoqda. Ularning taʼkidlashicha, yangi qurilma bir kunlik faol foydalanishga yetadigan quvvat va yuqori sifatli suratlar oluvchi asosiy kamera bilan jihozlanadi.

Hozircha qurilmaning faqatgina sxematik tasvirlari eʼlon qilingan. Ushbu suratlarga koʻra, smartfon bitta asosiy kameraga, tekis metall ramkaga va vintlar yordamida mahkamlangan yechiluvchi orqa qopqoqqa ega boʻladi. Bu esa qurilmaning taʼmirlanish darajasi (repairability) yuqori boʻlishidan dalolat beradi.

Dasturiy taʼminot va oʻziga xoslik

Smartfonning yana bir oʻziga xos jihati uning operatsion tizimida boʻladi. Foydalanuvchilarga tanlov imkoniyati taqdim etiladi: ular standart Android tizimidan yoki chalgʻituvchi elementlardan xoli boʻlgan minimalist interfeysdan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa raqamli detoksni xush koʻruvchilar uchun ayni muddao.

Shuni taʼkidlash joizki, hozircha Enough Phone loyihasi faqat qogʻozda va dastlabki chizmalarda mavjud. Qurilmaning texnik xususiyatlari, narxi va bozorga chiqish muddatlari Kickstarter kampaniyasi natijalariga koʻra oʻzgarishi mumkin. Biroq, ixcham smartfonlar segmentidagi bunday harakatlar texnologiya olamida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda.

SmartfonEnough PhoneTexnologiyaKickstarterAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27Sunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellekt agentlarini sinovdan oʻtkazuvchi Patronus AI 50 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 01:23NASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaNASA sunʼiy intellekt yordamida koinotdan yongʻinlarni aniqlash tizimini sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 01:20Polymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiPolymarket platformasi kiberhujumga uchradi: Xakerlar foydalanuvchilar mablagʻini oʻgʻirladiBugun, 00:59Microsoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiMicrosoft Xbox konsollari narxini oshirmoqda: Narxlar oʻsishiga AI bumu sabab boʻldiBugun, 00:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi