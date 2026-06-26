Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadi
Zamonaviy smartfonlar bozori yirik displeyli qurilmalar bilan toʻlib-toshgan bir paytda, ixcham gadjetlarni sogʻingan foydalanuvchilar uchun yangi yechim taklif etilmoqda. Enough Phone startapi kaftga qulay joylashuvchi, 5,2 dyuymli ekranga ega yangi smartfon ustida ish boshlaganini eʼlon qildi. Ushbu loyiha bugungi kunda tanqis boʻlib qolgan kichik oʻlchamli, ammo kuchli qurilmalar segmentini toʻldirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiquvchilarning soʻzlariga koʻra, Enough Phone "premium darajadagi, ammo hamyonbop" qurilma boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, loyihani moliyalashtirish uchun Kickstarter platformasida mablagʻ yigʻish kampaniyasi yoʻlga qoʻyiladi. Hozircha kampaniyaning aniq sanalari ochiqlanmagan boʻlsa-da, qurilmaning kontseptsiyasi koʻpchilikda qiziqish uygʻotmoqda.
Muammolarga yechim: Avtonomlik va sifatli kameraIxcham smartfonlar, xususan iPhone 13 mini kabi modellar foydalanuvchilar tomonidan sevib ishlatilgan boʻlsa-da, ularning ikki asosiy kamchiligi bor edi: batareya quvvatining kamligi va kamera imkoniyatlarining cheklanganligi. Enough Phone jamoasi aynan shu jihatlarga alohida eʼtibor qaratishga vaʼda bermoqda. Ularning taʼkidlashicha, yangi qurilma bir kunlik faol foydalanishga yetadigan quvvat va yuqori sifatli suratlar oluvchi asosiy kamera bilan jihozlanadi.
Hozircha qurilmaning faqatgina sxematik tasvirlari eʼlon qilingan. Ushbu suratlarga koʻra, smartfon bitta asosiy kameraga, tekis metall ramkaga va vintlar yordamida mahkamlangan yechiluvchi orqa qopqoqqa ega boʻladi. Bu esa qurilmaning taʼmirlanish darajasi (repairability) yuqori boʻlishidan dalolat beradi.
Dasturiy taʼminot va oʻziga xoslikSmartfonning yana bir oʻziga xos jihati uning operatsion tizimida boʻladi. Foydalanuvchilarga tanlov imkoniyati taqdim etiladi: ular standart Android tizimidan yoki chalgʻituvchi elementlardan xoli boʻlgan minimalist interfeysdan foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu ayniqsa raqamli detoksni xush koʻruvchilar uchun ayni muddao.
Shuni taʼkidlash joizki, hozircha Enough Phone loyihasi faqat qogʻozda va dastlabki chizmalarda mavjud. Qurilmaning texnik xususiyatlari, narxi va bozorga chiqish muddatlari Kickstarter kampaniyasi natijalariga koʻra oʻzgarishi mumkin. Biroq, ixcham smartfonlar segmentidagi bunday harakatlar texnologiya olamida katta qiziqish bilan kutib olinmoqda.
…