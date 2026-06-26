Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkin

·38·Texno
Quyoshda eng yuqori X sinfidagi chaqnashlar kutilmoqda: Yerda kuchli magnit boʻronlari boʻlishi mumkin

Quyosh faolligining navbatdagi choʻqqisi Yer sayyorasi uchun sezilarli taʼsirlarni olib kelishi mumkin. Amaliy geofizika instituti mutaxassislarining maʼlumotlariga koʻra, 26-iyun kuni Quyoshda eng yuqori toifaga kiruvchi X sinfidagi kuchli chaqnashlar sodir boʻlishi prognoz qilinmoqda. Ushbu hodisa nafaqat koinot tadqiqotchilari, balki yer yuzidagi texnologik tizimlar barqarorligi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Quyoshdagi chaqnashlar oʻzining nurlanish quvvatiga koʻra beshta asosiy toifaga boʻlinadi: A, B, C, M va X. Har bir keyingi sinf oʻzidan oldingisidan oʻn baravar kuchliroq ekanligini anglatadi. X toifasi esa eng yuqori va xavfli daraja hisoblanib, u ulkan energiya ajralib chiqishi bilan tavsiflanadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, aynan shu kabi hodisalar sayyoramizning magnit maydoniga bevosita taʼsir koʻrsatish salohiyatiga ega.

Texnologik tizimlar va aloqa uchun xavflar

Bunday kuchli chaqnashlar koʻpincha koronal massa otilishi — quyosh plazmasining ulkan oqimlari bilan birga kechadi. Agar ushbu plazma buluti Yer yoʻnalishi boʻylab harakatlansa, u atmosferaning yuqori qatlamlariga yetib kelib, turli intensivlikdagi geomagnit boʻronlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida zamonaviy texnologiyalarga jiddiy bosim oʻtkazadi.

Xususan, kuchli magnit boʻronlari sunʼiy yoʻldosh tizimlari ishida uzilishlar paydo qilishi, navigatsiya qurilmalari (GPS) aniqligini pasaytirishi va qisqa toʻlqinli radioaloqani butunlay izdan chiqarishi mumkin. Shuningdek, sezgir elektron tizimlar va elektr uzatish tarmoqlarida ham ortiqcha yuklanishlar yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Oʻzbekiston kabi texnologik infratuzilmasi rivojlanib borayotgan hududlarda ham aloqa sifati va internet tezligida vaqtinchalik pasayishlar kuzatilishi mumkin.

Mutaxassislar quyidagi asosiy taʼsir yoʻnalishlarini qayd etmoqda:

  • Sunʼiy yoʻldoshlar navigatsiyasi va aloqa kanallaridagi nosozliklar;
  • Yuqori kengliklardagi elektr tarmoqlarida kuchlanishning oshishi;
  • Ratsiyalar va boshqa radioaloqa vositalarining vaqtincha ishdan chiqishi;
  • Meteorologik holatga sezgir insonlarda salomatlik bilan bogʻliq noqulayliklar.
Hozirgi vaqtda olimlar Quyosh yuzasidagi faol zonalarni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Magnit boʻronlarining aniq kuchi va davomiyligi plazma oqimining Yerga yetib kelish tezligi va yoʻnalishiga bogʻliq boʻladi. Avvalgi kuzatuvlar shuni koʻrsatadiki, X sinfidagi chaqnashlar hatto bir necha kun davom etadigan geomagnit tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, bunday tabiiy hodisalar Quyosh siklining ajralmas qismi boʻlib, zamonaviy ilm-fan ularning oqibatlarini minimallashtirish choralarini koʻrib kelmoqda. Biroq, 26-iyun kuni kutilayotgan faollik soʻnggi oylardagi eng yuqori koʻrsatkichlardan biri boʻlishi taxmin qilinayotgani sababli, mutaxassislar ehtiyot choralarini koʻrishni tavsiya etmoqda.

QuyoshMagnit BoʻroniKoinotTexnologiyaAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiSpaceX yangi Starship dvigatelini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 08:25Nubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaNubia Air Pro: Yevropa bozoriga dunyodagi eng yupqa smartfonlardan biri chiqmoqdaBugun, 07:25Oq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiOq uy OpenAI kompaniyasidan yangi sunʼiy intellekt modelini chiqarishni sekinlashtirishni soʻradiBugun, 04:53Ixcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiIxcham smartfonlar ishqibozlari uchun yangilik: Enough Phone 5,2 dyuymli modelni taqdim etadiBugun, 03:54YouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysYouTube Shorts yangilandi: Videolarni tezlashtirish imkoniyati va yangi interfeysBugun, 03:28AMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiAMD Ryzen 7 5800X3D yubiley protsessori AQSHda bir necha daqiqa ichida sotilib ketdiBugun, 03:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi