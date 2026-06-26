Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildi

·21·Texno
Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildi

Oksford universiteti olimlari Mars sayyorasining o‘tmishi haqidagi uzoq yillik ilmiy qarashlarni shubha ostiga qo‘yuvchi yangi kashfiyotni amalga oshirishdi. Nature Astronomy jurnalida e’lon qilingan tadqiqot natijalariga ko‘ra, Qizil sayyora qa’rida Yerga xos bo‘lgan ulkan magmatik tizimlar mavjud bo‘lgani aniqlandi. Bu kashfiyot Marsni geologik jihatdan ancha sodda va "o‘lik" sayyora deb hisoblab kelgan mutaxassislar uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uzoq vaqt davomida Mars "turg‘un qobiqli" sayyoralar sirasiga kiritib kelinar edi. Yer yuzidan farqli o‘laroq, Mars litosferasi harakatlanuvchi tektonik plitalarga bo‘linmagan. Yerda aynan tektonik jarayonlar tog‘ jinslarining aylanishini, vulqon faolligini va qit’alarning shakllanishini ta’minlaydi. Shu sababli, olimlar Marsning ichki tuzilishi ancha sodda deb taxmin qilishgan edi, biroq yangi tahlillar bu nazariyani rad etmoqda.

Tadqiqotchilar o‘z xulosalarini NASA agentligining InSight missiyasi tomonidan to‘plangan ma’lumotlarga asoslashdi. Mazkur qurilma Marsdagi zilzilalar va meteorit zarbalarini qayd etuvchi o‘ta sezgir seysmometrdan foydalangan. Olimlarning e’tiborini sirt ostidagi taxminan 24 kilometr chuqurlikda joylashgan va kelib chiqishi shu paytgacha noma’lum bo‘lib kelgan sirli qatlam tortdi.

Kutilmagan geologik murakkablik

Termodinamik modellashtirish va statistik tahlillar yordamida olimlar Mars jinslarining tarkibini seysmik to‘lqinlarning o‘tish tezligi bilan solishtirishdi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu chegara ostida temir va magniyga boy jinslar, yuqorida esa kremniy miqdori yuqori bo‘lgan yengilroq jinslar joylashgan. Bunday tabaqalanish faqat uzoq davom etgan murakkab magmatik jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Mualliflarning fikricha, bunday tuzilma ulkan yer osti magma rezervuarlarining sovishi natijasida shakllangan. Magma soviganda og‘ir minerallar pastga cho‘kkan, yengilroq erimalar esa yuqoriga ko‘tarilgan. Yerda ham shunga o‘xshash jarayonlar yirik magmatik tizimlarda sodir bo‘ladi va qit’a qobig‘ining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Bu esa Marsning geologik evolyutsiyasi biz o‘ylagandan ko‘ra Yerga yaqinroq bo‘lganini ko‘rsatadi.

Tadqiqotchilar ushbu qatlam Marsning shimoliy yarim shari ostida yuzlab, hatto minglab kilometrlarga cho‘zilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Agar bu ma’lumot tasdiqlansa, gap alohida vulqon o‘choqlari haqida emas, balki butun boshli keng ko‘lamli magmatik tizim haqida boradi. Bu kashfiyot tektonik plitalar harakati bo‘lmagan sayyoralarda ham murakkab geologik jarayonlar rivojlanishi mumkinligini isbotlaydi.

Hayot uchun yangi imkoniyatlar

Ushbu yangilik nafaqat geologiya, balki astrobiologiya uchun ham katta ahamiyatga ega. Yer tipidagi tektonika hayot paydo bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan muhitni yaratishning yagona sharti bo‘lmasligi mumkin. Agar Mars kabi sayyoralarda ham murakkab ichki jarayonlar kechgan bo‘lsa, koinotda hayot uchun qulay sharoitga ega sayyoralar soni biz taxmin qilgandan ancha ko‘p bo‘lishi mumkin.

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, mazkur tadqiqot Marsning nafaqat o‘tmishini, balki uning hozirgi holatini ham qayta ko‘rib chiqishga undaydi. Garchi bugungi kunda Mars yuzasi sovuq va jonsiz bo‘lib ko‘rinsa-da, uning qa’ridagi bunday tuzilmalar sayyora tarixi davomida issiqlik va kimyoviy elementlar almashinuvi qanday kechganini tushunishga yordam beradi.

MarsNASAGeologiyaKoinotInSight
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikSpaceX kosmik poygada mutlaq ustunlikka erishdi: 76 ta parvoz va nol xatolikBugun, 14:56Nothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarNothing Phone 4b smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi: texnik jihatlar va xususiyatlarBugun, 14:22Plandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiPlandofonlar qaytmoqda: Nubia 7,5 dyuymli ulkan Neo 5 Max smartfonini taqdim etdiBugun, 13:53Honor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiHonor Magic 8 seriyasi bozorlarni zabt etmoqda: Sotuvlar sezilarli darajada oʻsdiBugun, 13:27Goodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaGoodram yangi Rival DDR4 Radiant xotira modullarini taqdim etdi: 4 GB hajmli plankalar qaytmoqdaBugun, 12:53Yevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiYevropada anomal issiq fonida konditsionerlarga talab keskin ortdi: Oʻrnatish narxi 1000 yevroga yetdiBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi