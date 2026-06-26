Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildi
Global televizor bozorida texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Omdia tadqiqot kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, Mini LED va RGB LED texnologiyalari asosida ishlovchi panellar yaqin yillar ichida oʻz ulushini keskin oshiradi. Bu tendensiya nafaqat tasvir sifatining yaxshilanishiga, balki katta ekranli qurilmalarning yanada hamyonbop boʻlishiga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlilchilarning prognoziga koʻra, 2030-yilga kelib mustaqil RGB LED yoritish tizimiga ega televizorlarning jahon daromadidagi ulushi 13 foizga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, 2026-yilda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 3 foizni tashkil etishi taxmin qilingan edi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqaruvchilar anʼanaviy yoritish tizimlaridan voz kechib, yanada mukammal va energiya tejamkor texnologiyalarga oʻtmoqda.
Mini LED texnologiyasining afzalliklari va oʻsish surʼatlariMini LED hozirda LCD-segmentidagi eng asosiy va istiqbolli texnologiya boʻlib qolmoqda. U OLED va Micro LED panellariga nisbatan arzonroq tannarxga ega boʻlishi bilan birga, tasvir sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Xususan, ushbu texnologiya lokal qoraytirish (local dimming) funksiyasi orqali chuqur qora rang va yuqori kontrastni taʼminlaydi.
Omdia maʼlumotiga koʻra, Mini LED panellarining yorqinligi 5000 nitdan oshishi mumkin. Bu koʻrsatkich HDR-kontentlarni koʻrish va quyosh nuri toʻgʻridan-toʻgʻri tushadigan yorugʻ xonalarda televizordan foydalanish uchun juda qoʻl keladi. 2026-yilda jahon boʻylab 18 milliondan kamroq Mini LED televizori yetkazib berilishi kutilayotgan boʻlsa, 2030-yilga kelib bu raqam 30 million donaga yetadi.
Katta ekranlar va Xitoy bozoridagi yetakchilikRGB LED segmentida oʻsish yanada dinamikroq kechishi kutilmoqda. 2026-yildagi 1,1 million donalik koʻrsatkich 2030-yilga borib 7,1 million qurilmaga yetadi. Bu jarayonda Xitoy bozori asosiy drayver vazifasini oʻtaydi. 2030-yilga kelib birgina Xitoyning oʻzida 10,4 million dona Mini LED va 1,5 million dona RGB LED televizorlari sotilishi prognoz qilinmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda katta diagonalli televizorlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Omdia ekspertlarining taʼkidlashicha, 85 dyuym va undan yuqori boʻlgan modellar orasida Mini LED ulushi 24 foizni, RGB LED ulushi esa 18 foizni tashkil etadi. Bu esa kelajakda uy kinoteatrlari segmentida ushbu texnologiyalar hukmronlik qilishidan dalolat beradi.
Xulosa qilib aytganda, texnologik rivojlanish foydalanuvchilarga OLED darajasidagi tasvir sifatini ancha arzon narxlarda olish imkonini beradi. Mini LED va RGB LED televizorlarining ommalashishi yaqin oʻn yillikda displeylar sanoatidagi asosiy trend boʻlib qoladi.
…