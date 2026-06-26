Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildi

·22·Texno
Mini LED va RGB LED televizorlari bozorni egallamoqda: Omdia yangi prognozni eʼlon qildi

Global televizor bozorida texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda. Omdia tadqiqot kompaniyasi tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi hisobotga koʻra, Mini LED va RGB LED texnologiyalari asosida ishlovchi panellar yaqin yillar ichida oʻz ulushini keskin oshiradi. Bu tendensiya nafaqat tasvir sifatining yaxshilanishiga, balki katta ekranli qurilmalarning yanada hamyonbop boʻlishiga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlilchilarning prognoziga koʻra, 2030-yilga kelib mustaqil RGB LED yoritish tizimiga ega televizorlarning jahon daromadidagi ulushi 13 foizga yetishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, 2026-yilda bu koʻrsatkich bor-yoʻgʻi 3 foizni tashkil etishi taxmin qilingan edi. Bu shuni anglatadiki, ishlab chiqaruvchilar anʼanaviy yoritish tizimlaridan voz kechib, yanada mukammal va energiya tejamkor texnologiyalarga oʻtmoqda.

Mini LED texnologiyasining afzalliklari va oʻsish surʼatlari

Mini LED hozirda LCD-segmentidagi eng asosiy va istiqbolli texnologiya boʻlib qolmoqda. U OLED va Micro LED panellariga nisbatan arzonroq tannarxga ega boʻlishi bilan birga, tasvir sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Xususan, ushbu texnologiya lokal qoraytirish (local dimming) funksiyasi orqali chuqur qora rang va yuqori kontrastni taʼminlaydi.

Omdia maʼlumotiga koʻra, Mini LED panellarining yorqinligi 5000 nitdan oshishi mumkin. Bu koʻrsatkich HDR-kontentlarni koʻrish va quyosh nuri toʻgʻridan-toʻgʻri tushadigan yorugʻ xonalarda televizordan foydalanish uchun juda qoʻl keladi. 2026-yilda jahon boʻylab 18 milliondan kamroq Mini LED televizori yetkazib berilishi kutilayotgan boʻlsa, 2030-yilga kelib bu raqam 30 million donaga yetadi.

Katta ekranlar va Xitoy bozoridagi yetakchilik

RGB LED segmentida oʻsish yanada dinamikroq kechishi kutilmoqda. 2026-yildagi 1,1 million donalik koʻrsatkich 2030-yilga borib 7,1 million qurilmaga yetadi. Bu jarayonda Xitoy bozori asosiy drayver vazifasini oʻtaydi. 2030-yilga kelib birgina Xitoyning oʻzida 10,4 million dona Mini LED va 1,5 million dona RGB LED televizorlari sotilishi prognoz qilinmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda katta diagonalli televizorlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Omdia ekspertlarining taʼkidlashicha, 85 dyuym va undan yuqori boʻlgan modellar orasida Mini LED ulushi 24 foizni, RGB LED ulushi esa 18 foizni tashkil etadi. Bu esa kelajakda uy kinoteatrlari segmentida ushbu texnologiyalar hukmronlik qilishidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, texnologik rivojlanish foydalanuvchilarga OLED darajasidagi tasvir sifatini ancha arzon narxlarda olish imkonini beradi. Mini LED va RGB LED televizorlarining ommalashishi yaqin oʻn yillikda displeylar sanoatidagi asosiy trend boʻlib qoladi.

TelevizorMini LEDRGB LEDOmdiaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaGoogle sunʼiy intellekt sohasida yetakchi mutaxassislarini yoʻqotishda davom etmoqdaBugun, 18:23Robotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiRobotaksilar uchun maxsus "pit-stop": Aseon Labs haydovchisiz transport muammosini hal etadiBugun, 17:51NASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiNASA xarajatlar oshib ketgani sababli Artemis dasturining toʻrtta loyihasidan voz kechdiBugun, 17:23Vivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiVivo kompaniyasi 7200 mAs sigʻimli va IP69 himoyasiga ega yangi Y6a smartfonini taqdim etdiBugun, 16:51Moskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiMoskva viloyati magistrallarida eng tezkor va barqaror aloqa operatorlari aniqlandiBugun, 16:27Mars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiMars geologiyasi haqidagi tasavvurlar oʻzgardi: Qizil sayyorada ulkan magma tizimi topildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi