OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollar

·28·Texno
OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollar

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻz aksiyalarini birjaga chiqarish (IPO) muddatini 2027-yilga qadar kechiktirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq kompaniya 2026-yilning ikkinchi yarmida ommaviy savdolarga chiqishni rejalashtirgan edi. The New York Times nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu qaror ortida kompaniya bosh direktori Sam Altman turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sam Altman OpenAI bozorga 1 trillion dollardan kam boʻlmagan baho bilan chiqishi kerak, degan qatʼiy pozitsiyada. Kompaniya maslahatchilari rahbariyatga ikki yoʻlni taklif qilishgan: yoki 2027-yilda ulkan 1 trillion dollarlik kapitallashuv bilan IPO oʻtkazish, yoki ertaroq, ammo pastroq narxda birjaga chiqish. Altman ikkinchi variantni "mutlaqo qabul qilib boʻlmas" deb hisoblagan. Maʼlumot uchun, OpenAI kompaniyasining xususiy bozordagi soʻnggi bahosi qariyb 730 milliard dollarni tashkil etgan.

Bozordagi vaziyat va SpaceX tajribasi

IPO kechiktirilishiga nafaqat ambitsiyalar, balki texnologik bozordagi beqarorlik ham sabab boʻlmoqda. Maslahatchilar OpenAI rahbariyatiga Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi bilan bogʻliq vaziyatni misol qilib koʻrsatishgan. SpaceX tarixiy IPO oʻtkazib, 1,77 trillion dollar kapitallashuvga erishgan boʻlsa-da, keyinchalik uning aksiyalari 202 dollardan 153 dollargacha tushib ketdi. Bu holat investorlarda sunʼiy intellekt va yuqori texnologiya kompaniyalarining real qiymati borasida shubha uygʻotmoqda.

OpenAI moliyaviy koʻrsatkichlari ham ziddiyatli boʻlib qolmoqda. 2025-yilda kompaniya tushumi 13 milliard dollarga yetgan va joriy yilda bu koʻrsatkichni uch barobar oshirish kutilmoqda. Biroq, kompaniya hali ham zarar bilan ishlamoqda. Asosiy mablagʻlar hisoblash infratuzilmasini qurish va ChatGPT modellarini oʻqitish uchun maʼlumotlarni qayta ishlash markazlariga sarflanmoqda.

Foydalanuvchilar soni va yangi strategiya

Shu bilan birga, ChatGPT foydalanuvchilari sonining oʻsishi biroz sekinlashgani kuzatilmoqda. Hozirda auditoriya 900 million kishi atrofida barqarorlashgan, vaholanki kompaniya 1 milliardlik marrani zabt etishni maqsad qilgan edi. Shu sababli OpenAI asosiy eʼtiborni korporativ mijozlarga qaratmoqda:

  • Sora video-generatori kabi ikkinchi darajali loyihalarga investitsiyalar kamaytirildi;
  • Biznes uchun mahsulotlar ishlab chiqish jadallashtirildi;
  • Dasturlash uchun moʻljallangan Codex vositasi faol rivojlantirilmoqda.
Codex loyihasi hozirda Anthropic kompaniyasining Claude Code vositasi bilan raqobatlashmoqda. DeployCo shoʻba korxonasi texnik direktori Arnaud Fournier soʻzlariga koʻra, Codex foydalanuvchilari soni bor-yoʻgʻi uch oy ichida besh barobar koʻpayib, haftasiga 4 million kishidan oshgan.

SoftBank aksiyalarining qulashi

IPO kechiktirilishi haqidagi xabarlar OpenAI kompaniyasining eng yirik investorlaridan biri — Yaponiyaning SoftBank xoldingiga qattiq zarba berdi. Ushbu xabarlar ortidan SoftBank aksiyalari bir kun ichida 13 foizga arzonlashdi. Bu kompaniya uchun 2024-yil avgustidan buyon eng yirik pasayishdir. 2026-yil oktyabriga kelib SoftBankʻning OpenAI loyihasidagi umumiy investitsiyalari 65 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.

Tahlilchilarning fikricha, OpenAI birjaga chiqishi SoftBank aktivlarining shaffof bozor qiymatini belgilashga yordam bergan boʻlardi. Endilikda investorlar yana bir necha yil kutishga majbur. Asosiy savol ochiqligicha qolmoqda: ommaviy investorlar hali ham zarar koʻrayotgan, ammo 1 trillion dollarlik daʼvosi bor kompaniyaga bunday katta mablagʻ tikishga tayyormi?

OpenAISoftBankIPOSam AltmanChatGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiCommodore Callback 8020 retro-smartfoni narxi foydalanuvchilar e’tirozidan soʻng pasaytirildiBugun, 06:57Niderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaNiderlandiya AQSHning yangi sanksiyalariga qarshi: ASML kompaniyasi xavf ostidaBugun, 06:30AQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH hukumati Anthropic kompaniyasining Mythos 5 modeliga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 06:24Elon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiElon Musk yangi texnologik startapni sotib olmoqda: Mesh Optical SpaceX tarkibiga kiradiBugun, 05:57NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiNASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligiBugun, 04:51Kaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiKaliforniya sunʼiy intellekt sababli ishdan boʻshatishlarni kuzatuvchi ilk tizimni ishga tushirdiBugun, 04:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor
7900 mAs akkumulyator va 512 GB xotira: Yangi Honor smartfoni tayyor