OpenAI oʻz IPO sanasini 2027-yilga koʻchirishi mumkin: Maqsad — 1 trillion dollar
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya OpenAI oʻz aksiyalarini birjaga chiqarish (IPO) muddatini 2027-yilga qadar kechiktirish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Avvalroq kompaniya 2026-yilning ikkinchi yarmida ommaviy savdolarga chiqishni rejalashtirgan edi. The New York Times nashrining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, ushbu qaror ortida kompaniya bosh direktori Sam Altman turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sam Altman OpenAI bozorga 1 trillion dollardan kam boʻlmagan baho bilan chiqishi kerak, degan qatʼiy pozitsiyada. Kompaniya maslahatchilari rahbariyatga ikki yoʻlni taklif qilishgan: yoki 2027-yilda ulkan 1 trillion dollarlik kapitallashuv bilan IPO oʻtkazish, yoki ertaroq, ammo pastroq narxda birjaga chiqish. Altman ikkinchi variantni "mutlaqo qabul qilib boʻlmas" deb hisoblagan. Maʼlumot uchun, OpenAI kompaniyasining xususiy bozordagi soʻnggi bahosi qariyb 730 milliard dollarni tashkil etgan.
Bozordagi vaziyat va SpaceX tajribasiIPO kechiktirilishiga nafaqat ambitsiyalar, balki texnologik bozordagi beqarorlik ham sabab boʻlmoqda. Maslahatchilar OpenAI rahbariyatiga Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi bilan bogʻliq vaziyatni misol qilib koʻrsatishgan. SpaceX tarixiy IPO oʻtkazib, 1,77 trillion dollar kapitallashuvga erishgan boʻlsa-da, keyinchalik uning aksiyalari 202 dollardan 153 dollargacha tushib ketdi. Bu holat investorlarda sunʼiy intellekt va yuqori texnologiya kompaniyalarining real qiymati borasida shubha uygʻotmoqda.
OpenAI moliyaviy koʻrsatkichlari ham ziddiyatli boʻlib qolmoqda. 2025-yilda kompaniya tushumi 13 milliard dollarga yetgan va joriy yilda bu koʻrsatkichni uch barobar oshirish kutilmoqda. Biroq, kompaniya hali ham zarar bilan ishlamoqda. Asosiy mablagʻlar hisoblash infratuzilmasini qurish va ChatGPT modellarini oʻqitish uchun maʼlumotlarni qayta ishlash markazlariga sarflanmoqda.
Foydalanuvchilar soni va yangi strategiyaShu bilan birga, ChatGPT foydalanuvchilari sonining oʻsishi biroz sekinlashgani kuzatilmoqda. Hozirda auditoriya 900 million kishi atrofida barqarorlashgan, vaholanki kompaniya 1 milliardlik marrani zabt etishni maqsad qilgan edi. Shu sababli OpenAI asosiy eʼtiborni korporativ mijozlarga qaratmoqda:
- Sora video-generatori kabi ikkinchi darajali loyihalarga investitsiyalar kamaytirildi;
- Biznes uchun mahsulotlar ishlab chiqish jadallashtirildi;
- Dasturlash uchun moʻljallangan Codex vositasi faol rivojlantirilmoqda.
SoftBank aksiyalarining qulashiIPO kechiktirilishi haqidagi xabarlar OpenAI kompaniyasining eng yirik investorlaridan biri — Yaponiyaning SoftBank xoldingiga qattiq zarba berdi. Ushbu xabarlar ortidan SoftBank aksiyalari bir kun ichida 13 foizga arzonlashdi. Bu kompaniya uchun 2024-yil avgustidan buyon eng yirik pasayishdir. 2026-yil oktyabriga kelib SoftBankʻning OpenAI loyihasidagi umumiy investitsiyalari 65 milliard dollarga yetishi kutilmoqda.
Tahlilchilarning fikricha, OpenAI birjaga chiqishi SoftBank aktivlarining shaffof bozor qiymatini belgilashga yordam bergan boʻlardi. Endilikda investorlar yana bir necha yil kutishga majbur. Asosiy savol ochiqligicha qolmoqda: ommaviy investorlar hali ham zarar koʻrayotgan, ammo 1 trillion dollarlik daʼvosi bor kompaniyaga bunday katta mablagʻ tikishga tayyormi?
…