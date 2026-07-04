Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdi

·27·Texno
Biologiyada inqilob: Olimlar oʻz-oʻzidan koʻpayadigan ilk sintetik hujayrani yaratishdi

AQSHning Minnesota universiteti tadqiqotchilari biologiya va muhandislik sohasida ulkan burilish yasashga muvaffaq boʻlishdi. Ular yaratgan SpudCell deb nomlangan tizim tirik organizmning barcha asosiy funksiyalarini — oʻsish, DNK nusxasini koʻchirish, resurslarni oʻzlashtirish va boʻlinish orqali irsiy maʼlumotni keyingi avlodga uzatishni mustaqil bajara oladi. Bu haqda ixbt.com nashri batafsil maʼlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalgi tajribalarda olimlar sunʼiy hujayralarning faqat ayrim biologik jarayonlarini takrorlay olishgan edi. SpudCell loyihasining oʻziga xosligi shundaki, u bir vaqtning oʻzida bir nechta hayotiy muhim funksiyalarni yagona tizimda birlashtira oldi. Bu laboratoriya sharoitida yaratilgan, tirik organizm xulq-atvorini eng mukammal darajada nusxalovchi model hisoblanadi.

Sintetik hayot qanday ishlaydi?

Tizimning asosi liposomalardan — ichida suvli muhit boʻlgan mikroskopik yogʻli membrana pufakchalaridan tashkil topgan. Uning ichiga tizimning ishlash koʻrsatmalarini beruvchi sintetik DNK joylashtirilgan. Shuningdek, oqsil sintezi uchun masʼul boʻlgan molekulalar, fermentlar va ribosomalar ham ushbu sunʼiy hujayra tarkibiga kiritilgan. Hujayra oʻziga kerakli resurslarni maxsus "oziqlantiruvchi" liposomalar bilan qoʻshilish orqali oladi.

Tirik hujayralarda boʻlinish jarayoni murakkab ichki tuzilma (sitoskelet) hisobiga amalga oshsa, SpudCell tizimida bu jarayon mexanik usulda kechadi. Membranada oqsillar toʻplanishi natijasida kuchli taranglik yuzaga keladi va struktura ikkiga boʻlinib ketadi. Eng qiziqarli jihati shundaki, bu sunʼiy hujayralar tabiiy tanlanish qonuniyatlariga ham boʻysunadi.

Tadqiqotchilar genetik modifikatsiya kiritish orqali ayrim hujayralarning tezroq oʻsishini taʼminlashgan. Natijada, oziq-ovqat cheklangan sharoitda bunday "kuchli" hujayralar besh avlod ichida oddiy populyatsiyani siqib chiqargan. Bu sunʼiy tizimlarning ham evolyutsion jarayonlarga moslasha olishini isbotladi.

Kelajak texnologiyalari uchun yangi platforma

SpudCell genomi taxminan 90 ming juft asosdan iborat boʻlib, bu tirik hujayra uchun zarur boʻlgan minimal miqdordan ham kamroqdir. Genetik maʼlumot yetti xil mustaqil plazmidlarga boʻlingan, bu esa tizimning turli funksiyalarini alohida dasturlash imkonini beradi. Olimlar ushbu ixtironi kelajakda quyidagi maqsadlarda qoʻllashni rejalashtirmoqda:

  • Yuqori samaradorlikka ega dori vositalarini ishlab chiqarish;
  • Yangi turdagi materiallar va biotransport tizimlarini yaratish;
  • Ekologik toza yoqilgʻi turlarini sintez qilish;
  • Bakteriya va achitqilarni modifikatsiya qilish oʻrniga, noldan loyihalashtirilgan hujayralardan foydalanish.
Hozircha ushbu loyiha laboratoriya modeli bosqichida turibdi. Uni amaliyotga joriy etish uchun genom barqarorligini oshirish va muhandislik yondashuvlarini standartlashtirish talab etiladi. Shu maqsadda tadqiqotlarni muvofiqlashtirish uchun Biotic nomli maxsus tashkilot ham tashkil etildi.

BiologiyaTexnologiyaSpudCellSintetik HujayraIlm-fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Energetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiEnergetika inqilobi: 1500 martadan ortiq quvvatlanuvchi yangi rux-ionli akkumulyator yaratildiBugun, 05:59Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiSunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdiBugun, 04:26Motorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiMotorola dunyo boʻylab bepul mobil internet taqdim etuvchi Global Connect xizmatini ishga tushirdiBugun, 03:50Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiOlimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdiBugun, 02:50Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi