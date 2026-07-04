Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatel

·20·Avto
Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatel

AQSHning Ford avtogiganti Xitoy bozori uchun moʻljallangan yangilangan Explorer krossoverini rasman namoyish etdi. Ushbu restayling model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnologik jihozlanishi bilan ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Mazkur yangilanish krossoverning jahon bozoridagi, xususan, Osiyo mintaqasidagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning tashqi dizayni Ford kompaniyasining Xitoydagi dizayn markazi tomonidan mahalliy xaridorlarning didi va talablaridan kelib chiqqan holda qayta ishlandi. Yangilangan Ford Explorer kengaytirilgan radiator panjarasi, oʻzgargan bamperlar hamda zamonaviy svetodiodli optikaga ega boʻldi. Orqa qismda esa chiroqlar yaxlit yorugʻlik chizigʻi bilan birlashtirilgan va chiqarish tizimining quvurlari kattaroq toʻrtburchak shaklga keltirilgan.

Interyer va texnologik inqilob

Salondagi eng katta oʻzgarish — bu butun old panelni egallagan 27 dyuymli ulkan sensorli ekrandir. Bunday yechim avvalroq Xitoy bozori uchun chiqarilgan Mondeo modelida qoʻllanilgan edi va endilikda krossoverlar qatoriga ham koʻchdi. Shuningdek, markaziy konsol dizayni ham butunlay yangilanib, yanada ergonomik koʻrinishga kelgan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Ford Explorer ikki xil koʻrinishda savdoga chiqariladi: Standard Edition va yoʻltanlamas xususiyatlariga ega Timberline Edition. Timberline versiyasi pastki qismning qoʻshimcha himoyasi, shatakka olish ilgaklari va toʻq sariq rangli aksentlarga ega oʻziga xos gʻildirak disklari bilan ajralib turadi.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Krossover kapoti ostida 2,3 litrli turbodizel EcoBoost dvigateli joylashgan boʻlib, u 286 ot kuchi va 445 Nm aylanma momentni taʼminlaydi. Agregat 10 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Bu kombinatsiya ogʻir krossoverning ham shahar sharoitida, ham yengil yoʻlsizlikda dinamik harakatlanishini kafolatlaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ford modellari, xususan, Explorer krossoveriga qiziqish yuqori. Garchi ushbu yangilangan versiya hozircha Xitoy bozori uchun eʼlon qilingan boʻlsa-da, parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali uning mintaqamizga kirib kelishi ehtimoli mavjud. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi modelning aniq narxlari va sotuv boshlanish sanasini ochiqlamagan.

FordExplorerKrossoverAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriChery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriBugun, 03:23Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58Yandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaYandex yonilgʻi bor joylarni koʻrsatuvchi interaktiv xaritani sinovdan oʻtkazmoqdaKecha, 21:22Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Elektromobilni uyda arzon quvvatlantirish sirlari: Xarajatlarni qanday kamaytirish mumkin?Kecha, 20:53Sunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaSunʼiy intellekt yoʻllarda: Britaniya xavfsizlikni taʼminlashning yangi bosqichiga oʻtmoqdaKecha, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob