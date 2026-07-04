Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatel
AQSHning Ford avtogiganti Xitoy bozori uchun moʻljallangan yangilangan Explorer krossoverini rasman namoyish etdi. Ushbu restayling model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki ichki texnologik jihozlanishi bilan ham avvalgi versiyalardan sezilarli darajada farq qiladi. Mazkur yangilanish krossoverning jahon bozoridagi, xususan, Osiyo mintaqasidagi oʻrnini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning tashqi dizayni Ford kompaniyasining Xitoydagi dizayn markazi tomonidan mahalliy xaridorlarning didi va talablaridan kelib chiqqan holda qayta ishlandi. Yangilangan Ford Explorer kengaytirilgan radiator panjarasi, oʻzgargan bamperlar hamda zamonaviy svetodiodli optikaga ega boʻldi. Orqa qismda esa chiroqlar yaxlit yorugʻlik chizigʻi bilan birlashtirilgan va chiqarish tizimining quvurlari kattaroq toʻrtburchak shaklga keltirilgan.
Interyer va texnologik inqilobSalondagi eng katta oʻzgarish — bu butun old panelni egallagan 27 dyuymli ulkan sensorli ekrandir. Bunday yechim avvalroq Xitoy bozori uchun chiqarilgan Mondeo modelida qoʻllanilgan edi va endilikda krossoverlar qatoriga ham koʻchdi. Shuningdek, markaziy konsol dizayni ham butunlay yangilanib, yanada ergonomik koʻrinishga kelgan.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi Ford Explorer ikki xil koʻrinishda savdoga chiqariladi: Standard Edition va yoʻltanlamas xususiyatlariga ega Timberline Edition. Timberline versiyasi pastki qismning qoʻshimcha himoyasi, shatakka olish ilgaklari va toʻq sariq rangli aksentlarga ega oʻziga xos gʻildirak disklari bilan ajralib turadi.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatKrossover kapoti ostida 2,3 litrli turbodizel EcoBoost dvigateli joylashgan boʻlib, u 286 ot kuchi va 445 Nm aylanma momentni taʼminlaydi. Agregat 10 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi bilan juftlikda ishlaydi. Bu kombinatsiya ogʻir krossoverning ham shahar sharoitida, ham yengil yoʻlsizlikda dinamik harakatlanishini kafolatlaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Ford modellari, xususan, Explorer krossoveriga qiziqish yuqori. Garchi ushbu yangilangan versiya hozircha Xitoy bozori uchun eʼlon qilingan boʻlsa-da, parallel import yoki rasmiy dilerlar orqali uning mintaqamizga kirib kelishi ehtimoli mavjud. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi modelning aniq narxlari va sotuv boshlanish sanasini ochiqlamagan.
…