Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildi
AQSHning Rays universiteti va Shimoliy Karolina shtati universiteti olimlari elektronika olamida inqilobiy yangilikka qoʻl urishdi. Tadqiqotchilar havodagi namlikni yutish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga qodir boʻlgan egiluvchan batareyani taqdim etishdi. Ushbu ixtiro anʼanaviy akkumulyatorlardan farqli oʻlaroq, nafaqat ekologik tozaligi, balki oʻziga xos ishlash mexanizmi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosi litiy xlorid tuzlari bilan toʻyintirilgan sellyuloza membranadan iborat. Batareya germetik tarzda yopilgan holatda mutlaqo nofaol boʻlib, oʻz quvvatini yoʻqotmasdan uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Biroq, qobiq ochilib, nam havo bilan aloqa qilishi bilanoq, membrana suvni shimib oladi va tuzlar erib, elektrolit hosil qiladi. Aynan shu jarayon batareyaning ishlashini taʼminlovchi kimyoviy reaksiyani ishga tushiradi.
Qurilmaning ichki tuzilishi magniyli anod hamda kumush va kumush xlorididan tashkil topgan katod tizimidan iborat. Mualliflarning taʼkidlashicha, zaharli va tez yonuvchan suyuq elektrolitlardan voz kechish batareyani xavfsiz hamda atrof-muhit uchun zararsiz qiladi. Muhimi, ushbu texnologiya hatto namlik darajasi past boʻlgan muhitda ham samarali ishlash qobiliyatini saqlab qoladi.
Pangolin tangachalari va yuqori chidamlilikBatareyaga egiluvchanlik xususiyatini berishda olimlar tabiatdan ilhomlanishgan. Qurilmaning konstruksiyasi pangolin hayvonining tangachalari kabi bir-birini yopib turuvchi elementlardan tashkil topgan. Bu esa batareyani buklash, choʻzish va burash imkonini beradi, bunda uning texnik xususiyatlari deyarli oʻzgarmaydi. Sinovlar davomida prototip Bluetooth-oksimetr qurilmasini 30 soat davomida uzluksiz quvvat bilan taʼminlay oldi.
Bundan tashqari, tadqiqotchilar maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashning noodatiy usulini ham ishlab chiqishdi. Agar qurilmaning germetik korpusini ruxsatsiz ochishga urinilsa, alyuminiy va yod ishtirokida kuchli ekzotermik reaksiya sodir boʻladi. Natijada elektronika qisqa vaqt ichida ishdan chiqadi va undagi maʼlumotlarni oʻqish imkonsiz boʻlib qoladi. Tajribada simsiz datchik bor-yoʻgʻi uch daqiqa ichida butunlay yoʻq qilindi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya kelajakda quyidagi sohalarda keng qoʻllanilishi kutilmoqda:
- Taqiladigan elektronika va aqlli soatlar;
- Tibbiy datchiklar va implantlar;
- Internet buyumlari (IoT) tizimlari;
- Bir martalik foydalaniladigan himoyalangan elektron qurilmalar.
…