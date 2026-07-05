Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildi

·35·Texno
Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildi

AQSHning Rays universiteti va Shimoliy Karolina shtati universiteti olimlari elektronika olamida inqilobiy yangilikka qoʻl urishdi. Tadqiqotchilar havodagi namlikni yutish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga qodir boʻlgan egiluvchan batareyani taqdim etishdi. Ushbu ixtiro anʼanaviy akkumulyatorlardan farqli oʻlaroq, nafaqat ekologik tozaligi, balki oʻziga xos ishlash mexanizmi bilan ham ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosi litiy xlorid tuzlari bilan toʻyintirilgan sellyuloza membranadan iborat. Batareya germetik tarzda yopilgan holatda mutlaqo nofaol boʻlib, oʻz quvvatini yoʻqotmasdan uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Biroq, qobiq ochilib, nam havo bilan aloqa qilishi bilanoq, membrana suvni shimib oladi va tuzlar erib, elektrolit hosil qiladi. Aynan shu jarayon batareyaning ishlashini taʼminlovchi kimyoviy reaksiyani ishga tushiradi.

Qurilmaning ichki tuzilishi magniyli anod hamda kumush va kumush xlorididan tashkil topgan katod tizimidan iborat. Mualliflarning taʼkidlashicha, zaharli va tez yonuvchan suyuq elektrolitlardan voz kechish batareyani xavfsiz hamda atrof-muhit uchun zararsiz qiladi. Muhimi, ushbu texnologiya hatto namlik darajasi past boʻlgan muhitda ham samarali ishlash qobiliyatini saqlab qoladi.

Pangolin tangachalari va yuqori chidamlilik

Batareyaga egiluvchanlik xususiyatini berishda olimlar tabiatdan ilhomlanishgan. Qurilmaning konstruksiyasi pangolin hayvonining tangachalari kabi bir-birini yopib turuvchi elementlardan tashkil topgan. Bu esa batareyani buklash, choʻzish va burash imkonini beradi, bunda uning texnik xususiyatlari deyarli oʻzgarmaydi. Sinovlar davomida prototip Bluetooth-oksimetr qurilmasini 30 soat davomida uzluksiz quvvat bilan taʼminlay oldi.

Bundan tashqari, tadqiqotchilar maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlashning noodatiy usulini ham ishlab chiqishdi. Agar qurilmaning germetik korpusini ruxsatsiz ochishga urinilsa, alyuminiy va yod ishtirokida kuchli ekzotermik reaksiya sodir boʻladi. Natijada elektronika qisqa vaqt ichida ishdan chiqadi va undagi maʼlumotlarni oʻqish imkonsiz boʻlib qoladi. Tajribada simsiz datchik bor-yoʻgʻi uch daqiqa ichida butunlay yoʻq qilindi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiya kelajakda quyidagi sohalarda keng qoʻllanilishi kutilmoqda:

  • Taqiladigan elektronika va aqlli soatlar;
  • Tibbiy datchiklar va implantlar;
  • Internet buyumlari (IoT) tizimlari;
  • Bir martalik foydalaniladigan himoyalangan elektron qurilmalar.
Ushbu ixtiro nafaqat energiya samaradorligini oshirish, balki elektron chiqindilar muammosini hal qilishda ham muhim qadam boʻlishi mumkin. Hozirda olimlar texnologiyani yanada takomillashtirish va uni ommaviy ishlab chiqarishga moslashtirish ustida ish olib bormoqda.

TexnologiyaBatareyaInnovatsiyaGadjetlarEkologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBoeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBugun, 05:51AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59Yarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiYarimoʻtkazgichlar sohasida inqilob: GaN-chiplarni xatosiz loyihalash texnologiyasi taqdim etildiBugun, 04:00Apple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaApple kamerali AirPods Pro ustidagi ishlarni toʻxtatdi: Inqilobiy loyiha kechikmoqdaBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda