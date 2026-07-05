Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkari
Xitoyning avtomobilsozlik sanoati global bozorda nafaqat ommaviy modellar, balki yuqori texnologiyali superkarlar segmentida ham oʻz soʻzini aytishni boshladi. BYD kompaniyasiga tegishli premium brend oʻzining yangi Denza Z Roadster modelini nufuzli Goodwood tezlik festivalida rasman namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu elektr superkar oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan dunyoning eng yetakchi giperkarlariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Denza Z Roadster modelining asosiy kuchi uning uchta elektr dvigatelidan iborat noyob tizimida mujassamlashgan. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, avtomobilning orqa oʻqiga ikkita, old qismiga esa bitta kuchli motor oʻrnatilgan. Tizimning umumiy quvvati hayratlanarli 1582 ot kuchiga teng boʻlib, bu koʻrsatkich Xitoy elektromobillari tarixidagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.
Bunday ulkan quvvat va toʻliq uzatmali (AWD) tizim avtomobilga dinamik tezlanish imkoniyatini beradi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Denza Z Roadster soatiga 100 kilometr tezlikka 2 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkich uni dunyodagi eng tezkor seriyali giperkarlar bilan bir qatorga qoʻyadi va elektr transport vositalarining dinamik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.
Tezlik va chidamlilik sinovlariAvtomobilning tezlik koʻrsatkichlari ham turli konfiguratsiyalarda farq qiladi. Eng agressiv sozlamalarga ega versiya soatiga 349 kilometr tezlikka chiqa oladi. Bazaviy modifikatsiya esa elektron cheklovchi yordamida soatiga 300 kilometr tezlik bilan cheklangan. Bu kabi koʻrsatkichlar Denza brendining nafaqat shahar avtomobillari, balki professional poyga texnologiyalari ustida ham ishlayotganidan dalolat beradi.
Yangi modelning texnik imkoniyatlarini mukammallashtirish maqsadida muhandislar Germaniyaning mashhur Nyurburgring trassasida sinov ishlarini olib bormoqda. Denza Z prototipi ushbu trassaning shimoliy halqasida (Nordschleife) koʻrinish bergan boʻlib, bu shassi va aerodinamikani seriyali ishlab chiqarishdan oldin yakuniy sozlash bosqichi hisoblanadi. Nyurburgringdagi muvaffaqiyatli sinovlar avtomobilning burilishlarda oʻzini tutishi va yuqori tezlikdagi barqarorligini kafolatlaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining modellari, xususan, BYD Song va BYD Han kabi elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, Denza kabi premium sub-brendning yutuqlari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli. Denza Z Roadster kabi modellar brendning texnologik imidjini oshirishga xizmat qiladi va Xitoy muhandisligi Yevropa va Amerika gigantlari bilan tenglasha olishini isbotlaydi.
Goodwood festivalidagi debyut Denza uchun global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadamdir. Ushbu tadbir anʼanaviy ravishda eng nufuzli va qimmatbaho avtomobillar namoyish etiladigan maskan boʻlib, Xitoy superkarining bu yerda paydo boʻlishi BYD kompaniyasining yuqori unumdorlikka ega EV segmentidagi jiddiy ambitsiyalarini tasdiqlaydi.
…