Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkari

·19·Avto
Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkari

Xitoyning avtomobilsozlik sanoati global bozorda nafaqat ommaviy modellar, balki yuqori texnologiyali superkarlar segmentida ham oʻz soʻzini aytishni boshladi. BYD kompaniyasiga tegishli premium brend oʻzining yangi Denza Z Roadster modelini nufuzli Goodwood tezlik festivalida rasman namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu elektr superkar oʻzining texnik koʻrsatkichlari bilan dunyoning eng yetakchi giperkarlariga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Denza Z Roadster modelining asosiy kuchi uning uchta elektr dvigatelidan iborat noyob tizimida mujassamlashgan. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, avtomobilning orqa oʻqiga ikkita, old qismiga esa bitta kuchli motor oʻrnatilgan. Tizimning umumiy quvvati hayratlanarli 1582 ot kuchiga teng boʻlib, bu koʻrsatkich Xitoy elektromobillari tarixidagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi.

Bunday ulkan quvvat va toʻliq uzatmali (AWD) tizim avtomobilga dinamik tezlanish imkoniyatini beradi. Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, Denza Z Roadster soatiga 100 kilometr tezlikka 2 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Bu koʻrsatkich uni dunyodagi eng tezkor seriyali giperkarlar bilan bir qatorga qoʻyadi va elektr transport vositalarining dinamik salohiyatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Tezlik va chidamlilik sinovlari

Avtomobilning tezlik koʻrsatkichlari ham turli konfiguratsiyalarda farq qiladi. Eng agressiv sozlamalarga ega versiya soatiga 349 kilometr tezlikka chiqa oladi. Bazaviy modifikatsiya esa elektron cheklovchi yordamida soatiga 300 kilometr tezlik bilan cheklangan. Bu kabi koʻrsatkichlar Denza brendining nafaqat shahar avtomobillari, balki professional poyga texnologiyalari ustida ham ishlayotganidan dalolat beradi.

Yangi modelning texnik imkoniyatlarini mukammallashtirish maqsadida muhandislar Germaniyaning mashhur Nyurburgring trassasida sinov ishlarini olib bormoqda. Denza Z prototipi ushbu trassaning shimoliy halqasida (Nordschleife) koʻrinish bergan boʻlib, bu shassi va aerodinamikani seriyali ishlab chiqarishdan oldin yakuniy sozlash bosqichi hisoblanadi. Nyurburgringdagi muvaffaqiyatli sinovlar avtomobilning burilishlarda oʻzini tutishi va yuqori tezlikdagi barqarorligini kafolatlaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD brendining modellari, xususan, BYD Song va BYD Han kabi elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, Denza kabi premium sub-brendning yutuqlari mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli. Denza Z Roadster kabi modellar brendning texnologik imidjini oshirishga xizmat qiladi va Xitoy muhandisligi Yevropa va Amerika gigantlari bilan tenglasha olishini isbotlaydi.

Goodwood festivalidagi debyut Denza uchun global bozorda oʻz oʻrnini mustahkamlash yoʻlidagi strategik qadamdir. Ushbu tadbir anʼanaviy ravishda eng nufuzli va qimmatbaho avtomobillar namoyish etiladigan maskan boʻlib, Xitoy superkarining bu yerda paydo boʻlishi BYD kompaniyasining yuqori unumdorlikka ega EV segmentidagi jiddiy ambitsiyalarini tasdiqlaydi.

DenzaBYDSuperkarElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiAlpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiBugun, 06:51AvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarAvtoVAZ yangi SKM M7 minivenini bozorga chiqardi: Ilk xaridor va texnik xususiyatlarBugun, 04:23Mercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiMercedes-Benz Shtutgart koʻchalariga ilk eEconic elektr chiqindi tashuvchilarini chiqardiBugun, 02:54BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladiBugun, 00:51Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaBugun, 00:29Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi