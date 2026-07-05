BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladi
Germaniyaning BMW konserni avtomobil olamidagi umumiy elektrifikatsiya tendensiyasiga qaramay, oʻzining afsonaviy quvvat agregatlaridan voz kechmaslikka qaror qildi. Tarmoqlarda paydo boʻlgan yangi maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilda debyut qilishi kutilayotgan yangi avlod BMW X5 M60 modeli hech qanday gibrid qoʻshimchalarsiz, sof benzinli V8 dvigateli bilan jihozlanadi. Bu yangilik ichki yonuv dvigatellari ishqibozlari va brend muxlislari uchun kutilmagan, ammo quvonarli xabar boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri xabar berishicha, ushbu sport krossoveri kapoti ostidan 4,4 litrli, ikkita turbopurkagichga ega (twin-turbo) klassik V8 dvigateli joy oladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu agregat taxminan 609 ot kuchini ishlab chiqarishga qodir boʻladi. Hozirgi kunda koʻplab ishlab chiqaruvchilar, hatto BMWʼning oʻzi ham koʻplab modellarni gibrid tizimlarga oʻtkazayotgan bir paytda, M60 versiyasining "toza" dvigatelda qolishi modelning oʻziga xos xarakterini saqlab qolishga xizmat qiladi.
Neue Klasse uslubidagi dizayn va yangi oʻlchamlarYangi avlod BMW X5 bazaviy modeli oʻtgan haftada rasman taqdim etilgan edi. Uning tashqi koʻrinishi brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse konseptual uslubida yaratilgani bilan barchani hayratda qoldirdi. Avtomobilning gabaritlari ham sezilarli darajada oʻzgargan: uzunligi 4994 mm, kengligi 2000 mm va balandligi 1751 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3035 mm ga teng boʻlib, bu salon kengligi va yoʻldagi barqarorlikni taʼminlaydi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida BMW X5 modellari har doim yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Yangi avlodning bunday oʻlchamlari va texnik koʻrsatkichlari uni premium segmentdagi raqobatchilari, xususan, Mercedes-Benz va Audi modellaridan ajratib turishi kutilmoqda. Ayniqsa, V8 dvigatelining saqlab qolinishi quvvat va dinamikani qadrlaydigan mahalliy haydovchilar uchun muhim omil boʻlishi shubhasiz.
Yuqori texnologiyali interyer va sunʼiy intellektAvtomobil interyeri BMWʼning eng soʻnggi korporativ standartlari asosida jihozlangan. Salon markazidan 17,9 dyuymli ulkan displey joy olgan boʻlsa, old yoʻlovchi uchun ixtiyoriy ravishda 14,6 dyuymli alohida ekran oʻrnatish imkoniyati mavjud. Shuningdek, haydovchi uchun Panoramic iDrive deb nomlangan panoramali proyeksion displey ham taqdim etiladi.
Yangi modelning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (AI) yordamchisidir. Ushbu tizim nafaqat avtomobilning turli funksiyalarini boshqarishi, balki haydovchining turli savollariga javob berishi hamda murakkab vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa BMW X5 ni shunchaki transport vositasi emas, balki aqlli gadjet darajasiga koʻtaradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2027-yilda chiqadigan BMW X5 M60 anʼanaviy quvvat va zamonaviy texnologiyalarning uygʻunligi boʻladi. Gibrid tizimlardan voz kechish qarori brendning oʻz ildizlariga sodiqligini koʻrsatsa, interyerdagi innovatsiyalar kelajak sari tashlangan dadil qadamdir. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ushbu model premium krossoverlar bozoridagi eng jozibador takliflardan biri boʻlib qolishi tayin.
…