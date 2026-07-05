BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladi

·27·Avto
BMW anʼanaga sodiq: Yangi avlod X5 M60 modeli gibrid texnologiyasiz V8 dvigatelini saqlab qoladi

Germaniyaning BMW konserni avtomobil olamidagi umumiy elektrifikatsiya tendensiyasiga qaramay, oʻzining afsonaviy quvvat agregatlaridan voz kechmaslikka qaror qildi. Tarmoqlarda paydo boʻlgan yangi maʼlumotlarga koʻra, 2027-yilda debyut qilishi kutilayotgan yangi avlod BMW X5 M60 modeli hech qanday gibrid qoʻshimchalarsiz, sof benzinli V8 dvigateli bilan jihozlanadi. Bu yangilik ichki yonuv dvigatellari ishqibozlari va brend muxlislari uchun kutilmagan, ammo quvonarli xabar boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri xabar berishicha, ushbu sport krossoveri kapoti ostidan 4,4 litrli, ikkita turbopurkagichga ega (twin-turbo) klassik V8 dvigateli joy oladi. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu agregat taxminan 609 ot kuchini ishlab chiqarishga qodir boʻladi. Hozirgi kunda koʻplab ishlab chiqaruvchilar, hatto BMWʼning oʻzi ham koʻplab modellarni gibrid tizimlarga oʻtkazayotgan bir paytda, M60 versiyasining "toza" dvigatelda qolishi modelning oʻziga xos xarakterini saqlab qolishga xizmat qiladi.

Neue Klasse uslubidagi dizayn va yangi oʻlchamlar

Yangi avlod BMW X5 bazaviy modeli oʻtgan haftada rasman taqdim etilgan edi. Uning tashqi koʻrinishi brendning kelajakdagi yoʻnalishini belgilab beruvchi Neue Klasse konseptual uslubida yaratilgani bilan barchani hayratda qoldirdi. Avtomobilning gabaritlari ham sezilarli darajada oʻzgargan: uzunligi 4994 mm, kengligi 2000 mm va balandligi 1751 mm ni tashkil etadi. Gʻildiraklar bazasi esa 3035 mm ga teng boʻlib, bu salon kengligi va yoʻldagi barqarorlikni taʼminlaydi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida BMW X5 modellari har doim yuqori nufuzga ega boʻlib kelgan. Yangi avlodning bunday oʻlchamlari va texnik koʻrsatkichlari uni premium segmentdagi raqobatchilari, xususan, Mercedes-Benz va Audi modellaridan ajratib turishi kutilmoqda. Ayniqsa, V8 dvigatelining saqlab qolinishi quvvat va dinamikani qadrlaydigan mahalliy haydovchilar uchun muhim omil boʻlishi shubhasiz.

Yuqori texnologiyali interyer va sunʼiy intellekt

Avtomobil interyeri BMWʼning eng soʻnggi korporativ standartlari asosida jihozlangan. Salon markazidan 17,9 dyuymli ulkan displey joy olgan boʻlsa, old yoʻlovchi uchun ixtiyoriy ravishda 14,6 dyuymli alohida ekran oʻrnatish imkoniyati mavjud. Shuningdek, haydovchi uchun Panoramic iDrive deb nomlangan panoramali proyeksion displey ham taqdim etiladi.

Yangi modelning eng diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu oʻrnatilgan sunʼiy intellekt (AI) yordamchisidir. Ushbu tizim nafaqat avtomobilning turli funksiyalarini boshqarishi, balki haydovchining turli savollariga javob berishi hamda murakkab vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa BMW X5 ni shunchaki transport vositasi emas, balki aqlli gadjet darajasiga koʻtaradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2027-yilda chiqadigan BMW X5 M60 anʼanaviy quvvat va zamonaviy texnologiyalarning uygʻunligi boʻladi. Gibrid tizimlardan voz kechish qarori brendning oʻz ildizlariga sodiqligini koʻrsatsa, interyerdagi innovatsiyalar kelajak sari tashlangan dadil qadamdir. Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ushbu model premium krossoverlar bozoridagi eng jozibador takliflardan biri boʻlib qolishi tayin.

BMWBMW X5V8 DvigatelAvto YangiliklarNeue Klasse
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55Avtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarAvtomobil sanoati va reklama madaniyati: Siyosat oʻrganishi kerak boʻlgan jihatlarKecha, 10:58Ferrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiFerrari F355 GTS: Nima uchun ushbu model klassik sportkarlar orasida eng yaxshisi sanaladiKecha, 09:54Mille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarMille Miglia poygalari afsonasi: 25 million yevrolik Mercedes 300 SL tarixiga nazarKecha, 08:52Alpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiAlpine va Lacoste hamkorlikda noyob A290 elektr ralli xetchbekini taqdim etdiKecha, 06:51Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariKecha, 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi