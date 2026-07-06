Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»

·44·Sport
Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»

Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem JCH-2026 1/8 finalida Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng muxlislarga hissiyotli murojaat qildi.

23 yoshli futbolchi uchrashuvda dubl qayd etib, Angliyani chorakfinalga olib chiqdi va bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.

«Rahbaringizga yozing»

Bellinghem g‘alabadan keyin Angliyada bayram boshlanganini tasavvur qilayotganini aytdi va muxlislarga hazilomuz tavsiya berdi.

«Rahbarlaringizga yozing va ertaga ishga bormasligingizni ayting», — dedi futbolchi.

Uning fikricha, Angliyaning turli hududlarida yashayotgan va turli kasblarda ishlaydigan muxlislar ayni paytda bitta jamoa atrofida birlashgan.

«Hozir Angliyada xaos bo‘layotganini tasavvur qilyapman»

«Real» yarimhimoyachisi mamlakatdagi bayram muhitini ko‘z oldiga keltirishini ta’kidladi.

«Hozir Angliyada g‘alabamizni nishonlash orqali qanday xaos bo‘layotganini tasavvur qila olaman. Qayerdan ekaningiz yoki nima ish qilishingizdan qat’i nazar, barcha muxlislar birga bayram qilayotganini his qilyapman», — deya uning so‘zlarini BBC keltirdi.

Bellinghem orzusi amalga oshganini aytdi

Futbolchining ta’kidlashicha, uning bolalikdagi asosiy orzularidan biri Angliya milliy jamoasi safida o‘ynash va mamlakat muxlislariga unutilmas kechalar taqdim etish bo‘lgan.

«Mening orzum Angliya milliy jamoasining bir qismi bo‘lish, mamlakatni birlashtirish va odamlarga uzoq yillar eslab yuradigan shunday oqshomlarni taqdim etish edi», — dedi u.

«Jamoamiz bilan juda faxrlanaman»

Bellinghem Meksikaga qarshi og‘ir va keskin bahsda jamoa ko‘rsatgan xarakterni yuqori baholadi.

«Jamoamiz bilan juda faxrlanaman. Biz amalga oshirgan ish chindan ham hayratlanarli», — dedi futbolchi.

Meksika ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Angliya chorakfinalga yo‘l oldi. Bellinghem esa dubl va yana bir yorqin o‘yin bilan jamoaning asosiy qahramoniga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52O‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiO‘zbekistonning U19 bokschilari ertaga ringga chiqadiBugun, 18:52O‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiO‘zbekiston bokschilari Osiyo chempionatini g‘alabalar bilan boshladiBugun, 18:50Anri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiAnri Neymarga ta’sirli so‘zlar bilan murojaat qildiBugun, 18:47Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Luis de la Fuente: "Cristiano Ronaldo maydonga tushmasligini afzal koʻrgan boʻlardim"Bugun, 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi