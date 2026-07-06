Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»
Angliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Jud Bellinghem JCH-2026 1/8 finalida Meksika ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng muxlislarga hissiyotli murojaat qildi.
23 yoshli futbolchi uchrashuvda dubl qayd etib, Angliyani chorakfinalga olib chiqdi va bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.
«Rahbaringizga yozing»
Bellinghem g‘alabadan keyin Angliyada bayram boshlanganini tasavvur qilayotganini aytdi va muxlislarga hazilomuz tavsiya berdi.
«Rahbarlaringizga yozing va ertaga ishga bormasligingizni ayting», — dedi futbolchi.
Uning fikricha, Angliyaning turli hududlarida yashayotgan va turli kasblarda ishlaydigan muxlislar ayni paytda bitta jamoa atrofida birlashgan.
«Hozir Angliyada xaos bo‘layotganini tasavvur qilyapman»
«Real» yarimhimoyachisi mamlakatdagi bayram muhitini ko‘z oldiga keltirishini ta’kidladi.
«Hozir Angliyada g‘alabamizni nishonlash orqali qanday xaos bo‘layotganini tasavvur qila olaman. Qayerdan ekaningiz yoki nima ish qilishingizdan qat’i nazar, barcha muxlislar birga bayram qilayotganini his qilyapman», — deya uning so‘zlarini BBC keltirdi.
Bellinghem orzusi amalga oshganini aytdi
Futbolchining ta’kidlashicha, uning bolalikdagi asosiy orzularidan biri Angliya milliy jamoasi safida o‘ynash va mamlakat muxlislariga unutilmas kechalar taqdim etish bo‘lgan.
«Mening orzum Angliya milliy jamoasining bir qismi bo‘lish, mamlakatni birlashtirish va odamlarga uzoq yillar eslab yuradigan shunday oqshomlarni taqdim etish edi», — dedi u.
«Jamoamiz bilan juda faxrlanaman»
Bellinghem Meksikaga qarshi og‘ir va keskin bahsda jamoa ko‘rsatgan xarakterni yuqori baholadi.
«Jamoamiz bilan juda faxrlanaman. Biz amalga oshirgan ish chindan ham hayratlanarli», — dedi futbolchi.
Meksika ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Angliya chorakfinalga yo‘l oldi. Bellinghem esa dubl va yana bir yorqin o‘yin bilan jamoaning asosiy qahramoniga aylandi.
…