Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdi
Germaniyada aprel oyi boshidan iyun oxirigacha davom etgan jazirama davrida 800 dan ortiq kishi vafot etgan. Robert Kox instituti bu raqamlarni 6 apreldan 21 iyungacha bo‘lgan davr bo‘yicha hisoblab chiqqan.
Hisobotda aytilishicha, issiq havo ayniqsa surunkali kasalliklari bor odamlar uchun xavfli bo‘lgan. Ko‘plab holatlarda yuqori harorat mavjud kasalliklarni og‘irlashtirgan va bu o‘limga olib kelgan.
Issiqlik bilan bog‘liq o‘limlar tibbiy hujjatlarda har doim ham alohida ko‘rsatilmaydi. Shu sabab mutaxassislar haqiqiy ko‘lamni statistik usullar orqali baholaydi.
Buning uchun Federal statistika boshqarmasining o‘lim holatlari haqidagi ma’lumotlari hamda mamlakat bo‘ylab joylashgan 52 ta meteostansiyaning harorat ko‘rsatkichlari o‘rganilgan.
Eng ko‘p qurbonlar 85 yosh va undan katta fuqarolar orasida qayd etilgan. Ularning soni qariyb 500 nafarni tashkil qilgan. 75–84 yoshlilar orasida 190 ta, 65–74 yoshlilar orasida 80 ta o‘lim holati aniqlangan. 65 yoshdan kichiklar orasida esa 40 ga yaqin kishi vafot etgan.
…