Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdi

·45·Dunyo
Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdi

Germaniyada aprel oyi boshidan iyun oxirigacha davom etgan jazirama davrida 800 dan ortiq kishi vafot etgan. Robert Kox instituti bu raqamlarni 6 apreldan 21 iyungacha bo‘lgan davr bo‘yicha hisoblab chiqqan.

Hisobotda aytilishicha, issiq havo ayniqsa surunkali kasalliklari bor odamlar uchun xavfli bo‘lgan. Ko‘plab holatlarda yuqori harorat mavjud kasalliklarni og‘irlashtirgan va bu o‘limga olib kelgan.

Issiqlik bilan bog‘liq o‘limlar tibbiy hujjatlarda har doim ham alohida ko‘rsatilmaydi. Shu sabab mutaxassislar haqiqiy ko‘lamni statistik usullar orqali baholaydi.

Buning uchun Federal statistika boshqarmasining o‘lim holatlari haqidagi ma’lumotlari hamda mamlakat bo‘ylab joylashgan 52 ta meteostansiyaning harorat ko‘rsatkichlari o‘rganilgan.

Eng ko‘p qurbonlar 85 yosh va undan katta fuqarolar orasida qayd etilgan. Ularning soni qariyb 500 nafarni tashkil qilgan. 75–84 yoshlilar orasida 190 ta, 65–74 yoshlilar orasida 80 ta o‘lim holati aniqlangan. 65 yoshdan kichiklar orasida esa 40 ga yaqin kishi vafot etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:535000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdiBugun, 19:07Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiMisrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiBugun, 19:00Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiBugun, 18:58Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiAli Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldiBugun, 16:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi