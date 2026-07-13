Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldi

·26·Texno
Koinot haqidagi tasavvurlarimiz notoʻgʻrimi? Kopernik prinsipi shubha ostida qoldi

Zamonaviy kosmologiyaning tamal toshlaridan biri hisoblangan Kopernik prinsipi kutilmagan zarbaga duch keldi. Soʻnggi tadqiqotlar natijasida maʼlum boʻlishicha, Koinot biz oʻylagandek barcha yoʻnalishlarda bir xil tuzilishga ega boʻlmasligi mumkin. Bu kashfiyot koinotning paydo boʻlishi va rivojlanishi haqidagi fundamental nazariyalarni qayta koʻrib chiqishga majbur qilishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) loyihasi doirasida olingan maʼlumotlar asosida oʻtkazilgan yangi tahlillar fiziklar orasida katta muhokamalarga sabab boʻldi. Olimlar 11 milliard yorugʻlik yili masofasigacha boʻlgan 47 millionga yaqin galaktikalarning joylashuvini oʻrganib chiqishdi. Tadqiqot natijalari ixbt.com nashri tomonidan eʼlon qilindi.

Koinotning bir xilligi haqidagi shubhalar

Fiziklar Franchesko Silos Labini va Marko Galoppo tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot shuni koʻrsatdiki, Koinot hatto juda ulkan miqyoslarda ham turli yoʻnalishlarda turlicha koʻrinishga ega. Bu kosmologik prinsipga zid keladi. Ushbu prinsipga koʻra, galaktikalar yaqin masofada toʻdalar hosil qilsa-da, juda katta masofalarda modda barcha yoʻnalishlarda statistik jihatdan bir xil taqsimlanishi kerak edi.

Olimlar oʻz ishlarida Angular Distribution of Pairwise Distances (ADPD) deb nomlangan yangi statistik usulni qoʻllashdi. Bu usul galaktikalar taqsimoti masofa va yoʻnalishga qarab qanchalik oʻzgarishini baholash imkonini beradi. Tahlillar natijasida aniqlangan anizotropiya (yoʻnalishga qarab xususiyatlarning oʻzgarishi) taxminan 3,26 milliard yorugʻlik yili (bir gigaparsek) masofasigacha saqlanib qolgan.

Eynshteyn tenglamalari qayta koʻrib chiqiladimi?

Ilgari bunday bir xil boʻlmagan tuzilmalar faqat oʻnlab yoki yuzlab megaparsek miqyosida kuzatilgan edi. Yangi tadqiqot esa bu koʻrsatkich kutilganidan ming marta kattaroq ekanini koʻrsatmoqda. Agar ushbu maʼlumotlar mustaqil usullar bilan tasdiqlansa, koinot evolyutsiyasining tayanch modellarini oʻzgartirishga toʻgʻri keladi.

Xususan, olimlar Albert Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasi tenglamalariga yangicha yondashishlari yoki koinotning kengayishiga taʼsir qiluvchi murakkabroq omillarni hisobga olishlari kerak boʻladi. Shuningdek, qorongʻu materiyaning oʻzaro taʼsiri haqidagi gipotezalar ham yangilanishi mumkin.

Hozircha tadqiqot mualliflari yakuniy xulosa chiqarishga shoshilmayaptilar. Ehtimol, yanada kattaroq masofalarda Koinot baribir statistik jihatdan bir xil holatga kelishi mumkin. Biroq, DESI maʼlumotlari allaqachon zamonaviy fizika oldiga kutilmagan va murakkab savollarni qoʻyishga ulgurdi.

KoinotKosmologiyaDESIGalaktikaFizika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaKoinotni zabt etishda yangi qadam: SpaceX Starship V3 parvoziga soʻnggi tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 10:57Sunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiSunʼiy intellekt Linux yadrosida 15 yildan beri yashiringan xavfli zaiflikni aniqladiBugun, 07:51Sunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt poygasi: Texnologik gigantlarning qarzi 350 milliard dollarga yetdiBugun, 06:54AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?AMD kompaniyasi 11 ta yangi Ryzen protsessorini taqdim etdi: Zen 5 arxitekturasi qayerda?Bugun, 05:52Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiOlimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdiBugun, 04:24Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi