Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldi

·24·Texno
Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldi

Apple kompaniyasi oʻzining xaritalar xizmati — Apple Maps uchun reklama joylashtirish qoidalarini eʻlon qildi. Ushbu yangi hujjat texnologiya gigantining reklama bozoridagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Google kompaniyasidan tubdan farq qiluvchi strategiyani tanlaganini koʻrsatmoqda. Apple oʻz foydalanuvchilari uchun reklama kontentini yanada qatʻiyroq saralash va tartibga solishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi qoidalar toʻplami 2026-yilning iyul oyidan kuchga kirishi belgilangan boʻlsa-da, Apple Maps reklamalari joriy yilning yoz faslida AQSH va Kanadada ishga tushishi kutilmoqda. Kompaniyaning yondashuvi shuni koʻrsatadiki, Apple oʻz platformasida reklama sifatini miqdordan ustun qoʻymoqda va bu foydalanuvchi tajribasini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.

Xizmat koʻrsatish sohasidagi cheklovlar

Apple yangi siyosatiga koʻra, uy xoʻjaligi xizmatlari (santexnika, elektr taʻmirlash, qulf ochish, tom yopish kabi) bilan shugʻullanuvchi bizneslarning Apple Maps platformasida reklama berishini taqiqladi. Bu Google uchun eng daromadli reklama toifalaridan biri boʻlgan "Local Services Ads"ga qarama-qarshi yondashuvdir. Apple faqat mijozlar bevosita tashrif buyurishi mumkin boʻlgan jismoniy manzillarga ega bizneslarga eʻtibor qaratmoqda.

Ushbu cheklovlar nafaqat foydalanuvchilarni shubhali xizmatlardan himoya qiladi, balki Apple uchun ortiqcha tekshiruv jarayonlarini ham kamaytiradi. Masalan, Google bunday xizmat koʻrsatuvchilarni roʻyxatga olishda koʻp bosqichli audit va tekshiruvlarni oʻtkazishga majbur boʻladi. Apple esa bu muammolardan qochish uchun mazkur toifalarni butunlay chetlab oʻtishni afzal koʻrdi.

Qatʻiy nazorat va taqiqlar

Apple Maps platformasida reklama berishi taqiqlangan boshqa sohalar ham mavjud. Ular orasida quyidagilar bor:

  • Kriptovalyuta bankomatlari (ATM);
  • Garov evaziga ozod qilish xizmatlari (bail bonds);
  • Jismoniy manzili boʻlmagan masofaviy xizmatlar.
Tibbiy xizmatlar koʻrsatuvchi muassasalar uchun esa Apple alohida yondashuvni tanladi. Bunday bizneslarning reklamalari kompaniya tomonidan har bir holat uchun alohida koʻrib chiqiladi va tasdiqlanadi. Bu Apple kompaniyasining oʻz ekotizimida xavfsizlik va ishonchlilikka qanchalik katta eʻtibor berayotganidan dalolat beradi.

Ekspertlarning fikricha, Apple Maps reklamalari oddiy qidiruv natijalariga oʻxshash, yaʻni "organik" koʻrinishda boʻladi. Bu foydalanuvchilarda reklama beruvchilarga nisbatan koʻproq ishonch uygʻotishi mumkin. Apple oʻzining App Store doʻkonidagi qatʻiy nazorat tizimini endilikda xaritalar va boshqa ichki ilovalariga ham tatbiq etmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik hozircha bevosita taʻsir koʻrsatmasa-da, Apple Maps xizmatining global rivojlanishi mahalliy bizneslar uchun ham kelajakda yangi marketing kanallari ochilishidan darak beradi. Hozirda Apple oʻzining News, Stocks va Sports kabi ilovalarida ham reklama siyosatini birxillashtirish ustida ishlamoqda.

AppleGoogleApple MapsTexnologiyaReklama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiMira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiBugun, 00:00Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKlassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKecha, 23:54Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiMicrosoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiKecha, 23:53SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiSpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiKecha, 23:28Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiCloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiKecha, 23:26Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi