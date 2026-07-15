Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldi
Apple kompaniyasi oʻzining xaritalar xizmati — Apple Maps uchun reklama joylashtirish qoidalarini eʻlon qildi. Ushbu yangi hujjat texnologiya gigantining reklama bozoridagi asosiy raqobatchisi boʻlgan Google kompaniyasidan tubdan farq qiluvchi strategiyani tanlaganini koʻrsatmoqda. Apple oʻz foydalanuvchilari uchun reklama kontentini yanada qatʻiyroq saralash va tartibga solishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʻlumotiga koʻra, yangi qoidalar toʻplami 2026-yilning iyul oyidan kuchga kirishi belgilangan boʻlsa-da, Apple Maps reklamalari joriy yilning yoz faslida AQSH va Kanadada ishga tushishi kutilmoqda. Kompaniyaning yondashuvi shuni koʻrsatadiki, Apple oʻz platformasida reklama sifatini miqdordan ustun qoʻymoqda va bu foydalanuvchi tajribasini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
Xizmat koʻrsatish sohasidagi cheklovlarApple yangi siyosatiga koʻra, uy xoʻjaligi xizmatlari (santexnika, elektr taʻmirlash, qulf ochish, tom yopish kabi) bilan shugʻullanuvchi bizneslarning Apple Maps platformasida reklama berishini taqiqladi. Bu Google uchun eng daromadli reklama toifalaridan biri boʻlgan "Local Services Ads"ga qarama-qarshi yondashuvdir. Apple faqat mijozlar bevosita tashrif buyurishi mumkin boʻlgan jismoniy manzillarga ega bizneslarga eʻtibor qaratmoqda.
Ushbu cheklovlar nafaqat foydalanuvchilarni shubhali xizmatlardan himoya qiladi, balki Apple uchun ortiqcha tekshiruv jarayonlarini ham kamaytiradi. Masalan, Google bunday xizmat koʻrsatuvchilarni roʻyxatga olishda koʻp bosqichli audit va tekshiruvlarni oʻtkazishga majbur boʻladi. Apple esa bu muammolardan qochish uchun mazkur toifalarni butunlay chetlab oʻtishni afzal koʻrdi.
Qatʻiy nazorat va taqiqlarApple Maps platformasida reklama berishi taqiqlangan boshqa sohalar ham mavjud. Ular orasida quyidagilar bor:
- Kriptovalyuta bankomatlari (ATM);
- Garov evaziga ozod qilish xizmatlari (bail bonds);
- Jismoniy manzili boʻlmagan masofaviy xizmatlar.
Ekspertlarning fikricha, Apple Maps reklamalari oddiy qidiruv natijalariga oʻxshash, yaʻni "organik" koʻrinishda boʻladi. Bu foydalanuvchilarda reklama beruvchilarga nisbatan koʻproq ishonch uygʻotishi mumkin. Apple oʻzining App Store doʻkonidagi qatʻiy nazorat tizimini endilikda xaritalar va boshqa ichki ilovalariga ham tatbiq etmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangilik hozircha bevosita taʻsir koʻrsatmasa-da, Apple Maps xizmatining global rivojlanishi mahalliy bizneslar uchun ham kelajakda yangi marketing kanallari ochilishidan darak beradi. Hozirda Apple oʻzining News, Stocks va Sports kabi ilovalarida ham reklama siyosatini birxillashtirish ustida ishlamoqda.
…