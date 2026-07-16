Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladi

·22·Texno
Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladi

Smartfonlar bozorida sunʼiy intellekt (AI) poygasi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. ZTE korporatsiyasiga tegishli Nubia brendi oʻzining navbatdagi flagmani — Nubia Navi X Ultra modelini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya ushbu qurilmani balandparvoz tarzda “dunyoga sunʼiy intellektni olib kirgan ilk smartfon” deb atamoqda. Qurilmaning rasmiy debyuti 17-20-iyul kunlari Shanxayda boʻlib oʻtadigan Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (WAIC 2026) doirasida amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagmanning tashqi koʻrinishi allaqachon sirligini yoʻqotgan. Nubia Navi X Ultra toʻrt xil rangda — qora, och pushti, kumushrang va koʻk tuslarda sotuvga chiqariladi. Qurilmaning orqa paneli markazida brend logotipi tushirilgan boʻlib, gorizontal joylashgan kamera moduli oʻz ichiga uchta obʼyektivni oladi. Dizayn jihatidan qurilma zamonaviy va ixcham koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda.

Tizimli intellekt va “AI-agent” imkoniyatlari

Nubia prezidenti Ni Fei smartfonning taqdimoti biroz kechikkani uchun foydalanuvchilardan uzr soʻradi. Uning taʼkidlashicha, ushbu kechikish qurilmani mukammal darajaga keltirish bilan bogʻliq. Smartfon ByteDance kompaniyasining Doubao mobil yordamchisi bilan jihozlanadi. Bu shunchaki savollarga javob beradigan yoki matn yozadigan chatbot emas, balki foydalanuvchining tabiiy tilini tushunadigan va turli ilovalarda koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajara oladigan haqiqiy “agent” boʻladi.

Mazkur tizimli intellekt smartfon ichidagi jarayonlarni boshqarish qobiliyatiga ega. Masalan, u foydalanuvchi buyrugʻi bilan bir nechta ilovalarni ketma-ket ochib, maʼlumotlarni qayta ishlashi va yakuniy natijani taqdim etishi mumkin. Bu hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan oddiy AI funksiyalaridan sezilarli darajada farq qiladi va mobil qurilmalardan foydalanish tajribasini butunlay oʻzgartirib yuborishi aytilmoqda.

Nubia ushbu modelni shunchaki konseptual ishlanma emas, balki keng ommaga moʻljallangan toʻlaqonli flagman sifatida pozitsiyalamoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendning oʻyinbop va innovatsion smartfonlariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, Navi X Ultra modeli texnologiya ixlosmandlari uchun kutilgan yangilik boʻlishi shubhasiz. Ayniqsa, sunʼiy intellektning tizim darajasida integratsiya qilinishi kundalik yumushlarni yengillashtirishga xizmat qiladi.

Raqobat va bozor tendensiyalari

Qizigʻi shundaki, Nubia ushbu yoʻnalishda yagona emas. Yaqinda Microsoft sobiq xodimlari tomonidan asos solingan Xitoyning StepFun kompaniyasi ham oʻzining StepX Neo modelini taqdim etgan edi. Ular ham oʻz qurilmasini koʻp bosqichli vazifalarni bajaruvchi ilk ommaviy “AI-agent” smartfoni deb eʼlon qilishgan.

Xulosa qilib aytganda, Nubia Navi X Ultra smartfoni quyidagi asosiy jihatlari bilan ajralib turadi:

  • Tizim darajasidagi Doubao AI yordamchisi;
  • Tabiiy tilni tushunish va murakkab buyruqlarni ijro etish;
  • Toʻrtta zamonaviy rangdagi korpus tanlovi;
  • Uchta sensorga ega kuchli kamera tizimi;
  • Ommaviy ishlab chiqarishga moʻljallangan flagman maqomi.
Hozircha qurilmaning texnik xarakteristikalari va narxi borasidagi toʻliq maʼlumotlar sir tutilmoqda. Barcha tafsilotlar bir necha kundan keyin Shanxaydagi koʻrgazmada ochiqlanadi.

NubiaSmartfonSunʼiy IntellektZTETexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi