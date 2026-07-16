Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladi
Smartfonlar bozorida sunʼiy intellekt (AI) poygasi yangi bosqichga koʻtarilmoqda. ZTE korporatsiyasiga tegishli Nubia brendi oʻzining navbatdagi flagmani — Nubia Navi X Ultra modelini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Kompaniya ushbu qurilmani balandparvoz tarzda “dunyoga sunʼiy intellektni olib kirgan ilk smartfon” deb atamoqda. Qurilmaning rasmiy debyuti 17-20-iyul kunlari Shanxayda boʻlib oʻtadigan Butunjahon sunʼiy intellekt konferensiyasi (WAIC 2026) doirasida amalga oshiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi flagmanning tashqi koʻrinishi allaqachon sirligini yoʻqotgan. Nubia Navi X Ultra toʻrt xil rangda — qora, och pushti, kumushrang va koʻk tuslarda sotuvga chiqariladi. Qurilmaning orqa paneli markazida brend logotipi tushirilgan boʻlib, gorizontal joylashgan kamera moduli oʻz ichiga uchta obʼyektivni oladi. Dizayn jihatidan qurilma zamonaviy va ixcham koʻrinishga ega boʻlishi kutilmoqda.
Tizimli intellekt va “AI-agent” imkoniyatlariNubia prezidenti Ni Fei smartfonning taqdimoti biroz kechikkani uchun foydalanuvchilardan uzr soʻradi. Uning taʼkidlashicha, ushbu kechikish qurilmani mukammal darajaga keltirish bilan bogʻliq. Smartfon ByteDance kompaniyasining Doubao mobil yordamchisi bilan jihozlanadi. Bu shunchaki savollarga javob beradigan yoki matn yozadigan chatbot emas, balki foydalanuvchining tabiiy tilini tushunadigan va turli ilovalarda koʻp bosqichli vazifalarni mustaqil bajara oladigan haqiqiy “agent” boʻladi.
Mazkur tizimli intellekt smartfon ichidagi jarayonlarni boshqarish qobiliyatiga ega. Masalan, u foydalanuvchi buyrugʻi bilan bir nechta ilovalarni ketma-ket ochib, maʼlumotlarni qayta ishlashi va yakuniy natijani taqdim etishi mumkin. Bu hozirgi kunda bozorda mavjud boʻlgan oddiy AI funksiyalaridan sezilarli darajada farq qiladi va mobil qurilmalardan foydalanish tajribasini butunlay oʻzgartirib yuborishi aytilmoqda.
Nubia ushbu modelni shunchaki konseptual ishlanma emas, balki keng ommaga moʻljallangan toʻlaqonli flagman sifatida pozitsiyalamoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendning oʻyinbop va innovatsion smartfonlariga qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, Navi X Ultra modeli texnologiya ixlosmandlari uchun kutilgan yangilik boʻlishi shubhasiz. Ayniqsa, sunʼiy intellektning tizim darajasida integratsiya qilinishi kundalik yumushlarni yengillashtirishga xizmat qiladi.
Raqobat va bozor tendensiyalariQizigʻi shundaki, Nubia ushbu yoʻnalishda yagona emas. Yaqinda Microsoft sobiq xodimlari tomonidan asos solingan Xitoyning StepFun kompaniyasi ham oʻzining StepX Neo modelini taqdim etgan edi. Ular ham oʻz qurilmasini koʻp bosqichli vazifalarni bajaruvchi ilk ommaviy “AI-agent” smartfoni deb eʼlon qilishgan.
Xulosa qilib aytganda, Nubia Navi X Ultra smartfoni quyidagi asosiy jihatlari bilan ajralib turadi:
- Tizim darajasidagi Doubao AI yordamchisi;
- Tabiiy tilni tushunish va murakkab buyruqlarni ijro etish;
- Toʻrtta zamonaviy rangdagi korpus tanlovi;
- Uchta sensorga ega kuchli kamera tizimi;
- Ommaviy ishlab chiqarishga moʻljallangan flagman maqomi.
…