AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?

·20·Texno
AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?

Sunʼiy intellekt (SI) sanoatining aksar vakillari oʻz ishlanmalarini "AGI" (umumiy sunʼiy intellekt) yoki "superintellekt" deb atashga shoshilayotgan bir paytda, AMI Labs startapi rahbari Alexandre LeBrun bunday balandparvoz atamalardan butunlay voz kechishni afzal koʻrmoqda. Yann LeCun tomonidan asos solingan ushbu kompaniya rahbari TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu tushunchalarning aniq ilmiy taʼrifi yoʻqligini va ular amaliy ahamiyatga ega emasligini taʼkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

LeBrunning fikricha, soha vakillari doimiy ravishda yangi marketing atamalarini oʻylab topish bilan band. "Biz hech qachon AGI soʻzini ishlatmaganmiz. Hozir hamma superintellekt haqida gapira boshladi, keyingi safar esa yana boshqa nom oʻylab topishadi. Superintellekt oʻzi nima? Men buni bilmayman, bu unchalik foydali soʻz emas", — deydi u. Bu yondashuv SI poygasining markazida turgan boshqa gigantlarning strategiyasidan keskin farq qiladi.

Dunyo modellari va robototexnika inqilobi

AMI Labs hozirda "dunyo modellari" (world models) ustida ishlamoqda. Ushbu texnologiya ChatGPT kabi matnli modellardan (LLM) farqli oʻlaroq, fizik dunyo qonuniyatlarini tushunishga va voqealar rivojini bashorat qilishga qaratilgan. Masalan, stoldan tushib ketayotgan stakan sinishi va ichidagi suyuqlik toʻkilishini bashorat qilish — bu dunyo modelining asosiy vazifasidir. LeBrunning soʻzlariga koʻra, aynan shu narsa hozirgi robotlarga yetishmayotgan "miya" vazifasini oʻtaydi.

Hozirgi kunda robototexnika sohasida apparat qismi (hardware) hayratlanarli darajada rivojlangan boʻlsa-da, ularning intellekti hali ham past darajada qolmoqda. Robotlar asosan qatʼiy belgilangan algoritmlar asosida ishlaydi va oʻzgaruvchan muhitga moslasha olmaydi. Dunyo modellari robotlarga kontekstni tushunish imkonini beradi, bu esa ularning xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Xavfsizlik va real dunyodagi muammolar

LeBrun robotlarning ochiq muhitda, masalan, koʻchada yoki uy ichida xavfsiz harakatlanishi uchun hali yechim topilmaganini taʼkidladi. U ommaviy tadbirda raqs tushayotgan robotning yosh bolani tepib yuborgani bilan bogʻliq hodisani misol qilib keltirdi. Agar robotda dunyo modeli boʻlganida, u atrofidagi kontekstni tushunib, bunday xatoga yoʻl qoʻymas edi. Bugungi kunda robotlar faqat zavodlardagi yopiq va nazorat qilinadigan hududlardagina samarali ishlay oladi.

Shu bilan birga, AMI Labs rahbari dunyo modellari LLM tizimlarining oʻrnini bosmasligini, aksincha, ularni toʻldirishini aytib oʻtdi. Inson miyasida til markazi va mantiqiy fikrlash markazi alohida boʻlgani kabi, kelajakdagi SI tizimlarida ham matn bilan ishlash va fizik dunyoni tushunish funksiyalari parallel ravishda rivojlanadi. Hozirda kompaniya Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab chiqarish va elektronika sohasidagi yirik hamkorlar bilan aloqa oʻrnatish ustida ish olib bormoqda.

Sunʼiy IntellektAMI LabsRobototexnikaTexnologiyaAGI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi