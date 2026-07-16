AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?
Sunʼiy intellekt (SI) sanoatining aksar vakillari oʻz ishlanmalarini "AGI" (umumiy sunʼiy intellekt) yoki "superintellekt" deb atashga shoshilayotgan bir paytda, AMI Labs startapi rahbari Alexandre LeBrun bunday balandparvoz atamalardan butunlay voz kechishni afzal koʻrmoqda. Yann LeCun tomonidan asos solingan ushbu kompaniya rahbari TechCrunch nashriga bergan intervyusida ushbu tushunchalarning aniq ilmiy taʼrifi yoʻqligini va ular amaliy ahamiyatga ega emasligini taʼkidladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
LeBrunning fikricha, soha vakillari doimiy ravishda yangi marketing atamalarini oʻylab topish bilan band. "Biz hech qachon AGI soʻzini ishlatmaganmiz. Hozir hamma superintellekt haqida gapira boshladi, keyingi safar esa yana boshqa nom oʻylab topishadi. Superintellekt oʻzi nima? Men buni bilmayman, bu unchalik foydali soʻz emas", — deydi u. Bu yondashuv SI poygasining markazida turgan boshqa gigantlarning strategiyasidan keskin farq qiladi.
Dunyo modellari va robototexnika inqilobiAMI Labs hozirda "dunyo modellari" (world models) ustida ishlamoqda. Ushbu texnologiya ChatGPT kabi matnli modellardan (LLM) farqli oʻlaroq, fizik dunyo qonuniyatlarini tushunishga va voqealar rivojini bashorat qilishga qaratilgan. Masalan, stoldan tushib ketayotgan stakan sinishi va ichidagi suyuqlik toʻkilishini bashorat qilish — bu dunyo modelining asosiy vazifasidir. LeBrunning soʻzlariga koʻra, aynan shu narsa hozirgi robotlarga yetishmayotgan "miya" vazifasini oʻtaydi.
Hozirgi kunda robototexnika sohasida apparat qismi (hardware) hayratlanarli darajada rivojlangan boʻlsa-da, ularning intellekti hali ham past darajada qolmoqda. Robotlar asosan qatʼiy belgilangan algoritmlar asosida ishlaydi va oʻzgaruvchan muhitga moslasha olmaydi. Dunyo modellari robotlarga kontekstni tushunish imkonini beradi, bu esa ularning xavfsizligini taʼminlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Xavfsizlik va real dunyodagi muammolarLeBrun robotlarning ochiq muhitda, masalan, koʻchada yoki uy ichida xavfsiz harakatlanishi uchun hali yechim topilmaganini taʼkidladi. U ommaviy tadbirda raqs tushayotgan robotning yosh bolani tepib yuborgani bilan bogʻliq hodisani misol qilib keltirdi. Agar robotda dunyo modeli boʻlganida, u atrofidagi kontekstni tushunib, bunday xatoga yoʻl qoʻymas edi. Bugungi kunda robotlar faqat zavodlardagi yopiq va nazorat qilinadigan hududlardagina samarali ishlay oladi.
Shu bilan birga, AMI Labs rahbari dunyo modellari LLM tizimlarining oʻrnini bosmasligini, aksincha, ularni toʻldirishini aytib oʻtdi. Inson miyasida til markazi va mantiqiy fikrlash markazi alohida boʻlgani kabi, kelajakdagi SI tizimlarida ham matn bilan ishlash va fizik dunyoni tushunish funksiyalari parallel ravishda rivojlanadi. Hozirda kompaniya Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab chiqarish va elektronika sohasidagi yirik hamkorlar bilan aloqa oʻrnatish ustida ish olib bormoqda.
…