Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdi

·0·Texno
Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdi

Meta kompaniyasining sobiq operatsion direktori Sheryl Sandberg avtomobillarni sunʼiy intellekt yordamida texnik koʻrikdan oʻtkazishga ixtisoslashgan Self Inspection startapiga yoʻnaltirilgan 10 million dollarlik investitsiya raundiga boshchilik qildi. San-Diyegoda asos solingan ushbu loyiha oddiy smartfon kamerasidan foydalangan holda transport vositalarining shikastlanish darajasini aniqlash tizimini taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotga koʻra, Sandberg Bernthal Venture Partners oilaviy ofisi tomonidan kiritilgan ushbu sarmoya avtomobil sanoatidagi anʼanaviy va murakkab tekshirish jarayonlarini raqamlashtirishni maqsad qilgan. Startap hozirga qadar ijara flotlari, moliya kompaniyalari va kimoshdi savdolari uchun 1 milliondan ortiq avtomobilni muvaffaqiyatli koʻrikdan oʻtkazishga ulgurdi. Xususan, Stellantis konsernining moliyaviy boʻlinmasi lizing muddati tugagan mashinalarni baholashda aynan ushbu platformadan foydalanmoqda.

Sanoatdagi texnologik inqilob

Sheryl Sandbergning taʼkidlashicha, eng yirik texnologik kompaniyalar odatda oʻzgarishlarga muhtoj boʻlgan ulkan sohalarni transformatsiya qilish orqali yuzaga keladi. "Avtomobil holatini baholash har yili milliardlab dollarlik qarorlarga taʼsir qiladi, biroq bu boradagi maʼlumotlar hali ham tarqoq boʻlib qolmoqda. Self Inspection avtomobil sanoati uchun zarur boʻlgan yagona hisobot tizimini yaratishiga ishonamiz", — deydi u oʻz bayonotida.

Self Inspection tizimining asosiy ustunligi uning soddaligidadir. Kompaniya oʻz dasturiy taʼminotini Stellantis kabi mijozlarga sotadi, ular esa oʻz navbatida avtomobil egalariga maxsus havola yuboradi. Foydalanuvchi smartfon orqali mashinani suratga oladi, dastur esa butun jarayonni boshqarib, barcha burchaklar qamrab olinganini nazorat qiladi. Bu esa qimmatbaho uskunalar yoki maxsus stansiyalarga borish ehtiyojini kamaytiradi.

Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar bazasi

Olingan suratlar Self Inspection egalik qiladigan dunyodagi eng yirik shikastlangan avtomobillar maʼlumotlar bazasi bilan solishtiriladi. Sunʼiy intellekt nafaqat nuqsonlarni aniqlaydi, balki ularning ogʻirlik darajasini ham baholaydi. Natijada foydalanuvchi bir necha daqiqa ichida taʼmirlash xarajatlari, zaruriy ehtiyot qismlar roʻyxati va ish kuchi sarfi koʻrsatilgan batafsil PDF-hisobotni qoʻlga kiritadi.

Kompaniya rahbari Constantine Yaremtso oʻtgan yili bergan intervyusida har bir insonning qoʻlida sifatli kamera borligidan unumli foydalanishayotganini aytgan edi. Shuningdek, tizim yanada aniqroq maʼlumot olish uchun avtomobilning OBD2 kompyuteridan ham maʼlumotlarni yuklab olish imkoniyatiga ega. Bu esa ichki nosozliklarni ham masofadan turib tahlil qilish imkonini beradi.

Ushbu investitsiya raundida Sandbergdan tashqari Tesla sobiq prezidenti Jon McNeill’ning DVx Ventures jamgʻarmasi, shuningdek, U.S. AutoForce va Westlake Financial kabi strategik investorlar ham ishtirok etdi. Hozirda avtomobil bozorida Toma, Flair va BidBus kabi startaplar ham sunʼiy intellektni joriy etishga urinmoqda, biroq Self Inspection aynan texnik koʻrikni ommaviylashtirish yoʻnalishida yetakchilikka daʼvogarlik qilmoqda.

Sheryl SandbergSunʼiy IntellektSelf InspectionAvtomobilInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi