Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdi
Meta kompaniyasining sobiq operatsion direktori Sheryl Sandberg avtomobillarni sunʼiy intellekt yordamida texnik koʻrikdan oʻtkazishga ixtisoslashgan Self Inspection startapiga yoʻnaltirilgan 10 million dollarlik investitsiya raundiga boshchilik qildi. San-Diyegoda asos solingan ushbu loyiha oddiy smartfon kamerasidan foydalangan holda transport vositalarining shikastlanish darajasini aniqlash tizimini taklif etmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotga koʻra, Sandberg Bernthal Venture Partners oilaviy ofisi tomonidan kiritilgan ushbu sarmoya avtomobil sanoatidagi anʼanaviy va murakkab tekshirish jarayonlarini raqamlashtirishni maqsad qilgan. Startap hozirga qadar ijara flotlari, moliya kompaniyalari va kimoshdi savdolari uchun 1 milliondan ortiq avtomobilni muvaffaqiyatli koʻrikdan oʻtkazishga ulgurdi. Xususan, Stellantis konsernining moliyaviy boʻlinmasi lizing muddati tugagan mashinalarni baholashda aynan ushbu platformadan foydalanmoqda.
Sanoatdagi texnologik inqilobSheryl Sandbergning taʼkidlashicha, eng yirik texnologik kompaniyalar odatda oʻzgarishlarga muhtoj boʻlgan ulkan sohalarni transformatsiya qilish orqali yuzaga keladi. "Avtomobil holatini baholash har yili milliardlab dollarlik qarorlarga taʼsir qiladi, biroq bu boradagi maʼlumotlar hali ham tarqoq boʻlib qolmoqda. Self Inspection avtomobil sanoati uchun zarur boʻlgan yagona hisobot tizimini yaratishiga ishonamiz", — deydi u oʻz bayonotida.
Self Inspection tizimining asosiy ustunligi uning soddaligidadir. Kompaniya oʻz dasturiy taʼminotini Stellantis kabi mijozlarga sotadi, ular esa oʻz navbatida avtomobil egalariga maxsus havola yuboradi. Foydalanuvchi smartfon orqali mashinani suratga oladi, dastur esa butun jarayonni boshqarib, barcha burchaklar qamrab olinganini nazorat qiladi. Bu esa qimmatbaho uskunalar yoki maxsus stansiyalarga borish ehtiyojini kamaytiradi.
Sunʼiy intellekt va maʼlumotlar bazasiOlingan suratlar Self Inspection egalik qiladigan dunyodagi eng yirik shikastlangan avtomobillar maʼlumotlar bazasi bilan solishtiriladi. Sunʼiy intellekt nafaqat nuqsonlarni aniqlaydi, balki ularning ogʻirlik darajasini ham baholaydi. Natijada foydalanuvchi bir necha daqiqa ichida taʼmirlash xarajatlari, zaruriy ehtiyot qismlar roʻyxati va ish kuchi sarfi koʻrsatilgan batafsil PDF-hisobotni qoʻlga kiritadi.
Kompaniya rahbari Constantine Yaremtso oʻtgan yili bergan intervyusida har bir insonning qoʻlida sifatli kamera borligidan unumli foydalanishayotganini aytgan edi. Shuningdek, tizim yanada aniqroq maʼlumot olish uchun avtomobilning OBD2 kompyuteridan ham maʼlumotlarni yuklab olish imkoniyatiga ega. Bu esa ichki nosozliklarni ham masofadan turib tahlil qilish imkonini beradi.
Ushbu investitsiya raundida Sandbergdan tashqari Tesla sobiq prezidenti Jon McNeill’ning DVx Ventures jamgʻarmasi, shuningdek, U.S. AutoForce va Westlake Financial kabi strategik investorlar ham ishtirok etdi. Hozirda avtomobil bozorida Toma, Flair va BidBus kabi startaplar ham sunʼiy intellektni joriy etishga urinmoqda, biroq Self Inspection aynan texnik koʻrikni ommaviylashtirish yoʻnalishida yetakchilikka daʼvogarlik qilmoqda.
…