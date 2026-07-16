2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi

·0·Texno
2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borar ekan, haydovchilar uchun eng dolzarb muammolardan biri — yoʻllarda yonilgʻi taqchilligi masalasi ham raqamli yechimlar yordamida hal etilmoqda. Mashhur 2GIS geoservisi oʻzining sunʼiy intellekt yordamchisi orqali avtoyonilgʻi quyish shoxobchalarida (AYQSH) benzin va dizel bor-yoʻqligi haqida tezkor maʼlumot berish funksiyasini ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Endilikda foydalanuvchilar muayyan shoxobchada yonilgʻi zaxirasi mavjudligi, uning markalari va narxlari haqida real vaqt rejimida maʼlumot olishlari mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu tizim "Karta benzina" (Benzin xaritasi) servisi bilan integratsiya qilingan boʻlib, u 29 mingdan ortiq shoxobchalarni qamrab olgan. Bu haydovchilarga yoʻlga chiqishdan avval qayerda toʻxtashni aniq rejalashtirish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt qanday ishlaydi?

Tizimning ishlash prinsipi juda murakkab va ayni paytda samarali algoritmlarga asoslangan. Sunʼiy intellekt foydalanuvchilarning soʻnggi xaridlari haqidagi anonim maʼlumotlarni hamda shoxobchaga tashrif buyurgan haydovchilarning qoldirgan izohlarini tahlil qiladi. Shuningdek, tizim quyidagi koʻrsatkichlarni ham hisobga oladi:

  • Yonilgʻi quyish shoxobchasidagi navbatlar darajasi;
  • Muayyan yonilgʻi turiga qoʻyilgan cheklovlar;
  • Benzin va dizelning joriy narxlari;
  • Oxirgi marta yonilgʻi qachon sotilgani haqidagi maʼlumotlar.
Foydalanuvchi 2GIS ilovasida muayyan AYQSH kartochkasini ochib, sunʼiy intellekt yordamchisiga savol berishi kifoya. Tizim bor-yoʻgʻi 5 soniya ichida barcha maʼlumotlarni umumlashtirib, aniq javobni taqdim etadi. Bu usul ayniqsa yonilgʻi taʼminotida uzilishlar kuzatiladigan hududlarda yoki uzoq masofali safarlarda haydovchilarning vaqtini tejashga xizmat qiladi.

Talabning keskin ortishi

Statistik maʼlumotlarga koʻra, yangi funksiyaga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Masalan, iyul oyi oʻrtalarida sunʼiy intellektga yonilgʻi borligi haqida yuborilgan soʻrovlar soni avvalgi oylardagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 50 baravarga oshib ketgan. Bu haydovchilar uchun bunday raqamli xizmatlar naqadar muhim ekanligini koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham 2GIS servisi faol foydalanilayotganini hisobga olsak, kelajakda bunday funksiyalarning mahalliy darajada kengayishi mahalliy haydovchilar uchun ham katta qulaylik yaratishi mumkin. Hozircha tizim asosan Rossiya hududidagi 29 mingdan ortiq shoxobchalarni qamrab olgan boʻlsa-da, texnologiyaning ommalashishi boshqa hududlarda ham shunga oʻxshash yechimlar paydo boʻlishiga turtki beradi.

Agar foydalanuvchi tanlagan shoxobchada yonilgʻi qolmagan boʻlsa, tizim avtomatik ravishda "Karta benzina" boʻlimiga oʻtishni va yaqin atrofdagi boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishni taklif qiladi. Bu esa haydovchini yoʻlda qolib ketish xavfidan himoya qiladi.

2GISSunʼiy IntellektBenzinTexnologiyaAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiDeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldiBugun, 20:20Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi