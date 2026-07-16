2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi
Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib borar ekan, haydovchilar uchun eng dolzarb muammolardan biri — yoʻllarda yonilgʻi taqchilligi masalasi ham raqamli yechimlar yordamida hal etilmoqda. Mashhur 2GIS geoservisi oʻzining sunʼiy intellekt yordamchisi orqali avtoyonilgʻi quyish shoxobchalarida (AYQSH) benzin va dizel bor-yoʻqligi haqida tezkor maʼlumot berish funksiyasini ishga tushirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Endilikda foydalanuvchilar muayyan shoxobchada yonilgʻi zaxirasi mavjudligi, uning markalari va narxlari haqida real vaqt rejimida maʼlumot olishlari mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu tizim "Karta benzina" (Benzin xaritasi) servisi bilan integratsiya qilingan boʻlib, u 29 mingdan ortiq shoxobchalarni qamrab olgan. Bu haydovchilarga yoʻlga chiqishdan avval qayerda toʻxtashni aniq rejalashtirish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt qanday ishlaydi?Tizimning ishlash prinsipi juda murakkab va ayni paytda samarali algoritmlarga asoslangan. Sunʼiy intellekt foydalanuvchilarning soʻnggi xaridlari haqidagi anonim maʼlumotlarni hamda shoxobchaga tashrif buyurgan haydovchilarning qoldirgan izohlarini tahlil qiladi. Shuningdek, tizim quyidagi koʻrsatkichlarni ham hisobga oladi:
- Yonilgʻi quyish shoxobchasidagi navbatlar darajasi;
- Muayyan yonilgʻi turiga qoʻyilgan cheklovlar;
- Benzin va dizelning joriy narxlari;
- Oxirgi marta yonilgʻi qachon sotilgani haqidagi maʼlumotlar.
Talabning keskin ortishiStatistik maʼlumotlarga koʻra, yangi funksiyaga boʻlgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Masalan, iyul oyi oʻrtalarida sunʼiy intellektga yonilgʻi borligi haqida yuborilgan soʻrovlar soni avvalgi oylardagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 50 baravarga oshib ketgan. Bu haydovchilar uchun bunday raqamli xizmatlar naqadar muhim ekanligini koʻrsatmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham 2GIS servisi faol foydalanilayotganini hisobga olsak, kelajakda bunday funksiyalarning mahalliy darajada kengayishi mahalliy haydovchilar uchun ham katta qulaylik yaratishi mumkin. Hozircha tizim asosan Rossiya hududidagi 29 mingdan ortiq shoxobchalarni qamrab olgan boʻlsa-da, texnologiyaning ommalashishi boshqa hududlarda ham shunga oʻxshash yechimlar paydo boʻlishiga turtki beradi.
Agar foydalanuvchi tanlagan shoxobchada yonilgʻi qolmagan boʻlsa, tizim avtomatik ravishda "Karta benzina" boʻlimiga oʻtishni va yaqin atrofdagi boshqa muqobil variantlarni koʻrib chiqishni taklif qiladi. Bu esa haydovchini yoʻlda qolib ketish xavfidan himoya qiladi.
…