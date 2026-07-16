BAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildi

·24·Dunyo
BAAda a’lochi bitiruvchilarga 27 ming dollardan mukofot berildi

Birlashgan Arab Amirliklarida maktabni eng yuqori natijalar bilan tamomlagan sakkiz nafar bitiruvchi 27 ming AQSH dollari miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlandi. Bu haqda Khaleej Times nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, BAA Bosh vaziri o‘rinbosari va Dubay hokimi Shayx Muhammad bin Roshid Ol Maktum umumiy o‘rta ta’lim sertifikati bo‘yicha mamlakat miqyosida eng yuqori natijalarni qayd etgan Abir, Adam, Hessa, Ali, Abdulloh, Rashid, Sheyxa va Maryamni tantanali ravishda e’tirof etgan.

Mukofot topshirish marosimida Dubay hokimi yoshlarni tabriklab, ularga katta ishonch bildirdi.

“Biz sizlar bilan faxrlanamiz va kelajakda BAA taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shishingizga ishonamiz”, — dedi Shayx Muhammad bin Roshid Ol Maktum.

Uning ta’kidlashicha, mamlakat ta’lim tizimini rivojlantirish va yoshlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratish bo‘yicha ishlarni izchil davom ettiradi.

Shuningdek, Dubay hokimi bitiruvchilarning ota-onalari va ustozlariga ham alohida minnatdorlik bildirib, yoshlarning muvaffaqiyatida oilaning qo‘llab-quvvatlashi hamda o‘qituvchilarning fidokorona mehnati hal qiluvchi o‘rin tutishini qayd etdi.

Khaleyej Times ma’lumotiga ko‘ra, mukofot sovrindorlari turli ta’lim yo‘nalishlari va toifalari bo‘yicha eng yuqori natijalarni qayd etgan o‘quvchilar orasidan saralab olingan.

United Arab EmiratesDubaiMohammed bin Rashid Al MaktoumKhaleej Times
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?7 yil molxonada saqlangan ayol qanday qutqarildi?Bugun, 19:23Janubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiJanubiy Koreya prezidenti uyini sotib, shaxsiy uysiz qoldiBugun, 18:44Xitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiXitoy o‘rmon yong‘inlariga qarshi dronli mashinani yaratdiBugun, 18:26«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdi«O‘ladigan bo‘lsak, birga o‘lamiz»: samolyotdan chiqib qolgan yo‘lovchining rafiqasi voqeani so‘zlab berdiBugun, 18:13Ovozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiOvozi eshitiladi, ammo o‘zi ko‘rinmaydi: yangi maymun topildiBugun, 18:07Paraseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiParaseyling fojiasi: sayyoh 30 metr balandlikdan qulab halok bo‘ldiBugun, 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi