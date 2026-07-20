Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkin
Uzoq vaqt davomida kosmonavtika sohasi faqat mukammal jismoniy tayyorgarlikka ega, harbiy tajribali erkaklar uchun yopiq klub boʻlib kelgan. Biroq zamonaviy tadqiqotlar va yangi missiyalar bu qarashlarni tubdan oʻzgartirmoqda. Britaniya koinot agentligi va Vast xususiy kompaniyasi oʻrtasidagi yangi kelishuvga koʻra, paralimpiyachi sprinter John McFall 2027-yilda koinotga yoʻl olishi kutilmoqda. Oyogʻining bir qismini yoʻqotgan va protezdan foydalanadigan sportchining parvozi shunchaki inklyuzivlik namoyishi emas, balki koinot tibbiyotida yangi davr boshlanishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, imkoniyati cheklangan insonlarning ayrim fiziologik xususiyatlari uzoq masofali kosmik missiyalarda, masalan, Marsga parvozda kutilmagan afzalliklarni taqdim etishi mumkin. Masalan, oyoq harakati cheklangan yoki amputatsiyani boshdan kechirgan insonlarda tana vazni boshqacha taqsimlanadi va vaznsizlik sharoitida suyuqlikning organizm boʻylab harakatlanishiga reaksiya oʻzgacha boʻladi. Bu esa koinotdagi noqulayliklarga moslashishni osonlashtirishi mumkin.
Tarixiy tajribalar va chidamlilik sirlariTarixga nazar tashlasak, NASA tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlarda ayollar va ayrim jismoniy xususiyatga ega insonlar erkak uchuvchilardan oʻzib ketgan holatlar koʻp uchraydi. 1960-yillarda Jerrie Cobb kabi ayol uchuvchilar chidamlilik testlarida nomzodlarning eng yaxshi 2 foiziga kirgan, Wally Funk esa izolyatsiya kamerasida erkak astronavtlar oʻrnatgan rekorddan uch baravar koʻp vaqt oʻtira olgan. Biroq oʻsha davrdagi harbiy talablar tufayli ular koinotga uchish imkonidan mahrum boʻlishgan.
Yana bir qiziqarli holat 1950-yillarda kuzatilgan: NASA 11 nafar eshitish qobiliyati past erkakni vestibulyar apparatni oʻrganishga jalb qilgan. Maʼlum boʻlishicha, ichki quloq funksiyasi buzilgan bu insonlar kuchli chayqalish va aylanish sharoitida ham oʻz ish qobiliyatini yoʻqotmagan. Vaholanki, tajribali uchuvchilar bunday holatda kuchli koʻngil aynishi va orientatsiyani yoʻqotishdan aziyat chekishgan. Bugungi kunda astronavtlarning 60-80 foizi koinotdagi dastlabki kunlarda aynan shu muammoga duch keladi.
Moslashuvchanlik — muvaffaqiyat kalitiKoinotda kutilmagan favqulodda vaziyatlar yuz berganda, imkoniyati cheklangan insonlarning kundalik hayotdagi moslashuvchanlik koʻnikmalari asqotishi mumkin. Masalan, 2013-yilda italiyalik astronavt Luca Parmitano ochiq koinotga chiqqanda uning dubulgʻasiga suv sizib kirib, koʻrish va eshitish qobiliyatini deyarli cheklab qoʻygan. U sezgi aʼzolari va teginish orqali xavfsiz joyga qaytishga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi holatlar Mars missiyalarida, Yer bilan aloqa 20 daqiqagacha kechikadigan sharoitda juda muhimdir.
Hozirda kosmik sanoatda bu borada ilk qadamlar qoʻyilgan:
- 2021-yilda SpaceX kompaniyasining Inspiration4 missiyasi tarkibida Hayley Arceneaux koinotga uchgan ilk suyak protezli inson boʻldi;
- 2025-yilda muhandis Michaela Benthaus suborbital parvozda ishtirok etgan ilk nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxsga aylanishi kutilmoqda;
- John McFall missiyasi esa yirik davlat agentligi tomonidan imkoniyati cheklangan shaxsning uzoq muddatli ilmiy tadqiqotlarga jalb etilishi boʻyicha birinchi holat boʻladi.
…