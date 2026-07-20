Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkin

·0·Texno
Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkin

Uzoq vaqt davomida kosmonavtika sohasi faqat mukammal jismoniy tayyorgarlikka ega, harbiy tajribali erkaklar uchun yopiq klub boʻlib kelgan. Biroq zamonaviy tadqiqotlar va yangi missiyalar bu qarashlarni tubdan oʻzgartirmoqda. Britaniya koinot agentligi va Vast xususiy kompaniyasi oʻrtasidagi yangi kelishuvga koʻra, paralimpiyachi sprinter John McFall 2027-yilda koinotga yoʻl olishi kutilmoqda. Oyogʻining bir qismini yoʻqotgan va protezdan foydalanadigan sportchining parvozi shunchaki inklyuzivlik namoyishi emas, balki koinot tibbiyotida yangi davr boshlanishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, imkoniyati cheklangan insonlarning ayrim fiziologik xususiyatlari uzoq masofali kosmik missiyalarda, masalan, Marsga parvozda kutilmagan afzalliklarni taqdim etishi mumkin. Masalan, oyoq harakati cheklangan yoki amputatsiyani boshdan kechirgan insonlarda tana vazni boshqacha taqsimlanadi va vaznsizlik sharoitida suyuqlikning organizm boʻylab harakatlanishiga reaksiya oʻzgacha boʻladi. Bu esa koinotdagi noqulayliklarga moslashishni osonlashtirishi mumkin.

Tarixiy tajribalar va chidamlilik sirlari

Tarixga nazar tashlasak, NASA tomonidan oʻtkazilgan tadqiqotlarda ayollar va ayrim jismoniy xususiyatga ega insonlar erkak uchuvchilardan oʻzib ketgan holatlar koʻp uchraydi. 1960-yillarda Jerrie Cobb kabi ayol uchuvchilar chidamlilik testlarida nomzodlarning eng yaxshi 2 foiziga kirgan, Wally Funk esa izolyatsiya kamerasida erkak astronavtlar oʻrnatgan rekorddan uch baravar koʻp vaqt oʻtira olgan. Biroq oʻsha davrdagi harbiy talablar tufayli ular koinotga uchish imkonidan mahrum boʻlishgan.

Yana bir qiziqarli holat 1950-yillarda kuzatilgan: NASA 11 nafar eshitish qobiliyati past erkakni vestibulyar apparatni oʻrganishga jalb qilgan. Maʼlum boʻlishicha, ichki quloq funksiyasi buzilgan bu insonlar kuchli chayqalish va aylanish sharoitida ham oʻz ish qobiliyatini yoʻqotmagan. Vaholanki, tajribali uchuvchilar bunday holatda kuchli koʻngil aynishi va orientatsiyani yoʻqotishdan aziyat chekishgan. Bugungi kunda astronavtlarning 60-80 foizi koinotdagi dastlabki kunlarda aynan shu muammoga duch keladi.

Moslashuvchanlik — muvaffaqiyat kaliti

Koinotda kutilmagan favqulodda vaziyatlar yuz berganda, imkoniyati cheklangan insonlarning kundalik hayotdagi moslashuvchanlik koʻnikmalari asqotishi mumkin. Masalan, 2013-yilda italiyalik astronavt Luca Parmitano ochiq koinotga chiqqanda uning dubulgʻasiga suv sizib kirib, koʻrish va eshitish qobiliyatini deyarli cheklab qoʻygan. U sezgi aʼzolari va teginish orqali xavfsiz joyga qaytishga muvaffaq boʻlgan. Bu kabi holatlar Mars missiyalarida, Yer bilan aloqa 20 daqiqagacha kechikadigan sharoitda juda muhimdir.

Hozirda kosmik sanoatda bu borada ilk qadamlar qoʻyilgan:

  • 2021-yilda SpaceX kompaniyasining Inspiration4 missiyasi tarkibida Hayley Arceneaux koinotga uchgan ilk suyak protezli inson boʻldi;
  • 2025-yilda muhandis Michaela Benthaus suborbital parvozda ishtirok etgan ilk nogironlar aravachasidan foydalanuvchi shaxsga aylanishi kutilmoqda;
  • John McFall missiyasi esa yirik davlat agentligi tomonidan imkoniyati cheklangan shaxsning uzoq muddatli ilmiy tadqiqotlarga jalb etilishi boʻyicha birinchi holat boʻladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday dasturlarning rivojlanishi nafaqat ishtirokchilar doirasini kengaytiradi, balki barcha astronavtlar uchun xavfsizroq va ishonchliroq tizimlarni yaratishga yordam beradi. Koinot ekspeditsiyalari ideal sharoitlarni emas, balki har qanday nomaʼlum muammoga moslasha oladigan jamoani talab qiladi.

KosmosNASASpaceXTexnologiyaAstronavt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24Si Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdiSi Szinpin sunʼiy intellekt sohasidagi cheklovlarga qarshi chiqdiBugun, 00:53Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda