Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqda

·23·Texno
Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqda

AQSHning Electra kompaniyasi mintaqaviy aviatsiya sohasida haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan EL9 Ultra Short gibrid-elektr samolyotini ishlab chiqishda muhim bosqichga qadam qoʻydi. Yangi loyiha doirasida Fransiyaning Safran Helicopter Engines kompaniyasi ushbu havo kemasi uchun turbogeneratorlar yetkazib beruvchi asosiy hamkor etib tanlandi. Bu kelishuv aviatashuvlar ekotizimini butunlay oʻzgartirib, yirik aeroportlarga bogʻlanib qolish muammosiga barham berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

EL9 samolyotining asosiy oʻziga xosligi uning juda qisqa masofada uchish va qoʻnish imkoniyatidir. Electra maʼlumotlariga koʻra, gibrid elektr tortish kuchi va qanotlarni maxsus puflash (blown-lift) tizimi tufayli samolyotga bor-yoʻgʻi 45 metr uzunlikdagi uchish-qoʻnish yoʻlagi kifoya qiladi. Bu esa oddiy mintaqaviy samolyotlar foydalana olmaydigan kichik maydonchalar va hatto shahar ichidagi cheklangan hududlarda ham parvozlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Texnologik hamkorlik va samaradorlik

Loyiha doirasida Safran kompaniyasi 250 ta TG600 rusumli turbogenerator yetkazib berish boʻyicha dastlabki buyurtmani qabul qildi. Ushbu qurilma EL9 gibrid kuch qurilmasi uchun 600 kW elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Texnologiyaning asosi sifatida Arrano vertolyot dvigateli tanlangan boʻlib, u avvalgi avlod dvigatellariga qaraganda yoqilgʻi samaradorligini 18 foizga oshirishga xizmat qiladi.

Tizim tarkibiga, shuningdek, Safran Electrical & Power tomonidan ishlab chiqilgan ikkita GENeUS elektr generatori ham kiritilgan. Hozirda Fransiyaning Bordo shahridagi korxonada parvozga tayyor turbogeneratorning ilk stend sinovlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu nusxa EL9 samolyotining dastlabki parvoz sinovlarida bevosita qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

"Direct Aviation" konsepsiyasi va kelajak rejalari

Electra kompaniyasi "Direct Aviation" (Toʻgʻridan-toʻgʻri aviatsiya) konsepsiyasini ilgari surmoqda. Bu yirik aeroport tugunlaridan voz kechgan holda, shahar va tumanlarni bir-biri bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlashni nazarda tutadi. Bunday yondashuv hozirda tijoriy aviaaloqa mavjud boʻlmagan hududlar uchun juda muhimdir. Masalan, Oʻzbekiston kabi togʻli yoki infratuzilmasi rivojlanayotgan hududlarda bunday ixcham samolyotlar transport aloqasini tubdan yaxshilashi mumkin.

Kompaniya EL9 samolyotining ilk sinov parvozlarini 2027-yil oxiri yoki 2028-yil boshida oʻtkazishni maqsad qilgan. Agar barcha jarayonlar koʻngildagidek kechsa, 2030-yilda AQSH Federal aviatsiya boshqarmasi (FAA) sertifikatini olib, tijoriy foydalanishga topshiriladi. Dastlabki ishlab chiqarish oʻrinlari uchun Bristow Group kabi yirik sanoat aviatsiyasi xizmatlari yetkazib beruvchilari allaqachon oldindan toʻlovlarni amalga oshirgan.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, ushbu konsepsiya rivojlanishining birinchi oʻn yilligida AQSHning oʻzida 12 000 dan 16 000 gacha shunday havo kemalariga ehtiyoj tugʻiladi. Biroq, ushbu ulkan rejalarning amalga oshishi sinovlarning muvaffaqiyati va xalqaro aviatsiya xavfsizligi standartlariga qay darajada mos kelishiga bogʻliq boʻlib qolmoqda.

ElectraAviatsiyaGibrid SamolyotSafranTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda