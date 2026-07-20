Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildi
Ilon Maskka tegishli boʻlgan Grok sunʼiy intellekt tizimi sport olamidagi eng yirik voqeliklardan biri boʻyicha oʻzining yuqori aniqlikdagi tahliliy qobiliyatini namoyish etdi. X ijtimoiy tarmogʻining foydalanuvchilari eʼtibor qaratgan ushbu holatda, chat-bot futbol boʻyicha navbatdagi jahon chempionligini kim qoʻlga kiritishini turnir boshlanishidan ancha avval toʻgʻri topgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
X Freeze taxallusi ostidagi foydalanuvchi Grok tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarni eʼlon qildi. Unga koʻra, sunʼiy intellekt Ispaniya terma jamoasining gʻalabasini bir necha oy oldin bashorat qilgan edi. Mazkur natijani Ilon Maskning oʻzi ham tasdiqlab, Grok murakkab prognozlarni amalga oshirishda boshqa tizimlardan ustun ekanini taʼkidlab oʻtdi.
Tahlil qanday amalga oshirildi?ixbt.com nashrining xabar berishicha, Grok ushbu xulosaga kelish uchun shunchaki tasodifiy tanlovga tayanmagan. Aprel oyidayoq tizim juda katta hajmdagi maʼlumotlarni, jumladan, bukmekerlik kontorlarining koeffitsiyentlarini, prognoz bozorlari maʼlumotlarini va boshqa superkompyuterlar tomonidan taqdim etilgan hisob-kitoblarni chuqur tahlil qilgan.
Ushbu mustaqil manbalarning umumiy yigʻindisi asosida Grok Ispaniya terma jamoasining imkoniyatlarini eng yuqori deb baholagan. Yakunda Ispaniya haqiqatan ham chempionlik shohsupasiga koʻtarildi va bu sunʼiy intellektning sport strategiyalarini baholashdagi imkoniyatlarini yana bir bor isbotladi.
Mutaxassislarning fikricha, Grok bu oʻrinda "kelajakni koʻra olish" qobiliyatini emas, balki mavjud statistik modellarni samarali qayta ishlash mahoratini koʻrsatgan. Tizim ekspertlar xulosalari va bozor dinamikasini birlashtirib, eng ehtimoliy natijani aniqlab bergan. Bu kabi texnologiyalar kelajakda nafaqat sportda, balki iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni modellashtirishda ham muhim rol oʻynashi kutilmoqda.
Oʻzbekistonda ham sunʼiy intellekt imkoniyatlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Grok kabi yirik modellarning bunday aniqligi mahalliy tahlilchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun qiziqarli keys boʻlib xizmat qiladi. Hozirda OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT va Google kompaniyasining Gemini tizimlari bilan raqobatlashayotgan Grok, Maskning soʻzlariga koʻra, real vaqtdagi maʼlumotlar bilan ishlashda katta ustunlikka ega.
…