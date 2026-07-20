Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildi

·0·Texno
Ilon Maskning Grok sunʼiy intellekti futbol boʻyicha jahon chempioni nomini aniq bashorat qildi

Ilon Maskka tegishli boʻlgan Grok sunʼiy intellekt tizimi sport olamidagi eng yirik voqeliklardan biri boʻyicha oʻzining yuqori aniqlikdagi tahliliy qobiliyatini namoyish etdi. X ijtimoiy tarmogʻining foydalanuvchilari eʼtibor qaratgan ushbu holatda, chat-bot futbol boʻyicha navbatdagi jahon chempionligini kim qoʻlga kiritishini turnir boshlanishidan ancha avval toʻgʻri topgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

X Freeze taxallusi ostidagi foydalanuvchi Grok tomonidan taqdim etilgan maʼlumotlarni eʼlon qildi. Unga koʻra, sunʼiy intellekt Ispaniya terma jamoasining gʻalabasini bir necha oy oldin bashorat qilgan edi. Mazkur natijani Ilon Maskning oʻzi ham tasdiqlab, Grok murakkab prognozlarni amalga oshirishda boshqa tizimlardan ustun ekanini taʼkidlab oʻtdi.

Tahlil qanday amalga oshirildi?

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Grok ushbu xulosaga kelish uchun shunchaki tasodifiy tanlovga tayanmagan. Aprel oyidayoq tizim juda katta hajmdagi maʼlumotlarni, jumladan, bukmekerlik kontorlarining koeffitsiyentlarini, prognoz bozorlari maʼlumotlarini va boshqa superkompyuterlar tomonidan taqdim etilgan hisob-kitoblarni chuqur tahlil qilgan.

Ushbu mustaqil manbalarning umumiy yigʻindisi asosida Grok Ispaniya terma jamoasining imkoniyatlarini eng yuqori deb baholagan. Yakunda Ispaniya haqiqatan ham chempionlik shohsupasiga koʻtarildi va bu sunʼiy intellektning sport strategiyalarini baholashdagi imkoniyatlarini yana bir bor isbotladi.

Mutaxassislarning fikricha, Grok bu oʻrinda "kelajakni koʻra olish" qobiliyatini emas, balki mavjud statistik modellarni samarali qayta ishlash mahoratini koʻrsatgan. Tizim ekspertlar xulosalari va bozor dinamikasini birlashtirib, eng ehtimoliy natijani aniqlab bergan. Bu kabi texnologiyalar kelajakda nafaqat sportda, balki iqtisodiy va siyosiy jarayonlarni modellashtirishda ham muhim rol oʻynashi kutilmoqda.

Oʻzbekistonda ham sunʼiy intellekt imkoniyatlariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Grok kabi yirik modellarning bunday aniqligi mahalliy tahlilchilar va texnologiya ixlosmandlari uchun qiziqarli keys boʻlib xizmat qiladi. Hozirda OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT va Google kompaniyasining Gemini tizimlari bilan raqobatlashayotgan Grok, Maskning soʻzlariga koʻra, real vaqtdagi maʼlumotlar bilan ishlashda katta ustunlikka ega.

GrokIlon MaskSunʼiy IntellektFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiHisense A10: Ikki ekranli va Android 16 tizimida ishlovchi noyob smartfon namoyish etildiBugun, 12:30Xiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiXiaomi oʻz strategiyasini oʻzgartirmoqda: Xiaomi 18 turkumida Ultra modeli boʻlmaydiBugun, 11:59Xiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaXiaomi kompaniyasining yangi Mix Fold 5 smartfoni iPhone Ultra dizaynini eslatmoqdaBugun, 11:27iPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiiPhone 18 Pro Max kamerasidagi asosiy oʻzgarish maʼlum boʻldiBugun, 09:51Meta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiMeta foydalanuvchilarning his-tuygʻularini ovoz orqali aniqlaydigan sunʼiy intellektni patentladiBugun, 05:26Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda