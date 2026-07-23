Max messenjerida ommaviy kanallar soni keskin ortdi: obunalar 285 milliondan oshdi
Rossiyaning Max raqamli platformasi qisqa muddat ichida foydalanuvchilar orasida ommalashib, oʻzining ommaviy kanallar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Atigi ikki hafta oldin barcha foydalanuvchilar uchun kanallar ochish imkoniyati yaratilganidan soʻng, ularning umumiy soni 30 foizga oʻsib, 380 mingtaga yetdi. Bu koʻrsatkich platformaning nafaqat muloqot vositasi, balki yirik axborot maydoniga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Messenjer maʼlumotlariga koʻra, ommaviy kanallarga boʻlgan qiziqish faqatgina kontent yaratuvchilar orasida emas, balki oddiy oʻquvchilar oʻrtasida ham yuqori. Bugungi kunda kanallarga obuna boʻlganlar soni jami 285 milliondan oshib ketgan. Bu raqamlar Max platformasining raqobatbardoshligini va foydalanuvchilar bazasining faolligini koʻrsatuvchi muhim indikator boʻlib xizmat qilmoqda.
Yangi imkoniyatlar va texnik jihatlarHozirda Raqamli ID (Digital ID)ga ega boʻlgan har bir foydalanuvchi oʻz shaxsiy kanalini tashkil etishi mumkin. Tizimning qulayligi shundaki, Android qurilmalari egalari kanalni bevosita mobil ilovaning oʻzida yaratishlari mumkin. iPhone foydalanuvchilari uchun esa ushbu funksiya hozircha veb-versiya yoki desktop mijoz dasturi orqali taqdim etilmoqda. Kanal ochish jarayoni juda sodda: "Chatlar" boʻlimiga kirib, "+" tugmasini bosish va koʻrsatmalarga amal qilish kifoya.
Max shunchaki xabar almashish ilovasi boʻlib qolmay, oʻzida koʻplab raqamli xizmatlarni birlashtirgan keng qamrovli ekotizimdir. Foydalanuvchilar shaxsiy va guruh chatlari, audio va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar hamda yirik hajmdagi fayllarni yuborish imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, platforma ichida pul oʻtkazmalari, mini-ilovalar va turli chat-botlar xizmati ham yoʻlga qoʻyilgan.
Oʻsish surʼatlari va kelajakdagi rejalarIyun oyi boshidagi holatga koʻra, Max platformasida roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarning umumiy soni 125 million kishidan oshgan. Shuni taʼkidlash joizki, ommaviy kanallar funksiyasi hozirda sinov (test) rejimida ishlamoqda. Shunga qaramay, foydalanuvchilarning faolligi Telegram kabi yirik messenjerlar bilan raqobat qilish salohiyati mavjudligini koʻrsatmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday platformalarning rivojlanishi qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki hududiy messenjerlar koʻpincha mahalliy xizmatlar va toʻlov tizimlari bilan integratsiya qilingan boʻladi. Max platformasining keyingi bosqichda barcha operatsion tizimlar uchun toʻlaqonli funksionallikni taqdim etishi kutilmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, platforma oʻz auditoriyasini yanada kengaytirish va yangi servislar qoʻshish ustida ishlamoqda.
…