Max messenjerida ommaviy kanallar soni keskin ortdi: obunalar 285 milliondan oshdi

·35·Texno
Max messenjerida ommaviy kanallar soni keskin ortdi: obunalar 285 milliondan oshdi

Rossiyaning Max raqamli platformasi qisqa muddat ichida foydalanuvchilar orasida ommalashib, oʻzining ommaviy kanallar ekotizimini kengaytirishda davom etmoqda. Atigi ikki hafta oldin barcha foydalanuvchilar uchun kanallar ochish imkoniyati yaratilganidan soʻng, ularning umumiy soni 30 foizga oʻsib, 380 mingtaga yetdi. Bu koʻrsatkich platformaning nafaqat muloqot vositasi, balki yirik axborot maydoniga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Messenjer maʼlumotlariga koʻra, ommaviy kanallarga boʻlgan qiziqish faqatgina kontent yaratuvchilar orasida emas, balki oddiy oʻquvchilar oʻrtasida ham yuqori. Bugungi kunda kanallarga obuna boʻlganlar soni jami 285 milliondan oshib ketgan. Bu raqamlar Max platformasining raqobatbardoshligini va foydalanuvchilar bazasining faolligini koʻrsatuvchi muhim indikator boʻlib xizmat qilmoqda.

Yangi imkoniyatlar va texnik jihatlar

Hozirda Raqamli ID (Digital ID)ga ega boʻlgan har bir foydalanuvchi oʻz shaxsiy kanalini tashkil etishi mumkin. Tizimning qulayligi shundaki, Android qurilmalari egalari kanalni bevosita mobil ilovaning oʻzida yaratishlari mumkin. iPhone foydalanuvchilari uchun esa ushbu funksiya hozircha veb-versiya yoki desktop mijoz dasturi orqali taqdim etilmoqda. Kanal ochish jarayoni juda sodda: "Chatlar" boʻlimiga kirib, "+" tugmasini bosish va koʻrsatmalarga amal qilish kifoya.

Max shunchaki xabar almashish ilovasi boʻlib qolmay, oʻzida koʻplab raqamli xizmatlarni birlashtirgan keng qamrovli ekotizimdir. Foydalanuvchilar shaxsiy va guruh chatlari, audio va videoqoʻngʻiroqlar, ovozli xabarlar hamda yirik hajmdagi fayllarni yuborish imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin. Shuningdek, platforma ichida pul oʻtkazmalari, mini-ilovalar va turli chat-botlar xizmati ham yoʻlga qoʻyilgan.

Oʻsish surʼatlari va kelajakdagi rejalar

Iyun oyi boshidagi holatga koʻra, Max platformasida roʻyxatdan oʻtgan foydalanuvchilarning umumiy soni 125 million kishidan oshgan. Shuni taʼkidlash joizki, ommaviy kanallar funksiyasi hozirda sinov (test) rejimida ishlamoqda. Shunga qaramay, foydalanuvchilarning faolligi Telegram kabi yirik messenjerlar bilan raqobat qilish salohiyati mavjudligini koʻrsatmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday platformalarning rivojlanishi qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki hududiy messenjerlar koʻpincha mahalliy xizmatlar va toʻlov tizimlari bilan integratsiya qilingan boʻladi. Max platformasining keyingi bosqichda barcha operatsion tizimlar uchun toʻlaqonli funksionallikni taqdim etishi kutilmoqda. ixbt.com nashri xabariga koʻra, platforma oʻz auditoriyasini yanada kengaytirish va yangi servislar qoʻshish ustida ishlamoqda.

MaxMessenjerTexnologiyaAndroidiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob